A BMW Debrecenben megnyitotta „tehetség gyárát”

Hans-Peter Kemser, a BMW Manufacturing Hungary Kft. elnök-vezérigazgatója azt mondta, a gyár szervezeti struktúrájába illeszkedik a program, amelyben lehetőséget biztosítanak a diákoknak, hogy valós ipari környezetben, a technológiák és oktatók segítségével támogassák az üzem termelési folyamatait — számol be róla az MTI.

Egyfajta „gyár a gyárban” jött létre, ahol a diákok a gyár különböző technológiai részlegeinek megrendelésére, oktatói mentorálással és a gyári szakemberek iránymutatása alapján önállóan készítenek olyan berendezéseket, alkatrészeket, eszközöket, melyeket később viszontlátnak a termelésben – ismertette a vezérigazgató.

A „gyár a gyárban” koncepció alapján működő TalentFactory az ott készült első termékek bemutatójával nyílt meg: a diákok különféle szállítóeszközöket, karosszériaelemek mozgatására alkalmas berendezéseket készítettek el gyári megrendelésre.

A BMW müncheni központjában sok mindenre gondolnak

Fotó: Wikipédia

Kiscsoportok

A diákok 8-10 fős csoportokban dolgoznak a „tehetséggyárban”, a hároméves duális szakképzési program bármelyik évfolyamának tanulói részt vehetnek a munkában – hangzott el a megnyitón. Jelenleg kétszáz, de hamarosan háromszáz diák kapcsolódhat be a munkába, számuk évente akár száz fővel is bővülhet – jelezte Hans-Peter Kemser. Kiemelte: a TalentFactory program egyik legnagyobb előnye, hogy a diákok valós termelési környezetben sajátíthatják el a legújabb technológiák használatát, amivel példát szeretnének mutatni a városban működő más cégeknek is.

Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum (DSzC) kancellárja hozzátette: az elmúlt tíz évben új alapokra helyezték a szakképzést, amelynek fontos része a duális képzés, a gazdasággal való szoros együttműködés.

Üzenetértékűnek nevezte, hogy a BMW debreceni beruházásának megkezdésekor elsőként a képzési központ készült el, ahol most a TalentFactory-t is kialakították.