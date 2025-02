Bolti trükkök és trendek: így vásárolunk ma

Az alacsony árfekvésű boltok mindig vonzók lesznek, különösen, ha márkanevük is van. Kivéve, ha az megtévesztő: az egyik áruházlánc nevében félárral csábítja a vevőket, miközben drágább, mint a népszerű svéd, német és spanyol márkák. A német drogériák népszerűsége töretlen, mivel alapvető cikkeket is árulnak, egyesítve a régi háztartási boltokat és drogériákat. Az egyik lánc nemrég módosította a törzsvevői kedvezményeket, ami nem minden vásárlónak kedvező. A kedvezmények digitalizálása és mobilalkalmazásba helyezése az idősebb vevők körében kevésbé népszerű. A tulajdonosok valószínűleg abban bíznak, hogy a profit így is jelentős marad, mivel számos termékkört kizárólag náluk lehet elérni.

Bioáruházak és szakértelem

A nagyobb áruházakban kevés eladó dolgozik, az alkalmazottak elsősorban az árufeltöltéssel foglalkoznak, vagy a pénztárban segítenek, de a termékekről nem mindig rendelkeznek részletes ismeretekkel. Ez nem meglepő, hiszen csak kozmetikai termékből több ezer különböző típus érhető el, nem beszélve a babaápolási termékekről és élelmiszerekről.

A kiskereskedelemben is változnak a trendek

Fotó: Pexels

A bioáruházak száma növekszik, főútvonalakon is egyre több nyílik, ami az élénkülő keresletet és a trend változását jelzi. Egy nemrég megnyílt budai bioáruház kiemelkedően széles választékot kínál, amely még a rendszeres vásárlók számára is meglepő lehet. Az üzletben szakképzett eladókat alkalmaznak, ami manapság ritkaságnak számít. Népszerűségük egyik oka, hogy sokféle mentes élelmiszert, teát, szörpöt és gyógyhatású terméket forgalmaznak.

Az elmúlt években egyre több olyan élelmiszerbolt jelent meg, amely folyamatos akciókat hirdet. Ezek jellemzője, hogy lejárat közeli termékeket kínálnak jelentős kedvezménnyel, miközben más termékeket – például friss zöldséget, gyümölcsöt és alkoholos italokat – a nagyobb áruházláncoknál drágábban értékesítenek. Az üzleti modell arra épít, hogy ha a vásárló betér egy olcsó joghurtért, valószínűleg más termékeket is megvásárol.

Ezek az üzletek vonzóak a széles választék és a hosszú nyitvatartás miatt is: reggel 7-től este 9-10 óráig tartanak nyitva, jellemzően forgalmas helyeken, például metróállomások közelében.

Termelői boltok és árazás

A kisüzemi és házi termelésű élelmiszereket árusító üzletek elsősorban a magasabb jövedelmű vásárlókra építenek, mivel az áraik jelentősen meghaladják az átlagos élelmiszerboltok árszintjét. Az ilyen típusú üzletek elterjedése leginkább budai kerületekre és az Újlipótvárosra jellemző.

Ezek a boltok gyakran egymás közelében nyílnak, különösen, ha a környéken drágább bisztrók is találhatók. Egyes vásárlók – például kisgyermekes szülők – hajlandók többet költeni a helyi bioélelmiszerekre, mert előnyben részesítik a kevesebb adalékanyagot tartalmazó termékeket.

A kínai és vietnami boltok elnevezései gyakran általánosak (például „vegyeskereskedés” vagy „szupermarket”), így a vásárlók nehezen tudják megállapítani, hogy egy adott üzlet kínai vagy vietnami tulajdonban van-e. Az utóbbi években sok vietnami bolt nyílt, amelyek egyes területeken közvetlen versenyben állnak a kínai üzletekkel. Az italok és egyes élelmiszerek esetében ezek az üzletek az alacsony árakkal tűnnek ki, amit valószínűleg közös beszerzés és minimális raktározási költség tesz lehetővé.

Second hand és online kereskedelem

A használt ruhákat forgalmazó üzletek, a turkálók száma az utóbbi években csökkent, mivel a nagyobb divatláncok akciói mellett sok esetben nem tudnak versenyképes árat kínálni. Egyes üzletek a prémium kategóriás vintage termékekre specializálódtak, míg mások adományboltként működnek, ahol kedvező áron lehet minőségi ruházati termékeket vásárolni.

Az online kereskedelem térnyerésével párhuzamosan egyre kevesebb hagyományos szaküzlet maradt fenn. Míg a plázákban megtalálhatók nagyobb konyhai és háztartási cikkeket árusító üzletek, a kisebb boltok háttérbe szorultak. Egyes szegmensek, például az írószer- és ajándékboltok profilja is átalakult: sok helyen a papíráruk mellett divatos ajándéktárgyakat, szuveníreket és lakberendezési cikkeket is forgalmaznak.

A férfiak számára fenntartott kisebb ruházati butikok száma jelentősen csökkent az elmúlt években. Egyes belvárosi és budai kerületekben azonban még működnek olyan üzletek, amelyek klasszikus, elegáns férfiruházatot kínálnak. Ezek jellemzően középkorú és idősebb vásárlókra specializálódtak, akik az áruházak tömegcikkei helyett egyedi, minőségi termékeket keresnek.