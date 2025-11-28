2p
Vállalatok jysk

Bombaformában a JYSK Magyarország

A JYSK Magyarország az előző pénzügyi évében 16 százalékkal növelte az árbevételét, elérve a 89 milliárd forintot – közölte a társaság csütörtökön.

A dán áruházlánc magyarországi vállalatának EBIT-je (Earnings Before Interest and Taxes, kamatok és a nyereségadók levonása előtti eredmény) meghaladta a 23 milliárd forintot a nemrég közzétett beszámoló szerint, ez több mint 27 százalékos emelkedés éves összevetésben – közölte a válalalt az MTI-vel.

A vásárlók száma belföldön 9,9 százalékkal, az online értékesítés 16,4 százalékkal nőtt.

Az adatok alapján a JYSK jelentős növekedési lehetőségeket lát az itteni piacon. Magyarországon 1347 munkavállalót foglalkoztatnak, ecseri központjukból 7 ország 415 üzletét és online keresletét látják el áruval.

A 2004-ben alapított JYSK Kereskedelmi Kft. 102 boltot működtet, a 2024 augusztusával zárult üzleti évben a 76,8 milliárd forintos belföldi forgalom mellett 61,2 milliárd forint árbevételt ért el exportértékesítésből. Egy évvel korábban 67,1 milliárd forint, illetve 31,2 milliárd forint volt a nettó árbevétel. A nyereség 2,62 milliárdról 7,53 milliárd forintra nőtt – olvasható a társaság beszámolójában.

Egy éve közöltünk interjút a cég vezérével:

