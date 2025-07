Borzasztóan érzik magukat a kis- és középvállalkozások

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

„A legkisebbek működésére jobban hatnak a kormány által bevezetett gazdaságélénkítő programok, míg a legnagyobb kkv-k esetében már nagyobb mértékben jelen van az export, és a jelenlegi bizonytalan nemzetközi gazdasági helyzet óvatosságra inti őket, többek között erre is visszavezethető a pesszimistább hangulatuk” – tette hozzá a szakember.

Az elmúlt egy évben 7 százalékon stabilizálódott a kkv-k éves árbevétel-növekedési várakozása, ami az utolsó mérési ciklusban csökkent, már csak 6 százalékos növekménnyel számolnak a cégvezetők. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy a mérséklődés ellenére továbbra is növekedéssel kalkulálnak a kkv-k. Nyereség vonatkozásában nem történt változás – az elmúlt egy évben átlagosan 4 százalékos haszonnal terveztek a vállalkozások vezetői és hároméves viszonylatban is stabilan 4 százalék körül alakult az átlagos nyereség ráta, egy-egy százalékpontnyi alkalmankénti kilengéssel.

Ágazat szerinti bontásban is érezhető a kkv-k pesszimizmusa, főleg az ipari és a szolgáltató cégek esetében a legszembetűnőbb a várakozások romlása. Előbbiek -8 ponttal visszatértek az egy évvel ezelőtt mért szintre az első negyedéves -6 pontról, utóbbiak esetében pedig -17 ponton áll a mutató, amire 2013 óta nem volt példa. Egyedül a kereskedelmi szektor mutatója növekedett -17 pontról, de a jelenlegi -13 ponttal még mindig erősen negatív.

Változatlanul negatív a hazai kis- és középvállalkozói (kkv) szektor hangulata – derült ki a K&H kkv bizalmi index 2025. második negyedéves kutatási adataiból. Az ipari termelés visszaesése, valamint az alig javuló GDP-adatok megalapozzák a cégvezetők rosszkedvét. Folytatódott ugyanis a csökkenő tendencia az áprilistól júniusig terjedő időszakban is a 2022 harmadik negyedéve óta negatívba hajlott indexben.

