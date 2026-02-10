Bővít az olasz transzformátorgyár Nagykanizsán

A következő években száznegyven új munkahelyet hoz létre a transzformátorok gyártásával foglalkozó, olasz Meth Electric Transformers friss, ötmilliárd forint értékű beruházása Nagykanizsán, amihez a kormány 290 millió forint támogatást nyújt – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a városban, amiről az MTI is beszámolt.

A külgazdasági és külügyminiszter a sikerekről is beszélt

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A helyszínen nyolcezer négyzetméteres üzem épül, új gyártóberendezéseket vesznek, új szoftvereket, digitális megoldásokat fognak alkalmazni, miközben a hozzáadott értéket és a technológiai színvonalat folyamatosan növelik.

A cég versenyképességét jól tanúsítja a 97 százalékos exportarány, az itt előállított termékeik túlnyomó többsége ugyanis Európában, az Egyesült Államokban és az Arab-öböl térségében kerül piacra.

Olasz vállalatok

Szijjártó Péter elmondta, hogy az elmúlt tizenegy évben a kormány 27 milliárd forint támogatást nyújtott 32 olasz vállalati beruházáshoz, aminek a nyomán összesen 128 milliárd forintnyi beruházás és 1500 új munkahely jött létre.