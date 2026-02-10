1p
Vállalatok Szijjártó Péter

Bővít az olasz transzformátorgyár Nagykanizsán

mfor.hu

Száznegyven új munkahelyet teremt az olasz Meth-csoport új beruházása.

A következő években száznegyven új munkahelyet hoz létre a transzformátorok gyártásával foglalkozó, olasz Meth Electric Transformers friss, ötmilliárd forint értékű beruházása Nagykanizsán, amihez a kormány 290 millió forint támogatást nyújt – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a városban, amiről az MTI is beszámolt.

A külgazdasági és külügyminiszter a sikerekről is beszélt
A külgazdasági és külügyminiszter a sikerekről is beszélt
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A helyszínen nyolcezer négyzetméteres üzem épül, új gyártóberendezéseket vesznek, új szoftvereket, digitális megoldásokat fognak alkalmazni, miközben a hozzáadott értéket és a technológiai színvonalat folyamatosan növelik.

A cég versenyképességét jól tanúsítja a 97 százalékos exportarány, az itt előállított termékeik túlnyomó többsége ugyanis Európában, az Egyesült Államokban és az Arab-öböl térségében kerül piacra.

Olasz vállalatok

Szijjártó Péter elmondta, hogy az elmúlt tizenegy évben a kormány 27 milliárd forint támogatást nyújtott 32 olasz vállalati beruházáshoz, aminek a nyomán összesen 128 milliárd forintnyi beruházás és 1500 új munkahely jött létre.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Újraindultak az MBH Bank rendszerei

Újraindultak az MBH Bank rendszerei

Az MBH Bank délután 4 órára befejezte a reggel bejelentett technikai hiba elhárítását.

Már helyi jegyeket is lehet kapni a MÁVPlusz alkalmazásban

Már helyi jegyeket is lehet kapni a MÁVPlusz alkalmazásban

Az egyik legfontosabb újdonság a bérletvásárlás átalakítása, a vásárlási folyamat egyszerűbb, átláthatóbb lett, és jelentősen bővült az elérhető díjtermékek köre is

A Samsung jogi lépésekkel fenyegeti a sajtót

A Samsung jogi lépésekkel fenyegeti a sajtót

A Samsung SDI Magyarország gödi üzeme minden környezetvédelmi és munkavédelmi előírásnak megfelel, működése átlátható – közölte a társaság kedden az MTI-vel.

A Kormányhivatal szerint a Samsung gödi gyára nem volt veszélyes a környezetre

A Kormányhivatal szerint a Samsung gödi gyára nem volt veszélyes a környezetre

A Pest Vármegyei Kormányhivatal szerint valótlanságokat tartalmaz a Telex hétfői cikke.

Összeomlott az MBH rendszere, már az MNB is beavatkozik

Összeomlott az MBH rendszere, már az MNB is beavatkozik

A jegybank azonnali lépéseket tesz az MBH Bank Nyrt.-nél felmerült informatikai probléma rendezésére.

Leállt Magyarország második legnagyobb bankja, a fiókok és az elektronikus csatornák sem működnek

Leállt Magyarország második legnagyobb bankja, a fiókok és az elektronikus csatornák sem működnek

Technikai hiba történt. 

Fogy a türelem a gödi Samsung gyár súlyos mérgezései miatt – Magyar Péter lépéseket ígér

Fogy a türelem a gödi Samsung gyár súlyos mérgezései miatt – Magyar Péter lépéseket ígér

Már 2023-ban vizsgálódtak az ügyben.

Megszólalt Nagy Márton minisztériuma a kínai webáruház Magyarország-adójáról

Megszólalt Nagy Márton minisztériuma a kínai webáruház Magyarország-adójáról

Vasárnap futott végig a hír a magyar sajtón, hogy az Alibaba Magyarország-pótdíjat számít fel a magyar vásárlók számára. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint ők nem állapodtak meg a cégel, és a 4,5 százalékos pótdíjat nem állami pótdíjként kellene kommunikálni a vásárlók felé.

Lemondott a Washington Post ügyvezető igazgatója

Lemondott a Washington Post ügyvezető igazgatója

A szakszervezet szerint már ideje volt Will Lewis lemondásának, most Jeff Bezost kérték meg, hogy vegye vissza a kirúgott újságírókat, vagy adja el a lapot.

Magyarország-adót vezetett be az egyik óriási kínai webáruház

Magyarország-adót vezetett be az egyik óriási kínai webáruház

A kínai Alibaba azt állítja, megállapodtak a magyar kormánnyal, és ez alapján számolnak fel 4,5 százalékos többletet a Magyarországról rendelt termékekre. A kormány és a vállalat is hallgat.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168