Bővül a biztosítási szakma jövőjét meghatározó szövetség

Az összefogás és az ünnepélyes aláírással életbe lépett partnerség tovább erősíti azt a példaértékű kezdeményezést, amely a biztosítási szakemberek legmagasabb szintű, egyetemi akkreditációval rendelkező képzési rendszerét hivatott fejleszteni. A most létrejött együttműködés újabb fontos lépés afelé, hogy minél több szakember szerezhesse meg az iparágban elérhető legmagasabb szintű képesítést.

A SIGNAL IDUNA Biztosító csatlakozása újabb erőteljes visszaigazolása annak az elkötelezett, szoros és eredményes együttműködésnek, amely a biztosítók és az MBTSZ között épül. Ez a partnerség stabil és hosszú távon is meghatározó alapot biztosít ahhoz, hogy egyre több magas szinten képzett, elhivatott szakember formálja a szakma jövőjét. Az Alfa Biztosító, az Union Biztosító és az UNIQA Biztosító korábbi elköteleződése után a SIGNAL IDUNA Biztosítóval megvalósult együttműködés is azt jelzi, hogy a piac meghatározó szereplői egyetértenek abban, hogy a jövő generációit célzó, minőségi oktatásba való befektetés közös érdek és közös felelősség. Az MBTSZ meggyőződése, hogy ez az egyre szélesedő összefogás további biztosítótársaságokat is arra ösztönöz majd, hogy aktívan csatlakozzanak a szakma jövőjét alakító közös törekvésekhez.

Az MBTSZ kiemelt célja, hogy emelje a biztosítási szakma presztízsét, és növelje a magyar társadalom biztosítási tudatosságát. Ennek érdekében indított átfogó képzési programja – melynek stratégiai partnerei sorába most a SIGNAL IDUNA is belépett – kulcsszerepet játszik abban, hogy 2030-ig ezer fő rendelkezzen Magyarországon a legmagasabb szintű biztosítási és pénzügyi szaktanácsadói képesítéssel.

A képzési program lendületesen fejlődik, igazodva a szakma változó igényeihez és a piac elvárásaihoz. A győri Széchenyi István Egyetemen 2023 szeptemberében elindított kétféléves felsőfokú képzés 2025 szeptemberétől már a Dunaújvárosi Egyetemen és a Miskolci Egyetemen is elérhető lesz. A tananyag folyamatosan megújul, hogy lekövesse a legfrissebb iparági trendeket, és a hallgatók valóban gyakorlatközeli, a mindennapi munkában is azonnal hasznosítható tudáshoz jussanak. Kiemelt szerepet kapnak az esettanulmányok, az értékesítési és tárgyalástechnikai készségek fejlesztése, valamint a kockázatkezelés és a risk engineering aktuális kérdései. Az MBTSZ elkötelezett amellett, hogy a résztvevők olyan korszerű és versenyképes szakmai tudással gazdagodjanak, amely hozzájárul egy tudatosabb, ügyfélközpontúbb biztosítási kultúra megerősítéséhez.

A SIGNAL IDUNA Biztosítóval kötött megállapodás értelmében a felek kölcsönösen részt vesznek egymás nyilvános szakmai és tudományos rendezvényein, népszerűsítik egymás kezdeményezéseit és programjait. Emellett szakembereik vendégelőadóként is bekapcsolódnak a felsőfokú képzésbe, és munkavállalóik, valamint biztosításközvetítői tevékenységet folytató partnereik számára is biztosított a lehetőség a képzés elvégzésére.

„A biztosítási szektor jövője nagyban függ a fiatal és képzett szakemberek utánpótlásától, így bízunk benne, hogy a klasszikus biztosítástechnikai tananyagok mellett a modern, aktuális témákban való elmélyülés is hozzásegíti a kollégákat az iparági tudás bővítéséhez, elmélyítéséhez.” – mondta Daniel Kempchen, a SIGNAL IDUNA Biztosító elnök-vezérigazgatója.

„A SIGNAL IDUNA Biztosítóval kötött partnerség is azt bizonyítja, hogy a magyar biztosítási piac szereplői egyre inkább egységesen gondolkodnak a jövő építéséről. Csak együtt, szakmai összefogással tudjuk elérni, hogy a biztosítási kultúra a legmagasabb szintre emelkedjen hazánkban, és vonzó pályát kínáljunk a fiatal generációk számára. Bízom benne, hogy a SIGNAL IDUNA további piaci szereplőket is inspirál majd, hogy részesei legyenek ennek a példaértékű kezdeményezésnek, hiszen a közös erőfeszítés a kulcs a sikerhez” – emelte ki Keszthelyi Erik, a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetségének elnöke.