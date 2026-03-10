1p

Brutális mínusz az autógyártó óriástól

A Volkswagen Csoport tavalyi adózott eredménye 6,9 milliárd euró volt, 44,3 százalékkal kisebb a 2024. évi 12,4 milliárd eurónál – derült ki a cég honlapjára kedden felkerült adatokból.

A bevétel szintén csökkent, 0,8 százalékkal, mintegy 322 milliárd euróra esett. Az üzemi nyeresége 54 százalékkal, 8,9 milliárd euróra zuhant. Az üzemi árrés pedig 5,9 százalékról 2,8 százalékra zsugorodott.

Tavaly a járműkiszállítás 0,5 százalékkal, 8,98 millióra csökkent. Európában mérsékelten nőtt a kiszállítás, ami azonban nem tudta ellensúlyozni a kínai és észak-amerikai visszaesést.

A Volkswagen Csoport gyártása 1 százalékkal, 8,87 millióra esett vissza tavaly. A cégcsoport 663 ezer embert foglalkoztatott a múlt év végén, 2,4 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál. A vállalat az idei évre 4-5,5 százalék közötti üzemi haszonkulcsot vár, a bevételét pedig stagnálás és a 3 százalékos növekedés közöttire teszi.

Szijjártó Péter elárulta: 47 milliárd forintos projekt hoz létre kétszáz munkahelyet

Egy német vállalat bővít Magyarországon.

Aki továbbra is kevesebbet akar fizetni a nőknek, készüljön fel a bukásra

Nemcsak a társadalmi igazságosság, hanem a kőkemény gazdasági érdek is az egyenlőség mellett szól a nők foglalkoztatását és fizetését illetően is. A Trend FM Reggeli Monitor című műsorának vendége kollégánk, Gáspár András lapigazgató volt, aki a hazai élelmiszerárak alakulásáról is beszélt.

Egy évet késett a MÁV: csak most bontják a töltést az Ajka-Veszprém vasútvonalon

A nemzetközi fővonal helyreállítását eredetileg tavaly nyárra ígérte a MÁV-vezér.

Meglepően negatív ítéletet hoztak a magyar bankrendszerről

Az S&P Global Ratings negatívra rontotta a magyar bankszektor gazdasági kockázataira vonatkozó kilátásait. A lépést elsősorban a növekvő költségvetési nyomás, az intézményi gyengeségek és a külső kitettség indokolja az intézmény szerint, ugyanakkor az úgynevezett Banking Industry Country Risk Assessment (BICRA) besorolást és az OTP Bank minősítését változatlanul hagyta a hitelminősítő.

Most végre kiderülhet, el tudná-e látni Magyarországot a horvát kőolajvezeték

Megkezdődik szerdán az Adria kőolajvezeték 11 hónapos, hosszú távú kapacitásteszt-sorozata – közölte a Mol pénteken az MTI-vel.

Az éttermek már a centit vágják, megvan, mikortól várhatják a segítséget

A hazai éttermek számára március végétől igényelhető az 5+5 millió forintos hitel- és támogatási konstrukció.

Gigászi adóterhek mellett is hatalmas növekedésről számolt be az OTP

A hitelállomány 15 százalékkal nőtt, a magyarországi nyereség viszont csökkent tavaly, az adók pedig egyre magasabbak. 

Az 54 milliárdos extraprofitadó mellett is erős évet zárt az OTP

Az elemzők közel 300 milliárd forintos nyereséget vártak az OTP-től a tavalyi utolsó negyedévben, végül így is lett. Az egész éves eredmény több mint 1146 milliárd forint lett. A banknak úgy is jó éve volt, hogy közel nyolcszorakkora extraprofitadót kellett befizetnie, mint 2024-ben.

Kínai cég 25 milliárd forintból fejleszt Magyarországon

Az Intretech Hungary Kft. beruházása 330 új munkahelyet hoz létre Kapuváron.

IFRS könyvelés nemzetközi vállalatoknak

A globális üzleti környezetben egyre nagyobb jelentősége van az egységes, átlátható és nemzetközileg is értelmezhető pénzügyi beszámolásnak. Az Európai Unió tőzsdén jegyzett vállalkozásai számára az IFRS-ek alkalmazása már régóta kötelező a konszolidált, illetve – meghatározott körben – az egyedi pénzügyi kimutatások tekintetében is. Ugyanakkor a magyar szabályozás lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos társaságok önkéntesen térjenek át a nemzetközi számviteli standardokra. Ez különösen előnyös lehet azoknak a cégeknek, amelyek nemzetközi cégcsoport tagjai, külföldi piacra lépést terveznek, vagy a közeljövőben tőzsdei jelenlétet fontolgatnak.

