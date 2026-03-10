Brutális mínusz az autógyártó óriástól

IFRS könyvelés nemzetközi vállalatoknak

A globális üzleti környezetben egyre nagyobb jelentősége van az egységes, átlátható és nemzetközileg is értelmezhető pénzügyi beszámolásnak. Az Európai Unió tőzsdén jegyzett vállalkozásai számára az IFRS-ek alkalmazása már régóta kötelező a konszolidált, illetve – meghatározott körben – az egyedi pénzügyi kimutatások tekintetében is. Ugyanakkor a magyar szabályozás lehetőséget biztosít arra, hogy bizonyos társaságok önkéntesen térjenek át a nemzetközi számviteli standardokra. Ez különösen előnyös lehet azoknak a cégeknek, amelyek nemzetközi cégcsoport tagjai, külföldi piacra lépést terveznek, vagy a közeljövőben tőzsdei jelenlétet fontolgatnak.