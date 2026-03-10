Brutális mínusz az autógyártó óriástól

A bevétel szintén csökkent, 0,8 százalékkal, mintegy 322 milliárd euróra esett. Az üzemi nyeresége 54 százalékkal, 8,9 milliárd euróra zuhant. Az üzemi árrés pedig 5,9 százalékról 2,8 százalékra zsugorodott.
Tavaly a járműkiszállítás 0,5 százalékkal, 8,98 millióra csökkent. Európában mérsékelten nőtt a kiszállítás, ami azonban nem tudta ellensúlyozni a kínai és észak-amerikai visszaesést.
A Volkswagen Csoport gyártása 1 százalékkal, 8,87 millióra esett vissza tavaly. A cégcsoport 663 ezer embert foglalkoztatott a múlt év végén, 2,4 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál. A vállalat az idei évre 4-5,5 százalék közötti üzemi haszonkulcsot vár, a bevételét pedig stagnálás és a 3 százalékos növekedés közöttire teszi.