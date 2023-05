Brutális veszteséget hozott össze Mészáros Lőrinc ex-vejének cége

A K-Monitor vette észre, hogy közzétette 2022-es évre vonatkozó beszámolóját a Homlok Építőipari Zrt., amely az elmúlt években néhány állami tenderen is sikeresen indult.

A K-Monitor által kigyűjtött adatokon egyértelműen látszik, hogy míg kezdetben meredeken emelkedett a cég csillaga, és 2017-ben 650 millió forintos, 2018-ban 3,9 milliárd forintos, 2020-ban 7,5 milliárd forintos, 2021-ben pedig 10 milliárd forintos árbevételt hozott, 2022-re már megfordult a jó szerencse. A most közzétett adatok szerint így az árbevétel egy év alatt 5,5 milliárd forintra zuhant, a 2021-ben pedig 704 millió forintra rúgó adózott eredmény is elapadt – a cég most több mint 332 milliós mínuszban zárt.