Búcsúzhatunk a Polgári Banktól, és van az ügyfeleknek teendője

A Polgári Bank ügyfeleinek fontos teendőjük van – figyelmeztetnek, ismerteti az Index.

A jelenlegi Polgári Bankos bankkártyák február 26-ig használhatók, az új MagNet-kártyákat pedig január 12-től lehet átvenni a Polgári Bank fiókjaiban, az aktiválásról a MagNet Bank automatikusan gondoskodik.

Gyarapszik a MagNet Bank

Fotó: Wikipédia/Derzsi Elekes Andor

Az összeolvadás idején a MagNet Bank szünnapokat is tart majd. Míg a Polgári Banknak korábban nem volt mobilbanki alkalmazása, az átvett ügyfelek ezután hozzáférhetnek a MagNet NetBankhoz és MobilBankhoz is. Az összeolvadást követően a MagNet Bank országszerte 29 bankfiókkal és 16 további ATM-mel rendelkezik majd.