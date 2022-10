Budapesti tűzfal állít emléket a Putyin háborúja elől menekülőknek

Brunszkó László, azaz NikonOne tervei alapján a Neopaint Works kivitelezett, és amelyen a háború borzalmai elől menekülő édesanyák láthatóak karjaikban gyermekeikkel. Noha a falfestmény metaforája általános érvényű, annak alapjául Balla Zsolt fotóriporter egyik fotója szolgált, aki Tiszabecsnél örökítette meg a felvétel eredetijét néhány nappal azután, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát – olvasható a Good People Everywhere oldalán.

Évtizedek óta nem látott humanitárius katasztrófa Európában

„A rendezvény szervezői köszönetet mondtak mindazoknak, akik segítik és támogatják azokat az ukrán állampolgárokat, akik az ukrajnai orosz háború elől otthonukat elhagyni kényszerültek” – írta a falfestmény átadásával kapcsolatos közösségi bejegyzésében Ljubov Nepop, Ukrajna magyarországi nagykövete. De az eseményen megjelent Roland Schilling, az ENSZ Menekültügyi Főbizottságának, az UNHCR-nek (United Nations High Commissioner for Refugees) a közép-európai képviselője is, aki elmondta, hogy a második világháború óta az ukrajnai a legnagyobb humanitárius katasztrófa Európában. A legnagyobb csapásokat persze ezúttal is a civilek szenvedik el. Egyes becslések szerint az ország lakosságának mintegy negyede kényszerült elhagyni az otthonát, és mind több embernek van szüksége sürgős humanitárius segítségre országszerte.

Pár kattintással is lehet segíteni

Az orosz hadsereg Ukrajnát ért támadásának kezdete óta több mint 13 millióan kényszerültek arra, hogy elmeneküljenek az otthonaikból, hétmillióan Ukrajnán belül találtak ideiglenes menedéket, hatmillióan pedig átlépték az országuk határát. Közülük eddig 1,3 millió ember érkezett Magyarországra, kiknek zöme csak áthaladt országunkon (24 ezren kértek hivatalosan menedékes státuszt. Számukra állít emléket az erzsébetvárosi Klauzál utcában látható falikép – emlékeztet a Good People Everywhere oldalán megjelent írás, amiben kiemelik, hogy továbbra is segítségre van szükség, amit olyan oldalak segítségével, mint a közösségi oldal partnere, a Sharity segítségével meg lehet tenni.

Minden egyes tett számít, minden egyes ember képes változást előidézni

Egy jól átgondolt, üzenetértékű dekoráció nemcsak igényesebbé teszi a környezetet, de gondolatokat is ébreszt. Különösen igaz ez akkor, ha Budapest belső kerületeinek egykor szebb napokat látott, ma már kopott és elhanyagolt falfelületeire gondolunk. Ezek megújításán dolgozik a Neopaint Works alkotócsoport, amely 2005-ös megalakulás óta kelti életre a kézzel festett, dekoratív falfestés művészetét. Napjainkra egy feledésbe merült szakma újragondolásával, modernizálásával egy fiatal szervezetként vannak jelen a dekorációs festészet világában. A kisebb felületek mellett 2010-ben készült el első köztéri alkotásuk, amelyet mára már további nagyméretű festések követtek országszerte: a Rubik-kocka, a 6:3 – Az évszázad mérkőzése, a Sissy, A Klauzál téri zöldséges, a Róth Miksa vagy a lengyel-magyar Barátságfa – Kristályfa című, illetve az erzsébetvárosi Klauzál utcában látható falikép.

Az alkotócsoporttal régóta együttműködő Brunszkó László, közismert nevén Nikon One is megkerülhetetlen arca a hazai street art szcénának. Kezdetben vonatokat és tűzfalakat dekorált, később már olyan hollywoodi filmekben is feltűntek az alkotásai, mint a Blade Runner 2049 vagy az Atomic Blonde, de festett már díszletet az Operának, grafikusi munkáit pedig a legnagyobb világmárkák keresik – írják a Good People Everywhere applikáció webes oldalán.