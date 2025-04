Budapestre jön a Gripeneket gyártó SAAB-csoport új központja

A miniszter tájékoztatása szerint ez komoly lehetőséget biztosít a magyar mérnököknek, hogy ebben a csúcstechnológiás iparágban vállaljanak szerepet. „Ez az új mérnöki fejlesztési központ felteszi Magyarországot arra a térképre, amely a harci repülőgépek fejlesztésével foglalkozó országokat tartalmazza Európában, hozzájárul a magyar gazdaság technológiai színvonalának fejlesztéséhez, és hozzájárul ahhoz is, hogy a magyar gazdaság újabb dimenzióba lépjen” – sorolta. „Magyarország és a SAAB csoport együttműködése tehát újabb fejlődési lépcsőt hoz (…) Magyarország és a SAAB csoport együttműködése nyomán meg tudjuk védeni a saját biztonságunkat a levegőben, a légtérben is, eddig tizennégy repülőgéppel, jövő évtől pedig már tizennyolccal” – tette hozzá. (MTI)

Emlékeztetett, hogy a magyar Gripenek a szomszédos Szlovákián, Szlovénián és Horvátországon kívül rendszeresen vesznek részt a balti légtér védelmében, például idén augusztustól is négy hónapon át teljesítenek majd szolgálatot magyar pilóták a térségben. „A Baltikum földrajzi elhelyezkedéséből következik, hogy ez most egy nagyon fontos feladat, ugyanis a jelenlegi geopolitikai és európai biztonsági körülmények közepette a NATO és az Európai Unió keleti szárnyán katonai teljesítményt leadni, jó szolgálatot teljesíteni kifejezetten fontos, egy megnövekedett fontosságú feladat” – hangsúlyozta.

A Grippeneket is a SAAB gyártja Fotó: Wikipedia

„Ez lehetőséget biztosít arra, hogy Magyarország biztonságának garantálásán túl – ebben a kifejezetten turbulens geopolitikai időszakban – hozzá tudjunk járulni Európa biztonságának a javításához is, hiszen ezen négy új géppel lehetőségünk lesz rá, hogy továbbra is hat másik európai ország légtérvédelmében vállaljunk szerepet” – mondta.

A magyar légierő eddig tizennégy Gripennel rendelkezett, azonban jövő évben négy újabb géppel bővül majd a flotta – jelentette be a miniszter.

