Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Vállalatok Közösségi közlekedés MÁV Zrt.

Büntetőeljárásban keresik a felelőst a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében

mfor.hu

Húsz ember utazott péntek reggel azon a Vácról Balassagyarmatra tartó S750-es vonaton, amelynek több kocsija is kisiklott a Verőce melletti megállónál.

Büntetőeljárást indított a rendőrség a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében – értesült a 24.hu.

Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a lapnak az üggyel kapcsolatos megkeresésére elmondta, hogy a Váci Rendőrkapitányság közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A 444 információ szerint a pályamester már korábban jelezte, hogy baj lehet a Vác-Balassagyarmat vonalon, mégsem állították le a vonatközlekedést. A lap munkatársa pedig pár hónappal korábban le is fotózta, milyen szörnyű állapotban voltak a sínek azon a vonalon.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Közel 500 millió forintot költött az állam rezsivédelemre fél év alatt

Az év első felében 484 milliárd forintjába került az államnak, hogy a magyar lakossági átlagfogyasztók támogatott és nem piaci áron jutnak hozzá a háztartási energiához.

Megvan az évtizedek után távozó magyar topmenedzser utódja

A Shell Hungary bejelentése szerint 2025. október 1-jétől Marik Gyula tölti be a vállalat igazgatósági elnöki tisztségét, már meglévő régiós beszerzési vezetői pozíciója mellett. Marik Gyula Istenesné Solti Andreát váltja, aki több mint 32 év után távozik az energiavállalattól.

Újít a One: az AI hamarabb tudja, hogy baj lesz a hálózattal, mint a felhasználó

A 4iG Csoport kiterjesztette stratégiai együttműködését az Elisa Polystarral, amelynek keretében új, mesterséges intelligencia használatának lehetőségét megteremtő, hálózati szolgáltatásfelügyeleti rendszert vezetnek be a One Magyarországnál.

A Roszatom szűkszavúan reagált az Európai Bíróság döntésére

A paksi atomerőmű bővítési projektjének orosz fővállalkozója is megszólalt a már folyó munkálatokkal kapcsolatban.

A diákok képességeit fejlezsthetik a 4iG Alapítvány által biztosított eszközökkel

220 ingyen laptopra pályázhatnak az iskolák

A közoktatásban résztvevő gyerekek és pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztését célozza a 4iG Alapítvány Digitális Esély Programja, amelyre 2025. szeptember 30-ig várják a pályázatokat.

Szijjártó Péter üzent Paks II.-ről: ne bontsanak pezsgőt az ellendrukkerek!

A külügyminiszter reagált az Európai Bíróság ítéletére.

Élesben is elindult az MNB új dobása: aláírták az első ilyen hitelt

Egy országszerte ismert borászat kapta.

Döntött az uniós bíróság: óriási gyomrost kapott Paks II. építése

Fontos döntést hoztak meg. 

Nincs egyedül az OTP – itt van, melyik bankok támadták be a kamatstopot

Több neves vállalat.

Évekig tart az M1-es bővítése, de így is gyorsabb, mintha az állam csinálná – Klasszis Podcast

Olyan hosszú és komplex autópálya-fejlesztés még nem történt Magyarországon, mint amilyen most zajlik az M1-esen – mondta a Klasszis Podcastban a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatója. Szimicsku László a munkálatok és az autósokat érintő korlátozások mellett arról is beszélt, hogy a koncessziós társaság milyen bevételekből gazdálkodik, és mi történne vele egy esetleges kormányváltás esetén.

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

