Büntetőeljárásban keresik a felelőst a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében

Büntetőeljárást indított a rendőrség a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében – értesült a 24.hu.

Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a lapnak az üggyel kapcsolatos megkeresésére elmondta, hogy a Váci Rendőrkapitányság közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A 444 információ szerint a pályamester már korábban jelezte, hogy baj lehet a Vác-Balassagyarmat vonalon, mégsem állították le a vonatközlekedést. A lap munkatársa pedig pár hónappal korábban le is fotózta, milyen szörnyű állapotban voltak a sínek azon a vonalon.