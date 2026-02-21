Büszke lehet a Graphisoft Park 2025-ös eredményei miatt

A tájékoztatás szerint a tavalyi eredményből 8,31 millió euró a normál üzletmenetből, míg 12,17 millió euró egyszeri tételekből származott. Utóbbi összegből 11,1 millió eurót egy fejlesztési terület értékesítése, 1,07 millió eurót pedig egy fedezeti ügylet révén realizált árfolyamnyereség tett ki.

Az igazgatótanács a normál üzletmenetből származó 2025. évi pro forma eredmény 90 százalékának megfelelő osztalék kifizetésére tesz javaslatot az éves közgyűlésnek. A beszámoló szerint a társaság kamatfizetés, adózás és amortizáció előtti konszolidált nyeresége (EBIDTA) 2025-ben 15,77 millió euró, 630 ezer euróval, 4 százalékkal kevesebb a 2024-esnél.

A társaság bérleti díjbevétele 17,3 millió euróról 17,51 millió euróra nőtt. Az ingatlanállomány valós piaci értéke 2025 év végén 20 millió euróval 211,1 millió euróra esett, a valós nettó eszközérték 167,4 millió volt, ami minimális változás az előző év végi értékhez képest.

Nem volt rossz évük

A Graphisoft Park kihasználtsága 2025 végére 96 százalékra emelkedett, az előző év végi 94 százalék után, ami jelentősen magasabb a budapesti irodapiac jelenlegi 87 százalékos átlagánál.

Az idei kilátásokról szólva közölték, hogy az előző évinél kedvezőtlenebb pénzügyi eredménnyel számolnak. A bérleti díjbevétel 17,3 millió euróra mérséklődhet, míg a pro-forma eredmény 200 ezer euróval elmaradhat a tavalyi normál üzletmenetben elért és 8,31 millió eurótól.

A Graphisoft Park SE részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában kereskednek, a papír árfolyama pénteken 15,2 eurón zárt, az elmúlt egy évben pedig 11,05 és 15,3 euró között alakult. (MTI)