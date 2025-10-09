Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Vállalatok Autópiac, járműipar Szeged BYD

Cáfolja a BYD, hogy idén ne kezdődne meg a termelés Magyarországon

mfor.hu

Bár a most napvilágot látott képek alapján nem úgy fest, hogy a BYD gyára üzemképes lesz idén, a vállalat kitart az eredeti álláspontja mellett.

Az elmúlt időszakban többször is kétségek merültek fel annak kapcsán, hogy a kínai elektromos autókat gyártó cég, a BYD el tudja-e kezdeni még idén a gyártást Szegeden. Sőt, a Szegeder nemrég fotókat készített az építkezésről, és ez alapján kétséges, hogy az eredeti terveket tartani tudják. A BYD szerint azonban erről szó sincs.

Erhardt Péter, a BYD Hungary PR-menedzsere ugyanis erre  reagálva a vg.hu-nak azt mondta, a terv továbbra is az, hogy az év végén elinduljon a gyártás, és hogy a felfutást követően minél hamarabb kiszolgálhassák Európát.

Cáfolják, hogy év végéig ne indulna el a gyártás
Fotó: BYD

A menedzser azt is hangsúlyozta, hogy a BYD a vertikális integrációban hisz, és a versenyképességének egyik alappillére az, hogy minél több komponenst igyekeznek maguknak gyártani. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindent a nulláról kezdenének: a KD-üzemegységek alkatrész-logisztikai raktárak lesznek, ahol azoknak az alkomponenseknek az összeszerelése zajlik majd, amelyek aztán a végösszeszerelőben beépülnek az autóba.

A menedzser azt is hangsúlyozta, a présüzem és a fényezőcsarnok csak egy későbbi fázisban készülhetnek el. Azt azonban még továbbra sem tudni konkrétan, hogy pontosan mikor lehet készen a 300 hektáros komplexum, ugyanakkor azt már tudni lehet, hogy elsőként a Dolphin Surf modell gördülhet le a gyártószalagról.

