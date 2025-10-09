Cáfolja a BYD, hogy idén ne kezdődne meg a termelés Magyarországon

Az elmúlt időszakban többször is kétségek merültek fel annak kapcsán, hogy a kínai elektromos autókat gyártó cég, a BYD el tudja-e kezdeni még idén a gyártást Szegeden. Sőt, a Szegeder nemrég fotókat készített az építkezésről, és ez alapján kétséges, hogy az eredeti terveket tartani tudják. A BYD szerint azonban erről szó sincs.

Erhardt Péter, a BYD Hungary PR-menedzsere ugyanis erre reagálva a vg.hu-nak azt mondta, a terv továbbra is az, hogy az év végén elinduljon a gyártás, és hogy a felfutást követően minél hamarabb kiszolgálhassák Európát.

Cáfolják, hogy év végéig ne indulna el a gyártás

Fotó: BYD

A menedzser azt is hangsúlyozta, hogy a BYD a vertikális integrációban hisz, és a versenyképességének egyik alappillére az, hogy minél több komponenst igyekeznek maguknak gyártani. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindent a nulláról kezdenének: a KD-üzemegységek alkatrész-logisztikai raktárak lesznek, ahol azoknak az alkomponenseknek az összeszerelése zajlik majd, amelyek aztán a végösszeszerelőben beépülnek az autóba.

A menedzser azt is hangsúlyozta, a présüzem és a fényezőcsarnok csak egy későbbi fázisban készülhetnek el. Azt azonban még továbbra sem tudni konkrétan, hogy pontosan mikor lehet készen a 300 hektáros komplexum, ugyanakkor azt már tudni lehet, hogy elsőként a Dolphin Surf modell gördülhet le a gyártószalagról.