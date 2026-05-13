Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

2017-ben indult el a Modern Mintaüzem Program. Nem titkoltan azzal a céllal, hogy új szintre emelje a hazai kis- és középvállalkozások technológiai fejlettségét és hatékonyabbá tegye az üzleti folyamataikat. Cikkünkben bemutatjuk, hogy egy vállalkozásnak miért érdemes csatlakoznia a kezdeményezéshez.

A digitalizáció, a munkafolyamatok automatizálásának kényszere már régóta nyomja az európai, és így a magyar kkv-k vállát. Ráadásul egyre nagyobb súllyal, hiszen a demográfiai folyamatok alapján a cégek egyre szűkebb körből válogathatnak munkaerőt.

Automatizáció nélkül ma egyetlen cég sem lehet versenyképes
A Modern Mintaüzem Program 2017-ben indult el önálló projektként és a legmodernebb ipari megoldásokat bemutató, Ipar 4.0 mintagyár programból nőtt ki. Célja, hogy a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számára élő, gyakorlati példákon keresztül mutassa be az ipari automatizáció csúcsának számító módszerek alkalmazását, a digitális átállás és a versenyképesség növelése érdekében.

A Modern Mintaüzem Program leginkább személyes gyárlátogatásokkal és szakmai konzultációkkal támogatja a vállalkozásokat. A projekt számos tudásalapú, fejlesztő szolgáltatással segíti a kkv-kat, a többi közt Szervezeti diagnosztikával és az arra épülő fejlesztési tervek kialakításával mintagyárak, mintaüzemek és mintaműhelyek látogatásának lehetőségével, és az azokhoz kapcsolódó műhelymunkák lebonyolításával. Az ilyen eseményeken az alacsonyabb fejlettségi szinten lévő kkv-k tanulmányozhatják a fejlettebb technológiákat, jógyakorlatokat.

A kkv-k így a legjobb gyakorlatokat látva inspirálódhatnak, találhatják meg a fejlesztési irányaikat, és végső soron piaci versenyelőnyre tehetnek szert.

Ezeken a területeken lehet előrelépni

A programban a kkv-k hatékonyságjavítása, a modern, innovatív magyar gazdaság elősegítése mellett a munkavállalói jólét és a fenntarthatóság is kiemelt szerepet kap. Ennek jegyében nemrég a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vizsgálta a Modern Mintaüzem Programban részt vevő vállalkozások ESG-felkészültségét.

A 24 érintett cég közül 20 állította azt magáról, hogy fenntarthatóan működik. Fókuszterületként kezelik az energetikai és a hulladékgazdálkodási – körforgásos gazdasághoz kapcsolódó – megoldásokat, valamint a társadalmi pillérben a családbarát működést, a munkahelyi egészséget, a biztonságot és a munkavállalói elkötelezettség növelését. A vállalatirányítást illetően mindenkinél az etikus üzleti magatartás kapott maximális prioritást.

A cég fenntartható működésének megvalósulása leginkább a tulajdonos vagy a menedzsment ESG iránti elkötelezettségéből fakad. Bővebben a kutatás legfontosabb megállapításairól ebben a cikkben olvashatnak:

Bár az Európai Bizottság elhíresült, tavaly februári Omnibus I-es csomagjának elfogadása előtt még több tízezer cég izgulhatott Magyarországon is a fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettségek miatt, ezeknek a vállalatoknak a száma mára 125 környékére csökkent. Hátradőlnie azonban senkinek sem szabad, a kkv-k inkább csak újabb haladékot kaptak, valószínűleg 2027 második feléig – erről a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség és az EXIM Bank szakértője beszélt a Klasszis Podcastban. Az interjút itt hallgathatják meg:

Érvek a program mellett

Napjainkban a hatékonyságnövelés vitathatatlanul a versenyképesség kulcsa. A Modern Mintaüzem Programban részt vevő cégek egészen különböző iparágakból érkeznek a fémmegmunkálástól és alkatrészgyártáson át az orvosi eszközök és textilárú gyártásáig, az ország minden területéről.

A mintaüzem-látogatások révén a csatlakozó partnerek új technológiákat ismerhetnek meg, valamint a sikeres vállalkozások bevált gyakorlatait a saját működésükbe építhetik.

Olyan, fejlesztésekben élenjáró piaci szereplők, mikro-, kis- és középvállalkozások csatlakozhatnak mintaüzemként, amelyek innovációra nyitottak, az ország bármely pontjáról. Folyamatosan lehet jelentkezni az online felület kitöltésével a www.modem4.hu oldalon keresztül. A jelentkezéseket az MGFÜ szakértői elbírálják, és visszajeleznek a megadott elérhetőségen keresztül.

5 érv a csatlakozás mellett:

  • Országos ismertség
  • Kapcsolati háló kialakítása
  • Tudásmegosztás
  • Versenyelőny
  • Innovációs imázs erősítése

A Modern Mintaüzem Program kiemelt célja a vállalkozások közötti együttműködés erősítése és a jógyakorlatok széles körű terjesztése. Ezáltal egy olyan szakmai közösség jön létre, ahol a résztvevők megoszthatják tapasztalataikat, kihívásaikat és innovatív megoldásaikat, ezáltal támogatva egymás fejlődését.

A tudásalapú, fejlesztő szolgáltatásokon túl, a szemléletformálás részeként, a mára kiemelt kormányzati programmá vált Modern Gyárak Éjszakája eseményt szervezi meg minden évben a vállalat a nagyközönség számára, különös tekintettel a kkv-kra, az ipari munkavállalókra és pályaválasztás előtt álló fiatalokra.

Ezen a napon a vállalkozások bárki előtt megnyithatják a vállalatuk kapuit, hogy a lakosság is megismerhesse példamutató megoldásaikat, innovatív gyártási folyamataikat, termékeiket.

