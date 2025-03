Cégvezetői teljesítmény és tavaszi fáradtság: tények és tévhitek, amiket érdemes ismerni

Érdemes szem előtt tartani, hogy a döntés legtöbbször nem fekete vagy fehér: a dohányzás folytatása és a teljes leszokás között vannak olyan ártalomcsökkentő alternatívák, amelyek kisebb károsanyag kitettséggel járhatnak azon felnőttek számára, akik az ismert kockázatok ellenére is tovább dohányoznak. Mivel a dohányzás minden formája káros, a legjobb megoldás továbbra is az, ha elkerüljük a dohány- és nikotintartalmú termékeket – vagyis el sem kezdünk dohányozni, vagy ha már dohányzunk, minél hamarabb leszokunk.

A tavaszi fáradtság kihívást jelenthet a cégvezetők és munkavállalók számára, de megfelelő szemlélettel és tudatos megoldásokkal ezek az időszakok akár a teljesítmény növelésére is felhasználhatók. Ugyanez igaz a dohányzási szokásokra is: a legjobb megoldás a dohányzás teljes elhagyása, ezért aki elhatározza a leszokást, azt ebben támogatni kell. Azok számára, akik valamiért nem szoknak le, fontos a tájékozódás. A tudatos döntések – legyen szó munkaszervezésről vagy életmódról – hosszú távon pozitív hatással lehetnek mind az egyéni, mind a vállalati teljesítményre.

Tény: Bár egyesek úgy vélik, hogy az ártalomcsökkentő technológiák hatásairól nincs elegendő bizonyíték, valójában ezeket már évtizedek óta kutatják. Számos, nemzetközileg is elismert hatóság vizsgálja az égés nélküli alternatívák hatásait a dohányzókra. Több szervezet – köztük az Egyesült Királyság Közegészségügyi Hivatala (Public Health England, PHE) és az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatala (FDA) – tudományos eredmények alapján megalapozottnak találta az ártalomcsökkentő szerepüket. Ugyanakkor ezek sem kockázatmentesek, hiszen tartalmaznak például nikotint, amely egyéb káros hatásai mellett megemeli a vérnyomást és a szívfrekvenciát, és függőséget okoz.

Mint ahogy a tavaszi fáradtság, úgy a dohányzás esetében is rengeteg tévhit kering, amelyek miatt sokan elbizonytalanodnak: léteznek valóban kevésbé káros megoldások?

Tény: Sok cégvezető hajlamos azt hinni, hogy a tavaszi fáradtság „kitaláció”, és őket valamint a beosztottjaikat nem érinti, hiszen „nincs idő fáradtnak lenni”. A valóság azonban az, hogy a tavaszi időszakban a szervezet biológiai ritmusa változik, és a magas stresszszinttel élők – például cégvezetők, menedzserek, vállalkozók – különösen érezhetik a hatásait. Az alacsony vitaminraktárak és a téli mozgásszegény életmód is hozzájárulhatnak ehhez az állapothoz, amit a túlzott koffeinfogyasztás vagy az alváshiány csak tovább ront. Egy kiegyensúlyozott étrend, több friss zöldség-gyümölcs, több mozgás és tudatos pihenés segíthet leküzdeni ezt az időszakot – mégha a céges problémákat nem is oldja meg.

