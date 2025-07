Cikkünk után mégis felkerült Dzsudzsák Balázs cégbeszámolója

Hétfőn délután számoltunk be arról, hogy furcsa dolog történt Dzsudzsák Balázs DB7.HU Kft.-jével, melynek a futballista a résztulajdonosa.

Az Opten nyilvános adatai szerint hétfőn, azaz július 14-én az összes tétel ki volt húzva, azaz nullás bevétel és nulla forint eredmény volt látható. Ez most, e cikk írásának a pillanatában is ugyanígy néz ki. Cikkünk írásakor az e-beszámolót is megnéztük, ám ott hétfőn még nem voltak feltöltve a cég tavalyi évének adatai. Persze ettől még akkorra már feltölthették azokat, csak még a közlési folyamat nem ért véget. Ám akárhogy is történt, az bizonyossággal állítható, hogy a beszámolók közzétételére előírt május 31-ei határidőből kicsúsztak.

Mi még a beszámoló híján írtunk arról is, hogy a sportszer kiskereskedelmi, illetve üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadási főtevékenységgel bejegyzett, Dzsudzsák Balázs ügyvezetésével működő cégének 2022-ben ugyan még volt értékelhető bevétele (22 millió forint), viszont 78 millió forintos vesztesége is. 2023-ban már nem volt forgalma, viszont 89 milliós mínuszt itt is összeszedett. 2024-ben pedig már sem bevétele, sem nyeresége, sem vesztesége nem lett.

A cég veszteséges lett, de kisebb mértékben, mint 2023-ban

Ám a kedden, az e-beszámoló oldalán 9:44-kor nyilvánossá vált beszámoló szerint ezzel szemben teljesen más a helyzet: a 2023-as, árbevétel nélküli év után tavaly 53 millió forintos nettó forgalmat csinált Dzsudzsák Balázs és Katona Zoltán cége. Nyereséget ugyan nem hozott nekik a 2024-es év, de a korábbi 89 milliós veszteséget sikerült 48 millió forintos negatív eredményre szépíteniük.

Előző cikkünkben azt is megíruk, hogy Dzsuzsáknak a másik cégével, az üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadással foglalkozó Market Invest Hungary Kft.-vel sem lett szerencséje. Bár 2023 közepén többségi tulajdonosként beszállt a püspökladányi cégbe – ám már abban az évben a NAV végrehajtást rendelt el a vállalkozásnál. Idén februárban pedig Dzsudzsák el is adta a részesedését a cégből, sőt, a vállalkozást már át is keresztelték, immár VAP-LOG Kft. a neve. A cég egyébként szintén nem hasított tavaly. Nulla forgalommal és 163 ezer forintos veszteséggel zárta 2024-et.