Csak a veszteséget hizlalja a magyar állam trieszti kikötője

Az, hogy a magyar állam bevásárolta magát a trieszti kikötőbe, egyáltalán nem mai hír, először 2019 júniusában számolt be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormány kikötő és logisztikai bázis létesítésére irányuló terveiről. A miniszter azt is elárulta, egy 32 hektáros területen tervezgetnek.

A projekt azóta is haladgat, legutoljára tavaly decemberben érkezett róla új információ, a külgazdasági és külügyminiszter ekkor arról számolt be, hogy megszületett az a megállapodás a Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettessel folytatott megbeszélése során, és bemutatták a végrehajtani kívánt fejlesztési koncepciót, amelynek nyomán évi 2,5 millió tonna mozgatására, közúti és vasúti szállítások fogadására egyaránt alkalmas kikötőt hoznak létre.

A miniszter ekkor azt ígérte, hogy 2026-tól már akár magyar cégek is használhatják majd a trieszti kikötő magyar tulajdonú részét.

Hogyan teljesít a cég?

Miközben a projektről tehát alapvetően jó hírek érkeztek, a cég eredménye egyelőre elég felemás. Mielőtt azonban belemerülnénk a részletekbe, fontos leszögezni, hogy az Adria Port beszámolóját euróban tette közzé, a cikkben szereplő adatokat 400,25 forintos euróárfolyammal számoltuk ki.

Az állami vállalat értékesítésből származó nettó árbevétele 14,2 ezer euró (5,68 millió forint) volt, ennek döntő többségét, mintegy 5,649 millió forintnak megfelelő összeget exportértékesítésből realizált az Adria Port. A beszámolóhoz csatolt kiegészítő mellékletből ennek pontos mibenléte is kiderül, olasz ingatlan bérleti díjából származik ez a részlet.

Mindez azonban nem sokat ért az adózott eredmény alakulásával kapcsolatban összességében, hiszen a cég 2021 után 2022-ben is jelentős veszteséggel zárt, összesen 1,06 millió eurós (424,39 millió forint) mínusz jött össze, ami még a megelőző évben gyűjtött 961 millió eurós (384,67 millió forint) veszteséghez képest is jelentősen rosszabb teljesítmény. A 2022-es veszteséget az alapítói határozat szerint az eredménytartalékba helyezték, amely így már 2,06 millió eurós (825,33 millió forint) mínuszban jár.

Maga a veszteség egyébként nem meglepő, a cég alapítása óta hízlalja a mínuszt, ahogy az grafikonunkon is látszik:

Hogyan sikerült ekkora mínuszt összeszedni?

Először is fontos megjegyezni, hogy bár az Adria Port veszteséget termel évről-évre, arról egyáltalán nincsen szó, hogy a cég működése veszélyben lenne, hiszen saját tőkéje még úgy is több mint 43 millió euróra (17,46 milliárd forint) rúg, hogy ezt már a 2022-ben összeszedett veszteség csökkentette.

A kikötős cég egyik legjelentősebb kiadását az anyagjellegű ráfordítások közül az igénybe vett szolgáltatások jelentették, összesen 819 518 euró (328 millió forint) értékben, ezek a következőképpen alakultak részletesen:

Az Adria Port Zrt. anyagjellegű ráfordításai. Forrás: Igazságügyi Minisztérium/Elektronikus cégbeszámoló

Követelések, kötelezettségek, és egy zsíros bankszámla

A cégnek a 2022-es évben csak rövid lejáratú kötelezettségei voltak, ennek döntő többsége, mintegy 141,4 ezer euró (56,6 millió forint) belföldi beszállítókkal szemben állt fent.

Ezzel szemben a cégnek több a kintlévősége, mint a kötelezettsége, ugyanis több mint 3,85 millió eurós (1,54 milliárd forint) követelést jelentett az olasz állammal és a költségvetéssel szemben.

Az Adria Port bankszámláján a beszámolóban közölt időszak végén 11,97 millió euró (4,79 milliárd forint) volt, ez nagyjából megegyezik az előző évben feljegyzettel.

Mivel gazdálkodik a cég?

Az Adria Port jellegéből adódóan igen komoly eszközparkkal rendelkezik, ezzel pedig beszámolójában is elszámolt. A befektetett eszközök legjelentősebb hányadát, 23,48 millió eurót (9,39 milliárd forint) az ingatlanok jelentették, ebből 17,6 millió euró (7,04 milliárd forint) a telekköltség, ez minden bizonnyal a Szijjártó Péter által is említett 32 hektár. A cégnek már folyamatban van egy be nem azonosított beruházása is, ennek értéke 1,94 millió euró (778,7 millió forint) a kiegészítő melléklet szerint, ami duplája az előző évi 872 ezer eurónak - vagyis tavaly is zajlottak a beruházások.

Mi a helyzet a fizetésekkel?

A vállalat részletes adatokat közölt a személyi ráfordításairól, így pontosan tudhatjuk azt, hogy mennyire jártak jól az állami kikötős cég alkalmazottai. A tárgyévben összesen 9 fő dolgozott a cégnél, akiknek 325 ezer eurós (130,2 millió forint) bérköltséget fizettek ki – a kiegészítő melléklet alapján ebből bruttó 61,7 ezer euró (24,7 millió forint) a vezető tisztségviselőnek kifizetett bér volt. Ez azt is jelenti, hogy

a cégjegyzékben vezérigazgatóként, és egyedüli vezető tisztségviselőként feltüntetett Garai Péter havonta valamivel több mint 2 milliós fizetésért vezette az egyelőre masszívan veszteséges céget.

A további nyolc alkalmazott átlagosan 32,9 ezer eurót (13,19 millió forint) vihetett haza tavaly, ami havi bontásban bruttó 2746 eurónak (1,1 millió forint) felelt meg.

Az Adria Port – és a leánya

Végül találtunk még egy érdekességet az Adria Port beszámolójához csatolt mellékletben, ez pedig nem más, mint az Aquila Srl. cég, mely először a 2021-es beszámolóban tűnt fel, mint az Adria Port leányvállalata. Az olasz leány főtevékenysége az elérhető adatok szerint tengerészeti és víziközlekedési szolgáltatások nyújtása. A 2022-es évben a kapcsolt vállalkozás 438,9 ezer eurós saját tőke mellett 137,7 ezer eurós (55,14 millió forint) veszteséget termelt, ami nagyobb mínusz a 2021-esnél, amikor a megszerzett leányvállalat 127,6 ezer eurós veszteséggel zárt.