Csak le ne álljon! Óriási a nemzetgazdasági kockázata a Samsung leállásának

Dél-Korea kormánya minden lehetséges eszközt bevet – beleértve a rendkívüli döntőbírósági eljárást is –, hogy elkerülje a munkabeszüntetést az ország legnagyobb munkaadójánál, a Samsung Electronics-nál, illetve minimalizálja a károkat, ha a munkabeszüntetés mégis megvalósulna, közölték illetékesek vasárnap a CNBC portálja szerint.

Exportban verhetetlen

A világ legnagyobb memóriachip-gyártója és a dél-koreai szakszervezet hétfőn kormányzati közvetítő bevonásával folytatja a bértárgyalásokat. Ez a lépés enyhítheti azokat az aggodalmakat, amelyek a techóriást fenyegető, komoly fennakadásokat okozó sztrájk miatt alakultak ki. A vállalat egyébként az ázsiai ország teljes exportjának közel negyedéért felel.

A Samsung Electronics félvezetőgyárának akár egyetlen napos leállása is közvetlenül mintegy ezermilliárd vonos (körülbelül 668 millió dolláros) veszteséget okozhat, mutatott rá Kim Min-seok miniszterelnök a miniszterekkel folytatott vasárnapi válságtanácskozást követően.

A kormányfő hozzátette, ennél is aggasztóbb, hogy a félvezető-gyártósorok átmeneti leállása hónapokig tartó kényszerpihenőt vonhat maga után. Intézkedések hiányában a gazdasági kár akár a százbilliárd vont is elérheti, amennyiben a sztrájk miatt a gyártási alapanyagokat meg kell semmisíteni.