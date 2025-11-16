3p
Csaló észak-koreaiak is jelentkeznek hazai távmunkákra

Hat figyelmeztető jel, hogy a jelölt nem az, akinek mondja magát. A Sophos a HR-csapatok szerepére figyelmeztet.

Az utóbbi hónapokban újra megjelentek azok az észak-koreai hackercsoportok, amelyek hamis személyazonossággal, távmunkásként próbálnak bejutni nyugati és európai vállalatokhoz – köztük IT- és technológiai cégekhez is. A Google Threat Analysis Group szerint ezek az operátorok több európai országban, köztük Magyarországon is próbálkoztak. A Sophos szakértői szerint a fenyegetés nemcsak informatikai, hanem HR-biztonsági kérdés is, közölte a vállalat.

Észak-Korea nem csak fegyveres fenyegetést jelent
„Sok szervezet ma már nemzetközi szinten toboroz, és a távmunkára épülő felvételi folyamatokban gyakran elmarad az alapos személyazonosság-ellenőrzés. Ez azonban komoly kockázat, hiszen egy rossz döntéssel akár szankcionált egyének is bejuthatnak a vállalat rendszereibe” – figyelmeztet Szappanos Gábor, a Sophos kiberbiztonsági szakértője.

A Sophos CTU (Cyber Threat Unit) kutatója, Sarah Kern szerint az ilyen operátorok gyakran AI által generált önéletrajzokat, hamis LinkedIn-profilokat és valósághű mesterséges portréfotókat használnak, hogy „eladják” magukat távmunkásként. A megszerzett jövedelmek egy része az észak-koreai rezsim finanszírozásába, köztük fegyverprogramokba áramlik.

Hat figyelmeztető jel, amire a HR-csapatoknak érdemes figyelniük:

  1. Inkonzisztens digitális lábnyom: eltérő munkáltatói adatok a CV-ben, LinkedInen és egyéb felületeken.
  2. Ismétlődő elérhetőségek: ugyanaz a telefonszám, e-mail több „jelöltnél” – ez szervezett csalást jelezhet.
  3. Elkerülő kamera-használat: a kamera elutasítása, elmosódott vagy hamis háttér gyanús lehet.
  4. Helyismeret hiánya: a „helyben élő” jelölt nem tudja, milyen az idő, vagy hol található a cég.
  5. Sietség a felvételre: a gyanús jelölt sürgeti a döntést, elkerülné a szokásos ellenőrzéseket.
  6. Furcsa eszköz- vagy logisztikai igény: saját laptopot kér, címet módosít, vagy többször változtat bankszámlát.
  7. Miért HR-kérdés ez, nem csak IT?

Bár a kibervédelem technológiai oldalról is fontos, a támadás gyakran a toborzásnál kezdődik. Ha a HR nem szűri ki a hamis személyazonosságot, a vállalat tudtán kívül adhat hozzáférést rendszereihez vagy pénzügyi folyamataihoz egy államilag támogatott csalónak.

„A legjobb védelem a következetesség. A szabványosított felvételi folyamat, az azonosítási protokollok betartása és az IT-biztonsági eszközökkel támogatott háttérellenőrzés együtt képesek megakadályozni, hogy rosszindulatú szereplők bejussanak a vállalatba” – tette hozzá Szappanos Gábor.

Ez is pajzs, de nem amerikai: tovább erősödik a kibercsalók elleni összefogás

Nagyon sokan tévesen a bizalmatlanság illúziójába ringatják magukat a kibertámadásokkal kapcsolatban – hangzott el az OTP Bank és a KiberPajzs projekt közös csütörtöki sajtótájékoztatóján. Az eseményen azt is megtudhattuk, hogy a mesterséges intelligencia egyelőre még inkább a támadóknak kedvez, a befektetési csalásoknál pedig terjed a deepfake.

Mészáros Lőrinc cégének alvállalkozói kifizetetlen számlákra panaszkodnak

A felcsúti központú R-Kord Kft. összesen kétmilliárd forinttal tartozik két cég szerint a GSM-R vasúti optikai hálózatfejlesztési beruházásban elvégzett munkájukért. A beszállító cégek egyelőre peren kívül próbálkoznak megállapodni, Marczingós László ügyvéd szerint viszont, ha Mészárosék továbbra sem hajlandók az együttműködésre, rövid időn belül polgári perré alakulhat át az egyezkedés.

Szabó-Molnár Csilla

Ezt teszi a zöld jövőért a Magyar Telekom

Bár az ESG kifejezés csak az elmúlt években épült be a köztudatba, a legnagyobb magyarországi vállalatok már több mint két évtizede készítenek fenntarthatósági jelentéseket környezeti, társadalmi és vállalatirányítási tevékenységeikről. Így van ez a Magyar Telekomnál is. A Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencián a cég ESG vezetője elmondta, hogy – bár a telekommunikációs szektor – nem tartozik a klasszikusan magas üvegházhatású gázokat kibocsátók közé, jelentős gazdasági szereplőként mégis érzik szerepüket, ezért is tesznek aktívan a klímavédelemért.

Szijjártó Péter méretes beruházást jelentett be

A Mercedes-Benz terjeszkedik.

Sokkolta az Erstét a bankadó emelése

A tavalyihoz hasonlóan sikerült az Erste Bank első kilenc hónapja Magyarországon, de a jövő évi terveket újra kell írnia a hitelintézetnek.

Váratlan fölénybe került a BYD Magyarországon

A céges e-autó programban a legnépszerűbb.

A Telekom folytonos üzletmenetet garantál üzleti ügyfeleinek

Instant megoldásokkal biztosítják az üzletmenet folyamatosságát a Telekom Üzleti Net Nonstop csomagjai a vállalkozások számára, még szélsőséges körülmények között is.

Ezzel kezdődhet a ferihegyi reptéri út építése

Megjelent a közbeszerzés a budapesti Liszt Ferenc repülőtér környéki bontási munkákra, amelyek valószínűleg a légikikötőhöz vezető út építéséhez szükségesek.

12 milliárdot kap az MVM hálózatfejlesztésre

Az uniótól és a kormánytól.

Opten: nagy generációváltás történik a magyar vállalkozásokban

A rendszerváltás után alapított cégek alapítói tömegesen adják át a helyüket: az X generáció stabil, de már visszavonulóban van, az Y pedig átvette a kezdeményezést. Az új alapítások közel felét már a 30–40-es korosztály indítja, miközben a Z generáció is belépett a vállalkozói térbe.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

