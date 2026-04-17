Csányi Péter: Várjuk az együttműködést az új kormánnyal

- Magyar Péter miniszterelnök-jelölt azt mondta, hogy változtatna a költségvetésen, mert úgy látja, nem megfelelő a költségvetés helyzete. Mit gondolnak, ez fogja-e érinteni a bankokat sújtó terheket?

- A költségvetés helyzete rendkívül kötött pályán mozog az idei évben, én azt gondolom, hogy nincs könnyű helyzetben az új kormány. Az intézkedésekből, amelyek bejelentésre kerültek, illetve a korábbi Tisza-programban megfogalmazásra kerültek a költségvetés tekintetében, összességében az olvasható ki, hogy a költségvetési hiány gyors, drasztikus csökkenésére nem lehet számítani, hanem egy strukturális átalakítást terveznek. Nyilván, hogyha az EU-s források el tudnak kezdeni bejönni Magyarországra, és valamelyest a növekedés is megindul, az tud teret adni a költségvetés egyfajta átgondolására, de hozzáteszem, ez nem 2026-ban lesz, hiszen az idei költségvetésbe már nehéz gyorsan, drasztikusan beavatkozni, ez inkább a 2027-28-as költségvetésre vonatkozik. És hát természetesen mi üdvözöljük azt, ha a bankszektort érintő rendkívüli terhek, például az extraprofit-adó, ha nem is azonnal, de legalább fokozatosan kivezetésre kerülnek. Eleve a bevezetésük átmenetinek indult, de folyamatosan meghosszabbították őket. Ahogy már ki kellett volna vezetni a kamatstopot is, amit szintén folyamatosan meghosszabbítanak. Ha a következő időszakban ezeket fokozatosan ki lehet vezetni, annak nyilván örülnénk mi is.

- Mikorra lehet erre reális esély?

- Ez nyilván függ attól, hogy a kormánynak milyen egyéb tervei vannak, milyen kiadás-, milyen bevétel-változtatási tervei vannak a költségvetést érintően. Ezekről még nem rendelkezünk kellő információval, tehát egyelőre nem tudom megmondani, hogy ez milyen időtávon belül reális.

- Ismerik azokat a kormánytagokat, akik a pénzügyi tárcát, illetve a gazdasági tárcát vezetnék, illetve ismerik Magyar Pétert? Beszéltek már velük erről?

- Nem volt még egyeztetés, de én arra számítok, hogy a közeljövőben lesz erre is lehetőség. Én személyesen nem ismerem az említett miniszter urakat, viszont a szakmai életútjukat ismerem, és azt mondom, hogy személyük bizakodásra ad okot, hiszen felkészült, szakmailag elismert szakembereknek tűnnek. Mi várjuk a velük való együttműködést. Az OTP Banknak sok kormánnyal volt dolga az elmúlt évtizedekben, a menedzsmentnek van tapasztalata abban, hogy a különböző kormányokkal képes legyen együttműködni. A szektort érintő kérdéseket természetesen a Bankszövetségen keresztül fogjuk továbbra is egyeztetni.

Csányi Péter egy korábbi sajtótájékoztatón. Várják az együttműködést az új kormánnyal

- Tegnap Magyar Péternek volt egy bejelentése a Facebookon, amely szerint ő azt várja el a Moltól, hogy ne fizessen osztalékot a Mathias Corvinus Collegium tulajdonában lévő részvényekre. Egy ilyen javaslatról mi a véleménye, amikor így szól bele egy leendő miniszterelnök egy tőzsdei cég osztalékfizetésébe?

- Nyilván az OTP esetében ez a veszély nem áll fenn, az OTP Bank ilyen szempontból független. Az igazgatóság javaslatára minden esetben közgyűlés dönt az osztalékfizetésről. A Mollal kapcsolatos intézkedést nem kívánom kommentálni.

- Rendben, de az OTP árfolyama is nagyon leesett abban a pillanatban, amikor ez a bejelentés megtörtént, illetve a forint árfolyamára is hatással volt.

- Az OTP árfolyamát nagyon sok minden meghatározza. Az elmúlt napokban jelentősen emelkedett az árfolyam. Nyilván egy ilyen jelentős emelkedés után benne van valamilyen szintű korrekció, én ennek tudnám be inkább a tegnapi minimális árfolyamesést. A globális helyzet pedig még ennél nagyobb kilengéseket is meg tud magyarázni.

- Mit gondol a PKO Banknak a Magyarországra történő bejöveteléről?

- A PKO Bank vezérigazgatója talán egy konferencián tett ilyen kijelentést, miszerint Magyarországon fióktelepet alapítanak. Ezzel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy számunkra a legfontosabb, hogy kiemelkedő szolgáltatást nyújtsunk az ügyfeleknek és hogy folyamatos legyen az innováció. Bárki is lép be a magyar bankpiacra, így fenn tudjuk tartani a versenyelőnyünket. Hozzáteszem, ez egy unikális lépés lenne a PKO részéről, hiszen nem nagyon vannak jelen Lengyelországon kívül. Én azt gondolom, hogy most is elég nagy a verseny a magyar piacon. Nyilván zöldmezős beruházásként belépni a magyar piacra akkor, amikor ilyen extra terhek vannak, és az egész szektornak viszonylag nyomott a tőkearányos megtérülése, nem tűnik egy logikus lépésnek. Én inkább arra tudok gondolni, hogy esetleg kiszemelték valamelyik versenytársunkat. Keveset tudunk még az igazi terveikről.