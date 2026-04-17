Mi jön az Orbán-korszak után?
Mit tud tenni a gazdasággal a Magyar-kormány?

Online Klasszis Klub élőben Pogátsa Zoltánnal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is az ismert közgazdászt, szociológust!

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt! >>

Vállalatok Csányi Péter OTP Tisza Párt

Csányi Péter: Várjuk az együttműködést az új kormánnyal

Herman Bernadett

Bizakodó az új kormány gazdasági és pénzügyminiszterével kapcsolatban Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója. Az idén viszont még aligha csökkenthetők a bankokat sújtó terhek. Az OTP közgyűlését követően kérdeztük a bankvezért.

- Magyar Péter miniszterelnök-jelölt azt mondta, hogy változtatna a költségvetésen, mert úgy látja, nem megfelelő a költségvetés helyzete. Mit gondolnak, ez fogja-e érinteni a bankokat sújtó terheket?

- A költségvetés helyzete rendkívül kötött pályán mozog az idei évben, én azt gondolom, hogy nincs könnyű helyzetben az új kormány. Az intézkedésekből, amelyek bejelentésre kerültek, illetve a korábbi Tisza-programban megfogalmazásra kerültek a költségvetés tekintetében, összességében az olvasható ki, hogy a költségvetési hiány gyors, drasztikus csökkenésére nem lehet számítani, hanem egy strukturális átalakítást terveznek. Nyilván, hogyha az EU-s források el tudnak kezdeni bejönni Magyarországra, és valamelyest a növekedés is megindul, az tud teret adni a költségvetés egyfajta átgondolására, de hozzáteszem, ez nem 2026-ban lesz, hiszen az idei költségvetésbe már nehéz gyorsan, drasztikusan beavatkozni, ez inkább a 2027-28-as költségvetésre vonatkozik. És hát természetesen mi üdvözöljük azt, ha a bankszektort érintő rendkívüli terhek, például az extraprofit-adó, ha nem is azonnal, de legalább fokozatosan kivezetésre kerülnek. Eleve a bevezetésük átmenetinek indult, de folyamatosan meghosszabbították őket. Ahogy már ki kellett volna vezetni a kamatstopot is, amit szintén folyamatosan meghosszabbítanak. Ha a következő időszakban ezeket fokozatosan ki lehet vezetni, annak nyilván örülnénk mi is.

- Mikorra lehet erre reális esély?

- Ez nyilván függ attól, hogy a kormánynak milyen egyéb tervei vannak, milyen kiadás-, milyen bevétel-változtatási tervei vannak a költségvetést érintően. Ezekről még nem rendelkezünk kellő információval, tehát egyelőre nem tudom megmondani, hogy ez milyen időtávon belül reális.

- Ismerik azokat a kormánytagokat, akik a pénzügyi tárcát, illetve a gazdasági tárcát vezetnék, illetve ismerik Magyar Pétert? Beszéltek már velük erről?

- Nem volt még egyeztetés, de én arra számítok, hogy a közeljövőben lesz erre is lehetőség. Én személyesen nem ismerem az említett miniszter urakat, viszont a szakmai életútjukat ismerem, és azt mondom, hogy személyük bizakodásra ad okot, hiszen felkészült, szakmailag elismert szakembereknek tűnnek. Mi várjuk a velük való együttműködést. Az OTP Banknak sok kormánnyal volt dolga az elmúlt évtizedekben, a menedzsmentnek van tapasztalata abban, hogy a különböző kormányokkal képes legyen együttműködni. A szektort érintő kérdéseket természetesen a Bankszövetségen keresztül fogjuk továbbra is egyeztetni.

Csányi Péter egy korábbi sajtótájékoztatón. Várják az együttműködést az új kormánnyal
Csányi Péter egy korábbi sajtótájékoztatón. Várják az együttműködést az új kormánnyal
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

- Tegnap Magyar Péternek volt egy bejelentése a Facebookon, amely szerint ő azt várja el a Moltól, hogy ne fizessen osztalékot a Mathias Corvinus Collegium tulajdonában lévő részvényekre. Egy ilyen javaslatról mi a véleménye, amikor így szól bele egy leendő miniszterelnök egy tőzsdei cég osztalékfizetésébe?

- Nyilván az OTP esetében ez a veszély nem áll fenn, az OTP Bank ilyen szempontból független. Az igazgatóság javaslatára minden esetben  közgyűlés dönt az osztalékfizetésről. A Mollal kapcsolatos intézkedést nem kívánom kommentálni.

- Rendben, de az OTP árfolyama is nagyon leesett abban a pillanatban, amikor ez a bejelentés megtörtént, illetve a forint árfolyamára is hatással volt.

- Az OTP árfolyamát nagyon sok minden meghatározza. Az elmúlt napokban jelentősen emelkedett az árfolyam. Nyilván egy ilyen jelentős emelkedés után benne van valamilyen szintű korrekció, én ennek tudnám be inkább a tegnapi minimális árfolyamesést. A globális helyzet pedig még ennél nagyobb kilengéseket is meg tud magyarázni.

- Mit gondol a PKO Banknak a Magyarországra történő bejöveteléről?

- A PKO Bank vezérigazgatója talán egy konferencián tett ilyen kijelentést, miszerint Magyarországon fióktelepet alapítanak. Ezzel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy számunkra a legfontosabb, hogy kiemelkedő szolgáltatást nyújtsunk az ügyfeleknek és hogy folyamatos legyen az innováció. Bárki is lép be a magyar bankpiacra, így fenn tudjuk tartani a versenyelőnyünket. Hozzáteszem, ez egy unikális lépés lenne a PKO részéről, hiszen nem nagyon vannak jelen Lengyelországon kívül. Én azt gondolom, hogy most is elég nagy a verseny a magyar piacon. Nyilván zöldmezős beruházásként belépni a magyar piacra akkor, amikor ilyen extra terhek vannak, és az egész szektornak viszonylag nyomott a tőkearányos megtérülése, nem tűnik egy logikus lépésnek. Én inkább arra tudok gondolni, hogy esetleg kiszemelték valamelyik versenytársunkat. Keveset tudunk még az igazi terveikről.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG