Csányi Sándor: történelmi nap a mai

Harminc évvel ezelőtt, 1995-ben vezették be az OTP-részvényeket a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kínálatába. Az évforduló alkalmából a hitelintézet elnöke, Csányi Sándor szólaltatta meg a kereskedésindító csengőt szerdán.

„A tőzsdére vezető út legalább annyira izgalmas, érdekes és kihívásokkal teli volt, mint az elmúlt harminc év, amikor tőzsdén voltunk. Történelmi nap a mai, és arról se feledkezzünk meg, hogy ma már a tőzsdei forgalom 60 százalékát OTP-részvényekkel bonyolítjuk” – mondta az OTP első embere.

A jegybank elnöke, Varga Mihály elmondta: az OTP tőzsdei szerepe a komoly forgalmi adatok miatt is túlmutat a bank helyzetén. A pénzintézet közel tucatnyi országban van jelen, és a magyar gazdaság sikeressége szempontjából is meghatározó.

„Ha az OTP sikeres, akkor a magyar gazdaság is sikeres. Amikor annak a banknak a szerepéről beszélünk, amelyik harminc éve a tőzsdén van, az arra emlékeztet, mint amikor a tanárbácsit vizsgáztatják” – mondta Varga.

Hozzátette: az 1990-es évek óta nagyot változott a világ, akkor még az IBUSZ részvényeit tartották sikertörténetnek.

Fotó: DepositPhotos.com

„A Budapesti Értéktőzsde az elmúlt két évben a legimpresszívebb növekedést tudta felmutatni, amely a világ tőzsdéi között is dobogós helyre repítette” – mondta az MNB elnöke. – „A tőzsdézéshez pedig megtakarítás kell. A nettó megtakarítások aránya Magyarországon a GDP 82 százaléka volt 2010-ben, most pedig a 114 százaléka.”

A BÉT eredményei, rekordjai a tőzsde vezérigazgatója, Tóth Tibor szerint is szembemennek a valósággal. Miközben a válságok korát éljük és elkezdődött egy háború, ami a mai napig tart, idén pedig kereskedelmi válság sújtja a világot, a BUX-index rekordokat dönt.

1990-ben 1000 pontról indult, idén júniusban pedig átlépte a 100 ezres álomhatárt.

„Mindössze néhány hónappal a rendszerváltás után voltak olyan pénzügyi, gazdasági szakemberek, akik létrehozták, újraalapították a tőzsdét 11 papírral. Akkor még az is eredmény volt, ha 100 üzlet volt egy nap, mindössze másfél óráig tartott a kereskedés egy nap. A világ legrövidebb ideig nyitva tartó tőzsdéje volt” – emlékezett vissza Tóth.

Hozzátette: a BUX-index ugyan nagyot nőtt, de az OTP megtérülésével és hozamával nem tud versenyezni. A pénzintézet 120 forintos induló árfolyammal lépett tőzsdére, tegnap pedig 32 500 forinton zárt. Nem csak a legfontosabb, legnagyobb kapitalizációjú papír a tőzsdén, hanem a legnagyobb növekedési potenciállal is bír – zárta a beszédét a vezérigazgató.