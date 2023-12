Csődközelből az európai sikerig: 30 éves az Absolute Live és a Power Fruit anyacége

Hány olyan hazai kisvállalkozás áll még az élelmiszeripari piacon, amelyik közvetlenül a rendszerváltoztatást követően indította el a termelést? A választ könnyen kitalálhatjuk: nem sok. Egyikük, a hazai üdítőpiac egyik első szereplője ma R-Water névre hallgat. A cég egy hirtelen jött profilváltás nyomán izotóniás italokat, sportitalokat és vitaminitalokat gyárt. Évi egymilliárdos árbevételt bonyolít, és a 30. születésnapját ünnepli.

„Ha visszaemlékszem a kezdetekre, rengeteg ugyanolyan kisvállalkozást látok 1993-ból, mint a miénk. Borosok, kisboltosok, üdítősök. Mind eltűntek, beolvadtak, kedvező esetben átalakultak. Nem titok, mi is voltunk csődhelyzetben, de sok-sok munkával, kitartással, komoly lemondások árán magunk mögött hagytuk ezt az időszakot” – meséli Nagy Ervin, aki édesanyja ötlete nyomán kezdett szénsavas üdítők gyártásába Akasztón, a „vadkapitalizmus” hajnalán. Saját házi szódásüzemben, kézi erővel, megvásárolt receptúra alapján kezdett el ízesített termékeket készíteni a Nagy-család, és nagyjából két hónap alatt jutott el a gyártási maximumig.

Összefogott a Coca-Cola és a Pepsi a hazai kkv-k ellen

Ahogy a többi hazai gyártású üdítőt, a magyarok az ő termékeiket is imádták, és amikor a hozzájuk hasonló üzemek gombamód elkezdtek szaporodni, a folyamat elérte a Coca-Cola és a Pepsi ingerküszöbét. A két óriás egy trösztszerű megállapodás révén meredek árcsökkentési akcióba kezdett, a kishalak, köztük Nagyék szép lassan bezárták a boltot. Némi enyhülés után újrakezdték a gyártást, ám a multik elterjedése elhozta az üdítős kkv-k második Mohácsát: 2005-re újra a csőd szélén táncolt az üzem. Két megoldás kínálkozott: vasáron megszabadulni a gyártósortól, vagy profilt váltani.

Láthatáron a sportitalok és vitaminitalok

„A múltban nálam is előfordult, hogy ki akartam szállni az üzletből, aztán megmagyarázhatatlan, hogy miért, de újra elkezdtem szépnek látni a dolgokat. Sokszor az ilyen mélypontok kényszerítik ki a változást, és az is inspirációként szolgál, hogy az ember nem akarja elveszíteni azt, amit addig felépített. Meg azért a szüleim belém nevelték, hogy ha egy mód van rá, nem érdemes elbukni” – vallja a cég vezetője, aki a szorult helyzetben sok-sok olvasással mulatta az időt. Egyre több portálról köszönt vissza, hogyan szűkül majd idővel az üdítős piac, és mennyivel nő az igény a funkcionális üdítőkre, köztük a sportitalokra. Ráadásul Tímea, Ervin felesége ráerősített a sportos vonalra: volt futballista édesapja révén a mindennapos mozgás az élete részévé vált, és ez beköltözött a cég szemléletébe is.

„Életcélunk az egészség!”

A profilváltáshoz rendelkezésre állt a gyártósor, a raktár és az ásványvízkút – az elhatározás is csakhamar megvolt. „A kísérletezés a rizikója és egyúttal a kulcsa a fejlődésnek” – vallja Nagy Ervin, így némi piackutatás után megszületett az R-Water, és az új mottó: életcélunk az egészség!

„Nem találtunk fel újat, hiszen volt már több versenytárs is a piacon, egyszerűen csak mindent újragondoltunk, és időről időre formabontó megoldásokkal jöttünk elő” – így a cégvezető.

Az R-Water feltűnéséig az edzőtermekben a félliteres, 500 milligramm L-karnitin tartalommal megtöltött sportitalokat lehetett megvásárolni, ráadásul akkori pénztárcával nézve horror áron. Nagyék ezzel szemben 1000 milligramm L-karnitint tettek az italaikba, és a megszokott árrésükkel dolgoztak, ami jóval alacsonyabb árat eredményezett. Hamar bekerültek az edzőtermi és a bolti kínálatba két nagy termékcsaládjukkal, a Power Fruittal és az Absolute Live-al. Előbbit csökkentett energiatartalommal gyártják tucatnyi ízesítésben, A-, B-, C-, D-, E-, K-vitaminnal dúsítva. A termékcsalád idővel uborkás, sárgarépás, céklás zöldségitalokkal (Pro + Vegi) bővült. Az Absolut Live termékcsalád italait a rendszeres testmozgást végzőknek állították össze, akik természetes úton segítenék elő a fogyást, fokoznák a sportteljesítményt, az izomépítést.

Idővel a kiszerelés és a tartalom is változott, az italok iránti kereslet pedig robbanásszerűen emelkedett. Az egykor csődközeli állapotban lévő vállalkozás az ország határait túlnőve nemzetközi bajnoknak vallhatja magát: a kelet-európai régión túl többek között Izlandra, Írországba és Máltára is szállítják az italaikat.

Hazai beszállítók, innováció és forrásvíz minőségű víz

A cég kifejezetten ügyelt rá, hogy hazai beszállítóktól szerezze be a magyar alapanyagokat, a bevétel egy részét visszaforgassa a termelésbe. Az R-Water élelmiszermérnökei az üzemhez tartozó laborban vizsgálják a termékeket, a lékonyhát ultramodern körülmények közepette működtetik, ahol két perc alatt alakul ki légsteril állapot a levegőszűrő rendszernek hála, a palackokat pedig ózonizált vízzel sterilizálják.

A céget a dolgozókkal közös egységeben működtetik, a generációváltás, az utódlás jegyében pedig immár Ervinék legidősebb fia is feltűnt a lékonyhában és a gyártósor mellett.