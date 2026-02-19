2p

Vállalatok B+N Referencia Zrt. Bonafarm Videoton

Csökkent a legnagyobb hazai cégek összértéke

mfor.hu

A 100 legnagyobb hazai tulajdonú cég listáját tíz éve állítják össze, és eddig csak egyszer fordult elő, hogy az összérték csökkent az előző évhez képest.

Egy százalékkal csökkent az összesített értéke a 100 legnagyobb olyan vállalatnak, amely hazai (nem feltétlenül csak magyar) magántulajdonban van – írja a G7. A legnagyobb hazai listát a Concorde MB Partners készíti minden évben az előző két ismert üzleti év (ezúttal 2023-24) eredményei alapján.

Állami, önkormányzati, alapítványi, tőzsdén és magántőkealapok tulajdonában lévő cégek nem szerepelnek a listán, illetve pénzügyi szolgáltatók és ingatlanfejlesztők sem (de építőipari társaságok megtalálhatók rajta).

A belépő 15 milliárd forintot meghaladó cégérték volt idén, az első helyezett értéke azonban bőven 200 milliárd forint felett van. Összesen 27 társaság értékét becsülték 50 milliárd forint fölé, további 36 cég értékét pedig 50 és 25 milliárd forint közé becsülte a Concorde. A száz társaság összértéke 5231 milliárd forint volt a 2023–24-es pénzügyi évek eredményei alapján. A cégek 55 százaléka Közép-Magyarországon található.

Egy évvel ezelőtt az összérték még 9 százalékos növekedést jelzett, most egy százalékos a csökkenés, hasonlóra a lista tízéves történetében csak 2018-19-ben akadt példa.

A legtöbb munkavállalót az állami tendereken gyakran szereplő takarítócég, a B+N Referencia Zrt. foglalkoztatja, több mint 17 ezren dolgoznak a vállalatnál. Utána következik a Videoton, majd Csányi Sándor agrárcsoportja, a Bonafarm.

A reptérvásárlás után eljött a kijózanódás, végül mégis külföldi tulajdonosa lehet az Alföldi Tejnek

A reptérvásárlás után eljött a kijózanódás – végül mégis külföldi tulajdonosa lehet az Alföldi Tejnek

Bár Donald Trump vámháborúja bekavart, végül az elmúlt időszak legjobb évét produkálta tavaly a globális vállalatfelvásárlási (M&A) piac. Magyarország viszont kilógott a sorból, ami elsősorban a repülőtér állami tulajdonba vétele miatt igencsak torz 2024-es évvel magyarázható. Idehaza az európai uniós átlaghoz képest jellemzőbb, hogy a hatóságok külföldi felvásárlási kísérleteket blokkolnak, bár az Alföldi Tej friss, vagy az egykori Aegon Magyarország 2021-es példája mutatja, hogy a kezdeti „befeszülés” később még változhat.

A K&H Bank 2025-ben 132 milliárd forint nettó nyereséget ért el

A K&H Bank 2025-ben 132 milliárd forint nettó nyereséget ért el

A bank 100 milliárd forint bank- és extraprofitadót fizetett be.

A 4iG stratégiai együttműködésre lép az e& PPF Telecom Grouppal

A 4iG stratégiai együttműködésre lép az e& PPF Telecom Grouppal

A 4iG Nyrt. és az e&PPF Telecom Group B.V. előzetes megállapodást írt alá hosszú távú stratégiai partnerség létrehozására. A pénzmozgással nem járó részvénycsere ügylet keretében a 4iG Távközlési Holding legfeljebb 49 százalékos részesedéssel a CETIN Hungary meghatározó stratégiai részvényesévé válhat.

Lévai Bálint és Somkuti András a Netlock tulajdonosai

Új vállalkozást indítottak a BioTechUSA és a Docler Holding vezérei

A cél egy olyan globális technológiai brand felépítése, amely a digitális tartalmak hitelességére és a bizalom visszaépítésére ad választ az AI és a deepfake korszakában.

Az MNB megtoltotta a KM Szigma jogosulatlan követelésvásárlásait

Az MNB megtiltotta a KM Szigma jogosulatlan követelésvásárlásait

A vizsgálat eddigi adatai szerint a társaság a felügyelet engedélye nélkül engedményezési szerződéssel vásárolt meg egy több ezer darab lejárt, fedezetlen követelést tartalmazó csomagot. A társaság a követelések behajtása iránt is intézkedett.

Máris tárgyal a gödi Samsung a most alakult szakszervezetével

Máris tárgyal a gödi Samsung a most alakult szakszervezetével

Korábban nem működött szakszervezet a koreai cég óriásgyárában.

A mesterséges intelligencia felugrott az üzleti kockázati lista élére

A mesterséges intelligencia felugrott az üzleti kockázati lista élére

Az Allianz Kockázati Barométere szerint az AI a tavalyi 10-ről a 2. helyre került a globális üzleti kockázatok rangsorában.

Kivonultak a tűzoltók a debreceni kínai akkumulátorfólia-gyárhoz

Kivonultak a tűzoltók a debreceni kínai akkumulátorfólia-gyárhoz

Működésbe lépett az oltórendszer a Semcorp üzemében.

Kiderült, ki vásárolja meg az egykori Árpád Kórházat

A Biggeorge cégcsoporthoz tartozó egyik ingatlanalap nyerte meg a múlt hónapban lezajlott nyílt elektronikus árverést, melynek eredményeként a fejlesztő tulajdonába kerül a 4. kerületi Árpád Kórház emblematikus épülete a hozzá tartozó telekkel együtt.

Érdekesen kezdett el mozogni Mészáros Lőrinc cégbirodalma

Érdekesen kezdett mozogni Mészáros Lőrinc cégbirodalma

A felcsúti milliárdos körül szaporodnak a magántőkealapok és egy építőipari cégben is egyedüli tulajdonos lett.

