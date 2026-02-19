Csökkent a legnagyobb hazai cégek összértéke

Egy százalékkal csökkent az összesített értéke a 100 legnagyobb olyan vállalatnak, amely hazai (nem feltétlenül csak magyar) magántulajdonban van – írja a G7. A legnagyobb hazai listát a Concorde MB Partners készíti minden évben az előző két ismert üzleti év (ezúttal 2023-24) eredményei alapján.

Állami, önkormányzati, alapítványi, tőzsdén és magántőkealapok tulajdonában lévő cégek nem szerepelnek a listán, illetve pénzügyi szolgáltatók és ingatlanfejlesztők sem (de építőipari társaságok megtalálhatók rajta).

A belépő 15 milliárd forintot meghaladó cégérték volt idén, az első helyezett értéke azonban bőven 200 milliárd forint felett van. Összesen 27 társaság értékét becsülték 50 milliárd forint fölé, további 36 cég értékét pedig 50 és 25 milliárd forint közé becsülte a Concorde. A száz társaság összértéke 5231 milliárd forint volt a 2023–24-es pénzügyi évek eredményei alapján. A cégek 55 százaléka Közép-Magyarországon található.

Egy évvel ezelőtt az összérték még 9 százalékos növekedést jelzett, most egy százalékos a csökkenés, hasonlóra a lista tízéves történetében csak 2018-19-ben akadt példa.

A legtöbb munkavállalót az állami tendereken gyakran szereplő takarítócég, a B+N Referencia Zrt. foglalkoztatja, több mint 17 ezren dolgoznak a vállalatnál. Utána következik a Videoton, majd Csányi Sándor agrárcsoportja, a Bonafarm.