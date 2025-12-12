Csúnyán ráfáznak, akik gyakran rendelnek a Temu és a Shein oldalairól

Az uniós tagállamok megállapodtak abban, hogy csomagonként 3 eurós vámot vezetnek be az 150 euró alatti értékű csomagokra – írja a Guardian.

Az intézkedés jövő júliustól lép életbe, és célja, hogy visszafogja a Kínából érkező, rendkívül olcsó termékek beáramlását, elsősorban az olyan online platformokon keresztül, mint a Temu és a Shein.

A vámmentes kiscsomagok kérdése régóta komoly problémát jelent az EU-ban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is, ahol Donald Trump korábban megszüntette az úgynevezett de minimis mentességet, amely korábban 800 dollárig vámmentessé tette a küldeményeket.