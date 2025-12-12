1p
Csúnyán ráfáznak, akik gyakran rendelnek a Temu és a Shein oldalairól

Jön a kötelező vám 150 eurós értékhatár alatt.

Az uniós tagállamok megállapodtak abban, hogy csomagonként 3 eurós vámot vezetnek be az 150 euró alatti értékű csomagokra – írja a Guardian.

Az intézkedés jövő júliustól lép életbe, és célja, hogy visszafogja a Kínából érkező, rendkívül olcsó termékek beáramlását, elsősorban az olyan online platformokon keresztül, mint a Temu és a Shein.

A vámmentes kiscsomagok kérdése régóta komoly problémát jelent az EU-ban, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban is, ahol Donald Trump korábban megszüntette az úgynevezett de minimis mentességet, amely korábban 800 dollárig vámmentessé tette a küldeményeket.

Társadalmi vitára bocsátották a tervet.

A kisvállalati adót választókat érinti.

A Rheinmetall csarnokavatóján járt. 

A magyarországi munkáltatók továbbra is kitartanak a céges karácsonyi szokások mellett: ahol korábban volt ünnepi esemény, ott döntő többségben idén is megrendezik, és mindössze a cégek elenyésző hányada hagyott fel ezzel a hagyománnyal. A munkavállalók közel harmada szerint ugyanakkor mindez felesleges pénzköltés.

