Csupa érdekességet rejtenek a Pócs-farmra bejegyzett cég beszámolói

150 millió forint közpénzhez jutott 2021-es megalakulása óta a Jász Nemzet Egyesület, amelynek székhelye a fideszes országgyűlési képviselő által rendezvényhelyszínként is használt jászapáti Gazda-Farmon található – írja a 444.

A birtok a Pócs családé, ott működik Pócs János feleségének trafikja, valamint a család tulajdonában álló Auróra Mezőgazdasági Bemutatóterem, Rendezvényterem & Szállás is. Az egyesület több olyan rendezvényhez kapott állami pénzt, amelyeket a képviselő szervezett, illetve amelyeknek a farm adott helyet

– olvasható a Népszava összefoglalójában.

A szervezet a Városi Civil Alapból összesen 59 millió forintot nyert. Már az alapítás évében, 2021-ben 15 millió forintot kapott egyebek mellett arculat, reklámeszközök, ötvenoldalas kiadvány és internetes megjelenés elkészítésére.

Az egyesületnek ugyanakkor a cikk megjelenésekor nem volt honlapja.

A támogatások más állami forrásokból is érkeztek. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2021-ben 2,8 millió forinttal finanszírozta a Jászsági Aratónapot, a következő évi rendezvényre pedig már 10 millió forintot adott a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A 2022. július 2–3-án megtartott esemény támogatói okiratát az egyesület beszámolója alapján december 27-én írták alá.

Pócs János kellemetlen helyzetbe kerülhet a jászapáti Gazda-Farmra bejegyzett cég beszámolói miatt

Fotó: Facebook/Pócs János

A szervezet az összeg felhasználását mobil vécékkel, egészségügyi és biztonsági szolgáltatásokkal, áramellátással, hangosítással, valamint plakátok és hirdetések készítésével indokolta. A 444 azonban nem talált ilyen reklámanyagokat; Mészárosné Vas Márta, az egyesület elnöke Pócs János meghívóját osztotta meg, amelyen a Jász Nemzet Egyesület neve nem szerepelt a szervezők között.

A lap az elszámolásokban feltüntetett koncerteket is ellenőrizte.

Több előadó azt közölte, hogy nem tudott azokról a fellépésekről, amelyek az egyesület beszámolójában szerepeltek.

A szervezet a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásaiból is részesült, és Pócs János közlése szerint érintett az ezek miatt indult vizsgálatokban.

Az egyesület vezetője egy Facebook-bejegyzésben azt írta, hogy az elszámolások nagyon szigorúak voltak, az utolsó fillérnek meg kellett lennie, a rendezvények pedig az értékről és a közösségekről szóltak. Pócs János a portál írásban feltett kérdéseire nem válaszolt. A parlamentben is megkeresték a politikust, aki azt mondta, hogy az egyesületet is érintik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt indult vizsgálatok. Arra a kérdésre, hogy miért hozzá lett bejegyezve az egyesület, válasz helyett azonnal visszakérdezett, hogy „miért, hova kellett volna bejelenteni, talán magához?”.