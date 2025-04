Csúszhat a szegedi BYD gyár átadása?

Mint kiderült, egy avar kori temetőt fedeztek fel, ami több mint 150 sírt rejtett és számos tárgyat is találtak, amiket az elhunytakkal együtt temettek el. Habár a feltárás a gyár építésével együtt zajlik, a befektetők számára nyugtalanságot okoz, hogy emiatt csúszhat a BYD komplexumának átadása, amit őszre terveznek – írja a promotions.hu.

Botka László, a város polgármestere közölte, hogy az ügyben folyamatos az egyeztetés a kivitelezőkkel és a BYD-val is, ám várhatóan nem lesz hatással az építkezés ütemtervére a feltárás.

Sztankovánszki Tibor, a Móra Ferenc Múzeum régésze korábban elmondta, hogy meglepetésként érte őket a felfedezés, ugyanis az előzetes kutatások során, a próbaszondákkal végzett keresések alatt még nem volt nyoma a temetőnek.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, mögötte Mihálffy Béla, a KDNP országgyűlési képviselője, Joó István kormánybiztos, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója és Botka László, Szeged polgármestere sajtóbejelentést tesznek a kínai BYD-gyár érkezéséről 2023-ban

Fotó: MTI

Vélhetően a temető mellett településnyomokat is találnak majd a régészek, akik a gyár melletti területeken terjeszthetik ki a keresést, így folytatása lehet a felfedezésnek, amiről mostanra a világsajtó is beszámolt, a The Archeologist is írt a feltárásról.

Sóskuti Kornélt, a Nemzeti Múzeum régészét idézték, aki szerint a munkálatokat a nemzeti örökségvédelmi előírások maradéktalan betartásával, és a BYD együttműködésével szorosan végezték.

Beszámolt az előzetes régészeti feltárásokról, ám az csak később derült ki, hogy a lelőhely mennyire ígéretes, a déli Öthalom és az északi Fehér-tó között húzódó terület ugyanis már az őskorban is lakott volt.

A gyár területén talált tárgyak közül kiemelkedik egy kis bizánci harangocska, valamint egy arany fülbevaló. Mint a lap megírta, a leletek nem csupán a régió történelmi jelentőségéről árulkodnak, hanem az avar kori temetkezési szokásokat is tükrözik.