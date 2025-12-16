Debrecenben is létrehozták a közlekedési tarifaközösséget

Lázár János építési és közlekedési miniszter kijelentette, a várossal kedden aláírt és december 24-én életbe lépő megállapodás alapján havonta 5-10 ezer forinttal járnak jobban az utazók az új tarifarendszerrel – számol be róla az MTI.

Megemlítette, hogy míg eddig 242 ezren váltottak vármegyebérletet Hajdú-Biharban, és 625 ezren helyi közlekedési (DKV-) bérletet, a jövőben egyetlen bérlettel vehetik igénybe a helyi és helyközi járatokat a térségben utazók. Egy debreceni diákbérlet eddig 5500 forintba került, a jövőben a tanulók 945 forintos vármegyebérlettel utazhatnak.

Lázár János a jegyrendszerek integrációjáról, a tarifaközösségről beszél

Fotó: Facebook/Lázár János

A MÁV-Volán-csoport 3,4 milliárd forinttal kompenzálja Debrecent a kieső bevételek miatt – jelezte a miniszter, megjegyezve, hogy a teljes árú vármegyebérlettel is olcsóbban lehet utazni a tarifaközösség után, mint eddig a DKV-bérlettel.