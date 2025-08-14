2p
Vállalatok Autópiac, járműipar Debrecen BYD

Debrecenben nyitja legújabb BYD autókereskedését az AutoWallis

mfor.hu

Tovább erősíti együttműködését a világ vezető új energiával működő autógyártójával az AutoWallis, miután megállapodott a BYD-vel egy debreceni autókereskedelmi pont megnyitásáról. A kelet-magyarországi bemutatóterem és szerviz támogatja a közép-kelet-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójának további növekedését.

Tovább erősít a magyar gépjármű-kiskereskedelem terén a 17 országban jelenlévő AutoWallis, miután megállapodott a világ vezető, új energiával működő autókat (new energy vehicle) gyártó BYD-vel a debreceni autókereskedés és szerviz megnyitásáról.

A kelet-magyarországi terjeszkedésre azt követően került sor, hogy a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis 2023-ban elsőként nyitotta meg a kínai autómárka fővárosi bemutatótermét, majd idén tavasszal a BYD győri értékesítési pontját. A debreceni kereskedés a tervek szerint az idei év végéig nyitja meg kapuit a dinamikusan fejlődő márka érdeklődői előtt. A 400 négyzetméter alapterületű BYD autókereskedelmi- és szolgáltató központban a kiállítótér mellett helyet kap egy szerviz is.

Az új AutoWallis szalon kiemelet helyen helyezkedik el
Az új AutoWallis szalon kiemelet helyen helyezkedik el
Fotó: AutoWallis

A lépés megfelel az AutoWallis stratégiai céljának, mely szerint az organikus bővülés és akvizíciók mellett üzletfejlesztés útján is tovább kíván növekedni.

Antal Péter, az AutoWallis Kiskereskedelmi Üzletágának vezetője elmondta, a debreceni BYD kereskedés kiemelt helyen, Magyarország második legnagyobb városának egyik legforgalmasabb főútja mellett helyezkedik el.

Az AutoWallis továbbra is elkötelezett a fenntartható működés, a zöld közlekedésre való átállás mellett, ezért döntött a vállalat úgy, hogy tovább bővíti jelenlétét ebben a szegmensben is – tette hozzá Antal Péter.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A budapesti éjszakai közlekedés átfogó átalakítását tervezik

A budapesti éjszakai közlekedés átfogó átalakítását tervezik

A BKK az éjjeli közösségi közlekedés teljes újragondolásán dolgozik. Csütörtökön kezdődik az elkészült  részletes tervek társadalmi egyeztetése, és a tervek szerint novemberben kezd működni az átalakított hálózat.

Megtéveszthette a vásárlóit az Aldi: vizsgálódik a GVH

Megtéveszthette a vásárlóit az Aldi: vizsgálódik a GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított az Aldi Magyarország Élelmiszer Kereskedelmi Bt.-vel (Aldi) szemben, a Magyarországon közel 200 bolttal rendelkező kiskereskedelmi vállalkozás olyan piacelsőségi állításokat alkalmaz kereskedelmi kommunikációjában, amelyek valószínűleg nem felelnek meg a valóságnak – közölte a versenyhatóság szerdán az MTI-vel.

Távozik a MOHU vezérigazgatója

Távozik a MOHU vezérigazgatója

Személyi változásokat jelentett be a Mol. A MOHU élén is változás lesz. 

Safe Laser: a magyar fejlesztésű lágylézer, ami otthon is segíthet a gyógyulásban

A modern orvostechnológia egyik legizgalmasabb hazai fejlesztése a Safe Laser készülékcsalád, amely a lágylézer (soft laser) terápiát teszi mindenki számára elérhetővé otthoni környezetben is. A Safe Laser – egy olyan magyar fejlesztés, amely ma már emberek tízezreinek segít az otthoni gyógyulásban. Mellékhatások nélkül, a lágylézer erejével segít a fájdalom csökkentésében, a gyulladások enyhítésében, és a sejtszintű regeneráció beindításában.

Graphisoft Park

A Graphisoft Park eredménye csökkent az első félévben

A Graphisoft Park SE első félévi pro forma nettó eredménye 3,88 millió eurót tett ki, amely 400 ezer euróval elmarad előző év hasonló időszakának teljesítményétől, az előző évet érintő egyszeri tételek miatt – közölte az ingatlanfejlesztő és -hasznosító társaság kedden a Budapesti Értéktőzsdén közzétett jelentésében.

Külföldi munkások zárták el az utat a BYD Szegeden épülő gyárához

Külföldi munkások zárták el az utat a BYD Szegeden épülő gyárához

A Szeged 365 olvasója jelentette az ismétlődő eseteket.

A Waberer’s Csoport kiugróan növelte eredményességét

A Waberer’s Csoport kiugróan növelte eredményességét

A legfontosabb eredménymutató, az EBIT a második negyedévben 18 millió eurót ért el, azaz éves szinten 68 százalékos emelkedésnek felel meg.

Amíg ön aludt, Orbán Viktor tízmilliárdok sorsáról döntött

Orbán Viktor tízmilliárdok sorsáról is döntött

Két nagyvállalat kapott támogatási pénzt.

Fontos megállapodást írt alá a 4iG

Fontos megállapodást írt alá a 4iG

Űripari érdekeltségről született megállapodás.

Beintettek a bátonyterenyei akkufeldolgozónak – megsemmisítették egy engedélyt

Beintettek a bátonyterenyei akkufeldolgozónak – megsemmisítették egy engedélyt

A környezetvédelmi beleegyezésnek annyi.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168