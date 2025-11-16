2p
December elejétől BYD buszok állnak szolgálatba Budapesten

A Budapesti Közlekedési Központ megrendelésére 2027-ig összesen 82 új elektromos autóbusz (58 szóló és 24 csuklós) érkezik Budapestre az ArrivaBus Kft. tulajdonában és üzemeltetésében. Hétfőn indul a vadiúj elektromos buszok próbajárata, hogy a tervezettnél is korábban szolgálatba álljanak.

„A fővárosi közösségi közlekedésben történő utazások kétharmada már most is elektromos járművel valósul meg, nagy kihívás ugyanakkor, hogy a buszágazatban is növekedjen az elektromos járművek száma” – írja Karácsony Gergely főpolgármester vasárnapo Facebook posztjában.

Karácsony Gergely is készül a karácsonyra
Karácsony Gergely is készül a karácsonyra
Fotó: Facebook/Karácsony Gergely

Ebben jelent előrelépést, hogy az új flotta részeként az országban egyedülálló módon jelentős számú csuklós elektromos busz is forgalomba áll Budapesten, amelynek köszönhetően a budapesti lesz az ország legnagyobb csuklós flottája – emeli ki a város vezetője.

„Az új elektromos buszaink alacsonypadlósak, klimatizáltak, modern asszisztensrendszerekkel (például holttérfigyelő, kerékpáros- és gyalogosérzékelő, vezetői fáradtságfigyelő) felszereltek, továbbá számos USB-töltőpontot is kínálnak az utasok kényelméért. Tágas elsőbbségi teret biztosítanak kerekesszékesek vagy babakocsisok számára, és kerékpárszállításra is alkalmasak. Olyan modern töltési rendszerrel rendelkeznek, amely a járművek éjszakai töltését a reggeli forgalomba állásukkal, napközbeni üzemeltetésükkel összhangban képes optimalizálni.

Az új buszokat a járművezetőknek és a karbantartó személyzetnek is meg kell ismerniük, hiszen ezek a buszok másképp működnek, mint a jelenleg forgalomban lévők.  Ezt is szolgálja a holnap, éppen Budapesten, születésnapján induló próbaüzem” – teszi hozzá.

„A buszok tesztelése a 105-ös és a 210-es útvonalakon zajlik, ahol az elektromos buszok december elejétől a forgalomban is megjelennek” – zárja sorait a főpolgármester.

