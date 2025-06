Újabb 128 kkv kapott állami támogatást

A program eredetileg 48 milliárd forintos kerettel indult, amelyre 1885 vállalkozás nyújtott be kérelmet, összesen 136,3 milliárd forint értékben. A Kormány a nagy érdeklődésre való tekintettel 82 milliárd forintos többletforrást biztosított, így lehetővé válik közel 1800 vállalkozás beruházásának támogatása.

