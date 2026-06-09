Demonstrálnak szerdán a Telekom egyik cégénél

A 24.hu értesülése szerint országosan négy helyszínen tartanak majd demonstrációt a dolgozók, Budapesten, Debrecenben, Pécsett és Szegeden.

A Deutsche Telekom Business Solutions GmbH egyik magyarországi leányvállalata, a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. dolgozói demonstrációt tartanak szerda reggel 8.15 és 8.45 között, azért, mert nem elégedettek a cég által megajánlott béremeléssel. A hírt megerősítette a portálnak az Info Kommunikációs Szakszervezet (IKSZ). Az IKSZ elnöke, Nagy Zsolt Tamás kiemelte,

nem sztrájkról van szó, hanem demonstrációról, amely a szakszervezetek kezében egy a petíciót követő, a sztrájkot megelőző figyelemfelhívó akció, nyomásgyakorlási eszköz. A demonstrációk négy helyszínen lesznek, Budapesten a Népligetnél a székhelyük előtt, valamint Debrecenben, Pécsett és Szegeden az irodáik előtt.

A szakszervezeti vezető hozzátette, a megmozdulás a munkaidő kezdete előtt lezajlik, a munkavégzés nem szenved csorbát. A rendőrségen bejelentették az akciókat.

A 24.hu-nak Villás Zsolt, a szakszervezet alelnöke elmondta, mintegy 2300 érintett dolgozó közül 1200+ dolgozó nem volt elégedett a cég által nyújtott béremeléssel (a petíciót ennyi fő támogatta aláírásával). A cégvezetés tud a szerdai demonstrációról, tudomásul vették.