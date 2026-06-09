2p
Vállalatok Deutsche Telekom Magyar Telekom

Demonstrálnak szerdán a Telekom egyik cégénél

mfor.hu

Ez még nem sztrájk.

A 24.hu értesülése szerint országosan négy helyszínen tartanak majd demonstrációt a dolgozók, Budapesten, Debrecenben, Pécsett és Szegeden.

A Deutsche Telekom Business Solutions GmbH egyik magyarországi leányvállalata, a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. dolgozói demonstrációt tartanak szerda reggel 8.15 és 8.45 között, azért, mert nem elégedettek a cég által megajánlott béremeléssel. A hírt megerősítette a portálnak az Info Kommunikációs Szakszervezet (IKSZ). Az IKSZ elnöke, Nagy Zsolt Tamás kiemelte,

nem sztrájkról van szó, hanem demonstrációról, amely a szakszervezetek kezében egy a petíciót követő, a sztrájkot megelőző figyelemfelhívó akció, nyomásgyakorlási eszköz. A demonstrációk négy helyszínen lesznek, Budapesten a Népligetnél a székhelyük előtt, valamint Debrecenben, Pécsett és Szegeden az irodáik előtt.

A szakszervezeti vezető hozzátette, a megmozdulás a munkaidő kezdete előtt lezajlik, a munkavégzés nem szenved csorbát. A rendőrségen bejelentették az akciókat.

A 24.hu-nak Villás Zsolt, a szakszervezet alelnöke elmondta, mintegy 2300 érintett dolgozó közül 1200+ dolgozó nem volt elégedett a cég által nyújtott béremeléssel (a petíciót ennyi fő támogatta aláírásával). A cégvezetés tud a szerdai demonstrációról, tudomásul vették.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Dübörög a sugarbaby-biznisz: 125 milliót kaszált a Puncs.hu tulajdonosa

Az üzemeltető rendkívül stabil.

Mol-robbanás: jó hír jött a tiszaújvárosi sérültekről

Mol-robbanás: jó hír jött a tiszaújvárosi sérültekről

Mindenkit kiengedtek a kórházból.

Lesújtó számok, egyre jobban küszködnek a magyar kkv-k

Lesújtó számok, egyre jobban küszködnek a magyar kkv-k

Három magyar vállalkozásból kettő késve fizeti beszállítóit vagy alvállalkozóit, a kkv-k 80 százalékának rendszeresen kell lejárt számlákkal szembenéznie – ismertette a Coface hitelbiztosító a fizetésképesség-felmérésének eredményeit bemutató közleményében, amelyet hétfőn juttatott el az MTI-hez.

Nagy újdonságot vezet be a WizzAir, hamarosan tízezer méteren is internetezhetünk

Nagy újdonságot vezet be a WizzAir, hamarosan tízezer méteren is internetezhetünk

A Wizz Air sajtóközleményében jelentette be, hogy 2027-től lehet internetet használni a diszkont légitársaság járatain. A társaság emellett azt is közölte, hogy a közel-keleti eszkaláció miatt ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait.

Bosch-vezető kapta a rangos díjat

Dr. Szászi István korábbi tudományos pályafutására is épít cégvezetőként.

Brutális bírságot kaptak a nagybankok a versenyhatóságtól Romániában

Brutális bírságot kaptak a nagybankok a versenyhatóságtól Romániában

Kartellezésre hivatkozva minden korábbinál nagyobb összegű, több mint 700 millió eurónyi bírságot szabott ki a román versenytanács (CC) a tíz vezető bankra, amelyek állítólag kamatpolitikájuk összehangolásával befolyásolták a román bankközi kamatlábat (ROBOR) – közölte vasárnap a hatóság.

Haladékot kapott a Mol a szerbiai finomító megvásárlására

Haladékot kapott a Mol a szerbiai finomító megvásárlására

A Mol Nyrt. megkapta az amerikai hatóság újabb engedélyét a NIS-szel folytatott tárgyalások folytatására – tette közzé a magyar olajtársaság a Budapesti Értéktőzsde honlapján szombat este.  

Több ezer vállalkozásnak szorít már nagyon az idő

Több ezer vállalkozásnak szorít már nagyon az idő

Fontos határidő közeledik a hazai vállalkozások számára: június 30-ig mintegy négyezer vállalkozásnak kell sikeresen teljesíteni a NIS2 kiberbiztonsági auditot – hívta fel a figyelmet a tudományos és technológiai miniszter a Facebook-oldalán szombaton megjelent bejegyzésében. Jelezte, módosulhat a kiberbiztonsági auditorokra vonatkozó szabályozás.

Az online vélemények hatása a márkák hírnevére

Az internetes vélemények ma már legalább olyan értékesek, mint a barátok tanácsai. Amikor valaki terméket keres, első dolga beütni a Google-be a márkanevet, aztán percek alatt átolvassa a kommenteket és csillagokat.

Nem sikerült az értékesítés, kivonul Magyarországról az egyik futárszolgálat

Nem sikerült az értékesítés, kivonul Magyarországról az egyik futárszolgálat

Kivonul a magyar piacról a Sameday futárszolgálat, miután meghiúsult az Osztrák Posta tulajdonában lévő Express One-nal tervezett összeolvadása – közölte a román tulajdonú vállalat.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG