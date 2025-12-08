6p

Mi vár a magyar gazdaságra a választások után?
Tényleg elkerülhetetlen lesz a megszorítás?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Vállalatok 4iG Hadügy, védelem, honvédelem Jászai Gellért Orbán Viktor

Derülnek ki a részletek, Jászai Gellérték nagyon jól jártak a török úttal

mfor.hu

Törökország vezető vállalataival között stratégiai megállapodást a 4iG Csoport a védelmi ipari és technológiai, valamint a tervezett befektetési együttműködések területén.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Recep Tayyip Erdoğan, Törökország elnökének jelenlétében, a két ország kiemelt diplomáciai és gazdasági együttműködési fórumán, a Felső szintű Stratégiai Együttműködési Tanács ülésén átfogó védelmi ipari keretmegállapodást kötött a török Védelmi Ipari Elnökség (SSB) és a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) – írta a 4iG közleményében. A két vezető sajtótájékoztatójáról ebben a cikkben olvashatnak:

A magyar delegáció tagjaként a találkozón és a tárgyalásokon részt vett Jászai Gellért a 4iG Csoport elnöke, Nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet.

Az államközi megállapodáshoz kapcsolódva a 4iG Space and Defence Technologies Zrt. (4iG SDT) két új, stratégiai megállapodást kötött Törökország vezető vállalataival:

  • a Nurol Makinával a Gidrán 4×4-es taktikai páncélozott járművek kizárólagos magyarországi forgalmazásáról,
  • valamint az ASELSAN ELEKTRONİK-kal (Aselsan) egy olyan közös vállalat előkészítéséről, amely a jövőben Magyarországon fejleszthet és gyárthat távirányítású fegyverrendszereket, drónelhárító- és légvédelmi technológiákat.

A 4iG Nyrt. emellett előzetes megállapodást írt alá a Török Állami Vagyonalap (Türkiye Wealth Fund) nemzetközi befektetési leányvállalatával, a TWF International Investments-szel. A felek több területen – így a technológia, a telekommunikáció, a digitális infrastruktúra-fejlesztés, az űripar, az energetika – vizsgálják közös befektetések indításának lehetőségeit.

Jászai Gellérték már szeptemberben is jártak Törökországban, és az Aselsan képviselőivel tárgyaltak
Jászai Gellérték már szeptemberben is jártak Törökországban, és az Aselsan képviselőivel tárgyaltak
Fotó: 4iG

A most bejelentett partnerségek célja, hogy hosszú távon erősítsék a magyar-török gazdasági és védelmi ipari együttműködést, támogassák a NATO-kompatibilis technológiák hazai gyártását és fejlesztését, valamint előmozdítsák 4iG Csoport nemzetközi együttműködéseit a főbb stratégiai ágazatokban.

„Törökország fontos stratégiai partner a hazai védelmi ipar számára. A most aláírt megállapodások tovább erősítik a két ország technológiai és gazdasági együttműködését, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a közös fejlesztések és ipari kapcsolatok révén erősítsük versenyképességünket a NATO-kompatibilis technológiák piacán, itthon és a régióban egyaránt. Az együttműködések magas hozzáadott értékű fejlesztéseket és gyártási kapacitásokat vonzanak Magyarországra, ami jelentős értéket teremt vállalatcsoportunk és a magyar gazdaság számára is”

– mondta Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke.

Exkluzív járműipari együttműködés a Nurol Makinával

A Nurol Makinával kötött a stratégiai megállapodás értelmében a 4iG SDT 2030-ig kizárólagos disztribútori jogot szerez a magyar piacon a Gidrán 4x4 páncélozott taktikai járművek értékesítésére. A Gidrán – a Nurol Makina által gyártott Ejder Yalçın járműcsalád magyarországi verziója – NATO-kompatibilis, korszerű harcjárműplatform, amelyet a Magyar Honvédség is rendszeresített. A 4iG SDT és a Nurol Makinak között kötött létrejött megállapodás kiegészíti a Rába és a Nurol Makina között fennálló ipari-gyártási együttműködést, amellyel a RÁBA Járműipari Holding akvizíciójának lezárását követően a Gidrán-program teljes hazai értéklánca – a gyártástól az értékesítésen át a karbantartásig – egy vállalatcsoporton belül, összehangolt módon valósulhat meg.

A 4×4-es taktikai páncélozott járműveket fejlesztő és gyártó Nurol Makina Törökország egyik vezető védelmi ipari vállalata. A több mint húsz ország hadereje által használt járművek különböző környezeti és terepviszonyokra is alkalmasak, valamint harctéri mobilitást, páncélvédelmet és testre szabható alkalmazási lehetőségeket biztosítanak katonai és rendvédelmi felhasználásra világszerte.

Partnerség az Aselsannal

Az Aselsan és a 4iG SDT által aláírt előzetes megállapodás egy magyarországi vegyesvállalat létrehozását készíti elő közös projektek megvalósítására. A közös vállalat alapításával a partnerek célja, hogy új központot létesítsenek Magyarországon védelmi kommunikációs rendszerek – a távirányítású fegyverállomások (RCWS), drónelhárító és légvédelmi megoldások és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások – fejlesztésére, gyártására és értékesítésére. Az együttműködés a jövőben lehetőséget teremthet további közös védelmi ipari üzleti projektek megvalósítására is. Az Aselsan Törökország legnagyobb védelmi technológiai vállalata, amely több évtizedes tapasztalattal rendelkezik többek között az elektronikus hadviselési és kommunikációs rendszerek, a légvédelmi és drónelhárító megoldások, valamint a radarok és hírszerző rendszerek fejlesztése és gyártása területén. Az Aselsan korszerű technológiáival számos NATO- és nemzetközi piacon jelen van, termékei a védelmi, biztonsági és ipari alkalmazások széles körét fedik le.

„Az aláírt együttműködésekkel olyan technológiai és ipari partnerségeket hozunk létre, amelyek kapacitásbővülést és mérhető képességnövekedést hoznak a hazai védelmi ipar számára. A Nurol Makinával és az Aselsannal indított közös programok nem csupán korszerű eszközök és rendszerek hazai elérhetőségét teremtik meg, hanem olyan fejlesztési és gyártási környezet kiépítését is támogatják, amelyek hosszú távon regionális szinten is versenyképes ökoszisztémát eredményeznek. Meggyőződésem, hogy ezek az együttműködések stabil hátteret biztosítanak a magyar védelmi technológiai iparág fejlődéséhez és régiós szerepének megerősödéséhez”

– mondta dr. Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója.

Stratégiai együttműködés a TWF nemzetközi befektetési vállalattal

4iG Group és a TWF International Investments közötti együttműködés a felek több ágazatban megvalósuló stratégiai partnerségének előkészítését célozza. A megállapodás olyan területekre terjed ki, mint a technológia, a telekommunikáció, a digitális infrastruktúrák, az információtechnológia, az űripar, az energetika. A partnerek célja olyan kölcsönös befektetések és közös projektek előkészítése, amelyek a magyar és török gazdaság stratégiai szektorait erősíthetik a jövőben. A TWF International Investments a Török Állami Vagyonalap nemzetközi befektetési leányvállalata. A vállalat globális fókuszú működésével elsősorban nagy volumenű, hosszú távú értékteremtést támogató befektetésekben és együttműködésekben vesz részt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A magyar kétszintű bankrendszer megalakulása óta közel négy évtized telt el, amely idő alatt gyökeresen átalakultak a hazai pénzügyi szolgáltatások. Különösen igaz ez a privátbanki szektorra, amely 30 évvel ezelőtti indulásakor egy szelektív, személyre szabott stratégia mentén épült fel. A szerkesztőségünknek adott interjúban Bálint Attila, a Raiffeisen Bank privátbanki üzletágának ügyvezető igazgatója beszélt az ágazat evolúciójáról, a kezdeti bizalmatlanságról, a válságok tanulságairól, valamint arról, hogyan készül fel a Raiffeisen a generációváltás és a digitalizáció kihívásaira.

Gáz- és olajkincsen ül a Dunántúl? A Mol és a törökök most kiderítik

Gáz- és olajkincsen ül a Dunántúl? A Mol és a törökök most kiderítik

A Mol-csoport és a Turkish Petroleum Corporation (TPAO), Törökország nemzeti kutatás-termelési cége megkezdték a szeizmikus méréseket a Buzsák koncessziós területen, amelyet a tervek szerint a jövő év első felében a Tamási koncessziós terület mérése követ. A két vállalat tavaly kötött stratégiai partnerségi megállapodást, céljuk pedig, hogy kiderítsék: találhatók-e ígéretes kőolaj vagy földgáz lelőhelyek a Dél-Dunántúlon.

Váratlan döntést hozott a Revolut Magyarországon

Váratlan döntést hozott a Revolut Magyarországon

A neobank elérhetetlenné teszi a kriptovaluta-szolgáltatását a magyar felhasználók számára.

Fontos szállítmány érkezett meg a Paksi Atomerűműbe

Fontos szállítmány érkezett a Paksi Atomerőműbe

Megérkezett az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány is a Paksi Atomerőműbe, így most 2028 novemberéig elegendő készlettel rendelkezünk az atomerőmű működtetéséhez.

Fellélegezhetnek a cégek, ha ez a rendelet tényleg életbe lép?

Fellélegezhetnek a cégek, ha ez a rendelet tényleg életbe lép?

A Nemzetgazdasági Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta az új transzferár rendelet normaszövegét, amely várhatóan idén hatályba is fog lépni.

Az MVM felkészül arra, hogy szükség esetén kivezesse az orosz gázt

Az MVM felkészül arra, hogy szükség esetén kivezesse az orosz gázt

Magyarország állami tulajdonú energiavállalata, az MVM-csoport akkor is képes lesz elegendő gázzal ellátni az országot, ha az orosz import leállna — bár ez várhatóan áremelkedéssel járna — mondta a cég vezérigazgatója a Reutersnek.

Távozik a Slovnaft vezetője Világi Oszkár

Távozik a Slovnaft vezetője, Világi Oszkár

Decemberben távozik a Mol szlovákiai leányvállalata, a Slovnaft éléről a céget leghosszabb ideig vezető Világi Oszkár, akinek helyét ezzel egyidejűleg Szabó Gábor veszi át.

A Wizz Air újráz Debrecenben

A Wizz Air újráz Debrecenben

A fapados légitársaság három debreceni járatát is újraindítja a 2026-os nyári menetrendi időszakban, így Tel Aviv, Eindhoven és Isztambul ismét elérhető lesz.

Az igazság órája másképp: kipukkanhat jövőre az AI-lufi?

Az igazság órája másképp: kipukkanhat jövőre az AI-lufi?

Éles kontrasztban állnak egymással a lassuló amerikai GDP és a történelmi csúcsokat döntő tengerentúli részvényindexek. Ez utóbbi felfutásában a mesterséges intelligenciába fektető cégek játszanak döntő szerepet, azonban egyre több szakértő tart attól, hogy jövőre bekopoghat a valóság, és a dotcom-lufihoz hasonlóan az AI-lufi is leereszthet.

Gattyán Györgyék újabb elbocsátásokra készülnek

Gattyán Györgyék újabb elbocsátásokra készülnek

Folytatja a nyáron megkezdett folyamatot a Docler Holding.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168