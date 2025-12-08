Derülnek ki a részletek, Jászai Gellérték nagyon jól jártak a török úttal

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Recep Tayyip Erdoğan, Törökország elnökének jelenlétében, a két ország kiemelt diplomáciai és gazdasági együttműködési fórumán, a Felső szintű Stratégiai Együttműködési Tanács ülésén átfogó védelmi ipari keretmegállapodást kötött a török Védelmi Ipari Elnökség (SSB) és a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) – írta a 4iG közleményében. A két vezető sajtótájékoztatójáról ebben a cikkben olvashatnak:

A magyar delegáció tagjaként a találkozón és a tárgyalásokon részt vett Jászai Gellért a 4iG Csoport elnöke, Nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet.

Az államközi megállapodáshoz kapcsolódva a 4iG Space and Defence Technologies Zrt. (4iG SDT) két új, stratégiai megállapodást kötött Törökország vezető vállalataival:

a Nurol Makinával a Gidrán 4×4-es taktikai páncélozott járművek kizárólagos magyarországi forgalmazásáról,

valamint az ASELSAN ELEKTRONİK-kal (Aselsan) egy olyan közös vállalat előkészítéséről, amely a jövőben Magyarországon fejleszthet és gyárthat távirányítású fegyverrendszereket, drónelhárító- és légvédelmi technológiákat.

A 4iG Nyrt. emellett előzetes megállapodást írt alá a Török Állami Vagyonalap (Türkiye Wealth Fund) nemzetközi befektetési leányvállalatával, a TWF International Investments-szel. A felek több területen – így a technológia, a telekommunikáció, a digitális infrastruktúra-fejlesztés, az űripar, az energetika – vizsgálják közös befektetések indításának lehetőségeit.

Jászai Gellérték már szeptemberben is jártak Törökországban, és az Aselsan képviselőivel tárgyaltak

Fotó: 4iG

A most bejelentett partnerségek célja, hogy hosszú távon erősítsék a magyar-török gazdasági és védelmi ipari együttműködést, támogassák a NATO-kompatibilis technológiák hazai gyártását és fejlesztését, valamint előmozdítsák 4iG Csoport nemzetközi együttműködéseit a főbb stratégiai ágazatokban.

„Törökország fontos stratégiai partner a hazai védelmi ipar számára. A most aláírt megállapodások tovább erősítik a két ország technológiai és gazdasági együttműködését, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a közös fejlesztések és ipari kapcsolatok révén erősítsük versenyképességünket a NATO-kompatibilis technológiák piacán, itthon és a régióban egyaránt. Az együttműködések magas hozzáadott értékű fejlesztéseket és gyártási kapacitásokat vonzanak Magyarországra, ami jelentős értéket teremt vállalatcsoportunk és a magyar gazdaság számára is”

– mondta Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke.

Exkluzív járműipari együttműködés a Nurol Makinával

A Nurol Makinával kötött a stratégiai megállapodás értelmében a 4iG SDT 2030-ig kizárólagos disztribútori jogot szerez a magyar piacon a Gidrán 4x4 páncélozott taktikai járművek értékesítésére. A Gidrán – a Nurol Makina által gyártott Ejder Yalçın járműcsalád magyarországi verziója – NATO-kompatibilis, korszerű harcjárműplatform, amelyet a Magyar Honvédség is rendszeresített. A 4iG SDT és a Nurol Makinak között kötött létrejött megállapodás kiegészíti a Rába és a Nurol Makina között fennálló ipari-gyártási együttműködést, amellyel a RÁBA Járműipari Holding akvizíciójának lezárását követően a Gidrán-program teljes hazai értéklánca – a gyártástól az értékesítésen át a karbantartásig – egy vállalatcsoporton belül, összehangolt módon valósulhat meg.

A 4×4-es taktikai páncélozott járműveket fejlesztő és gyártó Nurol Makina Törökország egyik vezető védelmi ipari vállalata. A több mint húsz ország hadereje által használt járművek különböző környezeti és terepviszonyokra is alkalmasak, valamint harctéri mobilitást, páncélvédelmet és testre szabható alkalmazási lehetőségeket biztosítanak katonai és rendvédelmi felhasználásra világszerte.

Partnerség az Aselsannal

Az Aselsan és a 4iG SDT által aláírt előzetes megállapodás egy magyarországi vegyesvállalat létrehozását készíti elő közös projektek megvalósítására. A közös vállalat alapításával a partnerek célja, hogy új központot létesítsenek Magyarországon védelmi kommunikációs rendszerek – a távirányítású fegyverállomások (RCWS), drónelhárító és légvédelmi megoldások és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások – fejlesztésére, gyártására és értékesítésére. Az együttműködés a jövőben lehetőséget teremthet további közös védelmi ipari üzleti projektek megvalósítására is. Az Aselsan Törökország legnagyobb védelmi technológiai vállalata, amely több évtizedes tapasztalattal rendelkezik többek között az elektronikus hadviselési és kommunikációs rendszerek, a légvédelmi és drónelhárító megoldások, valamint a radarok és hírszerző rendszerek fejlesztése és gyártása területén. Az Aselsan korszerű technológiáival számos NATO- és nemzetközi piacon jelen van, termékei a védelmi, biztonsági és ipari alkalmazások széles körét fedik le.

„Az aláírt együttműködésekkel olyan technológiai és ipari partnerségeket hozunk létre, amelyek kapacitásbővülést és mérhető képességnövekedést hoznak a hazai védelmi ipar számára. A Nurol Makinával és az Aselsannal indított közös programok nem csupán korszerű eszközök és rendszerek hazai elérhetőségét teremtik meg, hanem olyan fejlesztési és gyártási környezet kiépítését is támogatják, amelyek hosszú távon regionális szinten is versenyképes ökoszisztémát eredményeznek. Meggyőződésem, hogy ezek az együttműködések stabil hátteret biztosítanak a magyar védelmi technológiai iparág fejlődéséhez és régiós szerepének megerősödéséhez”

– mondta dr. Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója.

Stratégiai együttműködés a TWF nemzetközi befektetési vállalattal

4iG Group és a TWF International Investments közötti együttműködés a felek több ágazatban megvalósuló stratégiai partnerségének előkészítését célozza. A megállapodás olyan területekre terjed ki, mint a technológia, a telekommunikáció, a digitális infrastruktúrák, az információtechnológia, az űripar, az energetika. A partnerek célja olyan kölcsönös befektetések és közös projektek előkészítése, amelyek a magyar és török gazdaság stratégiai szektorait erősíthetik a jövőben. A TWF International Investments a Török Állami Vagyonalap nemzetközi befektetési leányvállalata. A vállalat globális fókuszú működésével elsősorban nagy volumenű, hosszú távú értékteremtést támogató befektetésekben és együttműködésekben vesz részt.