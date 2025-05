Digitális detox: elég nehéz ügy

A márka globális és helyi sikere is alátámasztja ezt a filozófiát: a Finlandia vodka a világ tíz legjelentősebb Standard+ vodkamárkája közé tartozik. Magyarországon a márka az összesen 5,87 milliárd forint értéket képviselő prémium vodka piacon van jelen, ahol vezető szerepet tölt be.

A fiatalok körében tapasztalható változás egy globális trend része: az offline kapcsolódás és a közösen megélt pillanatok keresése újraértelmezi, mit is jelent valójában jól lenni. Ez a szemlélet köszön vissza a Finlandia márka megközelítésében is. Az „It’s Sooooooooo Fine” kampány az örömteli élményekre és a valódi kapcsolódások fontosságára hívja fel a figyelmet – arra, hogy milyen sokat jelentenek azok a pillanatok, amelyeket őszintén, egymásra hangolódva élünk meg.

A kutatásból jól látszik, hogy a fiatal felnőttek körében egyre erősebben van jelen az igény a mélyebb kapcsolódásra és a tudatosabb jelenlétre. Bár a Z generáció 31 százaléka hetente, 16 százaléka pedig naponta találkozik a barátaival, a mindennapi teendők sokszor mégis megnehezítik a személyes kapcsolódást. Ahogy Buda Christina pszichológus fogalmaz: „A digitális túlterheltség és a folyamatos elérhetőség mentális kimerültséget okozhat, különösen a fiatal felnőttek körében.” Hozzáteszi: már néhány apró szokás bevezetése is segíthet a kimerültség csökkentésében. „Az első lépés a tudatosság: érdemes figyelni a reakcióinkra, az energiaszintünkre, valamint arra, hogyan változik a hangulatunk vagy a koncentrációnk a nap során, majd fokozatosan bevezetni olyan szokásokat, amelyek támogatják az offline jelenlétet. Ilyen lehet például egy közös vacsora telefonok nélkül, vagy egy esti séta zene és közösségi média nélkül, amikor csak a gondolatainkra figyelünk.”

A kutatás szerint a Z generáció számára a feltöltődést leginkább olyan tevékenységek jelentik, mint a zenehallgatás és az olvasás (35 százalék), a sorozat- vagy filmnézés, valamint a közös társasági programok (34-34 százalék). Bár a megkérdezettek 43 százaléka már tudatosan igyekszik időt szánni a személyes kapcsolódásokra, a mindennapi „pörgés” sokaknak továbbra is kihívást jelent: minden negyedik fiatal nehezen tud lassítani, 17 százalékuk pedig úgy érzi, csupán „túlélni” próbálja a napokat. A jelenlét megélésének egyik legnagyobb akadálya a mentális kimerültség: a válaszadók 29 százaléka említette fő okként, míg 23 százalékuk arról számolt be, hogy gondolatai folyamatosan más feladatok körül forognak, így nehezen tudnak igazán jelen lenni.

Ez a kettősség belső feszültséget okoz: a megkérdezettek 34 százaléka szorongana, ha 24 órára le kellene tennie a telefonját, ugyanakkor közel negyedük nyitott lenne arra, hogy kipróbálja, 10 százalékuk pedig már most is rendszeresen tart mobilmentes időszakokat. Bíztató jel, hogy a Z generáció 22 százaléka tudatosan igyekszik offline szokásokat beépíteni a mindennapjaiba.

A márka most a magyarországi fiatal felnőtteket szeretné megszólítani, reagálva arra a kulturális változásra, amely egyre inkább a tudatosabb, értékvezérelt alkoholfogyasztás irányába mutat. A Finlandia vodka megbízásából készült hazai reprezentatív kutatás szerint a Z generáció egyszerre aktív résztvevője az online térnek, ugyanakkor egyre többen érzékelik annak lelki terheit is, és tudatosan keresik a lehetőségeket az offline élmények megélésére.

