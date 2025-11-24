5p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Vállalatok BioTech USA Egészségügy és egészségipar Innováció

Digitális szülőszobai eseménynapló is van a BioTechUSA Egészségért díjazottjai között

mfor.hu

Ünnepélyes gálán adták át a BioTech USA az Egészségért Díjakat a Szépművészeti Múzeumban november 20-án. Az eseményen olyan hazai egészségügyi és köznevelési feladatokat ellátó szervezeteket díjaztak, akik előremutató megoldásaikkal infrastrukturális és oktatási fejlesztéseket valósítanak meg a kizárólag magyar tulajdonban lévő BioTechUSA-cégcsoport tulajdonosai által alapított díj 24 millió forintos támogatásának köszönhetően.

A díjazottak között valós idejű, digitális szülőszobai eseménynapló, természetalapú pszichiátriai rehabilitációs tér és multimédiás, traumatudatos felnőttképzési rendszer is szerepel. A gálán nemcsak a díj és a közönségdíj nyertesei örülhettek, ugyanis a helyszínen egy közösségi adományozás is megvalósult, így további 7 millió forint gyűlt össze a BMSZKI Traumatudatos Nőgyógyászati Szakrendelő részére – áll a cég sajtóközleményében. 

A díjat a BioTechUSA-cégcsoport tulajdonosai, a Lévai család tagjai a tavalyi évben azzal a céllal hozták létre, hogy olyan új egészségügyi megoldásokat és módszertant hordozó fejlesztések indulhassanak el, amelyek országos szemléletformálást és vadonatúj egészségügyi működési elveket is meghonosíthatnak.

A tavalyi év mintájára idén is három kategóriában lehetett pályázni, ez alapján az év legkiemelkedőbb egészségügyi innovációs tevékenységét, az év legkiemelkedőbb infrastrukturális fejlesztési tervét, valamint az év legkiemelkedőbb edukációs módszertanát vagy egészségműveltséget célzó edukációs kampányát keresték.  

A felhívásra 55 pályázat érkezett, amelyek közül a 3 legjobbat a kommunikációs és egészségügyi szakemberekből álli zsűri választotta ki, míg 3 másikról a közönség döntött. A díj szakmai partnere ezúttal is a Magyar Kórházszövetség, médiapartnere a Centrál Médiacsport a Player Média Group volt. A kategóriagyőztesek 5-5-5, míg a közönség által kiválasztott szervezetek 3-3-3 millió forint összegű támogatásnak örülhettek.

A BioTechUSA idei díjazottjai a Szépművészeti Múzeumban rendezett gálán
A BioTechUSA idei díjazottjai a Szépművészeti Múzeumban rendezett gálán
Fotó: BioTechUSA

Az év legkiemelkedőbb egészségügyi innovációs tevékenysége kategóriát a Semmelweiss Egyetem Neonatológiai tanszékének NeoTracker elnevezésű projektje nyerte, amely egy valós idejű, digitális szülőszobai eseménynapló.

A NeoTracker a Newborn Life Support ajánlásai alapján rögzíti a szülőszobai eseményeket és élettani paramétereket. A pilot során 200–300 eseményt rögzítenek, az országos bevezetés esetén pedig 75–80 ezer újszülött ellátását érinti.

Az év legkiemelkedőbb infrastrukturális fejlesztési tervét a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház „Gyógyító kert” – természetalapú pszichiátriai rehabilitációs tér projektje érdemelte ki. A támogatásnak köszönhetően egy terápiás kertet alakítanak ki magaságyásokkal, gyógynövényekkel, világítással és ivókúttal a pszichiátriai osztály mellett.

Az év legkiemelkedőbb edukációs módszertanát vagy egészségműveltséget célzó edukációs kampányának pedig az „Élni és szeretni édesanya/édesapa nélkül” Közhasznú Alapítvány Orfeusz programját választották, amellyel az emberek trauma-tudatosságot szeretnék növelni. Ehhez multimédiás, traumatudatos felnőttképzési rendszert valósítanak meg e-learning anyagokkal, podcastokkal és workshopokkal.

A közönségszavazás során összesen 33 ezer szavazat érkezett, minden kategóriában egy-egy szervezet örülhetett a 3-3-3 millió forintos támogatásnak. Idén Magyar Egészségmegőrzési és Életmódorvostani Egyesület, az Elmondhatom Alapítvány és a győri Cukorbeteg Gyerekeket Támogató Egyesület kapta a BioTechUSA az Egészségért Díjat és az ezzel járó összeget.

„Társadalmi felelősségvállalási programunk keretében eddig 600 millió forint értékben támogattunk 200 egészségügyi és civil szervezetet. Az elmúlt évek során azt tapasztaltuk, hogy rengeteg az olyan innovatív látásmóddal bíró, profi szakember az egészségügyi szférában, aki nem csak elkötelezett, de olyan ötletei is vannak, melyek megvalósításával hatékonyabb, gyorsabb lehet a segítő, életmentő munka. Nagyon örülünk, hogy a tavalyihoz hasonlóan ebben az évben is sok értékes és valóban innovatív megoldást láthattunk és díjazhattunk. Bízunk benne, hogy támogatásunknak köszönhetően olyan kezdeményezések valósulhatnak meg, amelyek mind az érintettek, mind a hazai egészségügy helyzetét tudják javítani. Arra pedig külön büszke vagyok, hogy a díjátadón még egy közösségi adománygyűjtést is meg tudtunk valósítani és a partnereink, barátaink segítségével egy tavalyi győztes szervezet hiánypótló munkáját tudjuk fenntartani” – mondta Lévai Bálint, a BioTechUSA-cégcsoport vezérigazgatója, társtulajdonosa.

Az ünnepélyes gálán a résztvevőknek köszönhetően további 7 millió forint gyűlt össze, amelynek köszönhetően a tavalyi év egyik díjazottja, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) egy intézménye, mégpedig a Traumatudatos Nőgyógyászati Rendelője tovább folytathatja a működését. A szervezet ingyenes nőgyógyászati szolgáltatást biztosít hajléktalan és hátrányos élethelyzetű nők számára, amit a támogatásnak köszönhetően tovább tud üzemeltetni.  

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nem a pénz a baj a magyar fociban, hanem a felcsúti túlsúly

Nem a pénz a baj a magyar fociban, hanem a felcsúti túlsúly

2011, vagyis a TAO-támogatási rendszer bevezetése óta több százmilliárd forint áramlott a magyar labdarúgásba. Ennek ellenére nemrég a fájdalmas emlékű, írek elleni hazai vereséggel eldőlt, hogy 1986 óta még mindig hiába áhítozik arra a magyarországi futballszerető közönség, hogy világbajnokságon szerepeljen a nemzeti tizenegy. A sportfinanszírozási rendszer visszásságairól a Trend FM hétfő reggeli műsorában beszélt újságírónk, aki az adás első felében a három éve padlón lévő vállalati beruházásokról fejtette ki véleményét.

Eladósodott cégek, 150 milliós veszteség – megint érdekességeket árverez a NAV

Megnéztük a NAV céges árveréseit. 

A Zara barcelonai üzlete

Black Friday: Hét európai országban tüntetnek a Zara dolgozói

A kereskedelem szempontjából kulcsfontosságú napra, fekete péntekre időzítették a Zara dolgozói a demonstrációjukat. A tüntetés az EU négy legnagyobb gazdaságának Zara-üzleteit érinti, emellett Belgium, Luxemburg és Portugália boltjai is leállhatnak a jövő héten.

Az Eli Lilly indianapolisi kutatólaboratóriuma

Új szereplő a világelitben: már ezermilliárd dollárt ér a gyógyszeripari cég

Egyre nagyobb kereslet van a fogyást támogató gyógyszerekre: a Novo Nordisknál is nagyobbra nőtt az Eli Lilly, amelynek részvényei jobban felfutottak az utóbbi időben, mint az S&P 500 értéke.

Változás a 4iG-nél: lemond az egyik igazgatósági tag

Változás a 4iG-nél: lemond az egyik igazgatósági tag

Pedro Vargas Santos David négy évig volt tagja a vállalat igazgatóságának, de a mai nappal leköszönt. A 4iG részvényesei egy decemberi rendkívüli közgyűlésen választják meg az utódját.

A Telekom egyik németországi üzlete. Képünk illusztráció.

Nyugodtabb, komfortosabb ügyintézés: a Magyar Telekom csendes nyitvatartást vezet be

Elsötétíti a digitális képernyőket, és lehalkítja a hangjelzéseket a Magyar Telekom országszerte minden üzletében a hónap utolsó hétfőin. A csendes nyitvatartás 11 és 13 óra között lesz elérhető, a vállalat ezzel az autista ügyfelek számára akadálymentesíti az ügyintézést.

GYSEV már több mint egy évtizede használja a Flirt szerelvénytípust

Lázár János nagyon jó üzletet jelentett be Szolnokon

A GYSEV új Flirt vonatokat vásárol, amelyek 2027-ben érkeznek.

A Normafa régóta kedvelt kirándulóhely

Jövőre bezár a közönség számára a Normafa Hotel

Továbbá 45 fős csoportos létszámleépítésről döntött a Docler cégcsoporthoz tartozó Normafa Hotel & Retreat – gazdasági, racionalizálási okokra hivatkozva.

Hőszivattyú vagy kondenzációs kazán? Melyik a jobb választás a magyar kkv-knak?

A hagyományos kondenzációs gázkazán vagy a korszerű levegő-víz hőszivattyú jelenti a jobb megoldást jelenleg?

Szendrői Gábor

„Még takarító- és büfészolgáltatóként is nehéz bekerülni a BYD-hoz” – Klasszis Podcast

A lengyel és a cseh átlaghoz képest is magasabb, 70-75 év a magyar cégek tulajdonosi átlagéletkora – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában a Concorde MB Partners ügyvezetője, az MGYOSZ elnökségi tagja. Szendrői Gábor szerint a magyarországi vállalkozók rendkívül individualisták, ami sok esetben a versenyképesség rovására megy. Az egyre nagyobb számban megjelenő ázsiai beruházókkal pedig az a baj, hogy – ellentétben a nyugati cégekkel – elvétve működnek csak együtt a helyi beszállítókkal.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168