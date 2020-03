Díjmentesen visszaválthatók a MÁV április 11-ig érvényes nemzetközi jegyei

Megint tarolt az Álarcos énekes

Továbbra is szoros hétköznap esték és RTL Klubos hétvégi győzelmek jellemzik a nézettségi versenyt. A legnépszerűbb tévéműsor továbbra is az Álarcos énekes, amely annak ellenére folyamatosan 1 millió feletti nézőt vonz, hogy a TV2 hasonló műsorát is viszonylag sokan nézik.