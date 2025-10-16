Döbbenet: sok ezer milliárd forint esett ki a magyar gazdaságból

A makrogazdasági mutatókhoz képest meglepően optimista a hazai kis- és középvállalkozások (kkv) hangulata, a 400 tagvállalat megkérdezésével negyedévente készülő VOSZ Barométer Index értéke a harmadik negyedévében 50 százalékon állt, ami megegyezik az előző negyedéves adattal, ám 2 százalékponttal elmarad a bázis időszakitól – tájékoztatta a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) az MTI-t csütörtökön.

Az Egyensúly Intézet szakmai közreműködésével készült kutatásban a megkérdezett kkv-k az ország gazdasági helyzetével kapcsolatos legfőbb problémák között a magas adóterheket, az inflációt és a vásárlóerő csökkenését nevezték meg, míg saját üzletmenetükkel kapcsolatban a legfőbb kockázatként a megrendelések elmaradásából adódó veszteséges működést említették.

Az üzleti hangulatot tükröző alindex 58 százalékra nőtt, ami 2 százalékponttal haladja meg az előző negyedévi adatot. A gazdasági helyzetet pesszimistán érzékelők aránya jelentősen csökkent, a mérés kezdete óta nem látott mélypontra esett, míg a vállalkozások rövid és hosszú távú kilátásaira vonatkozó percepciók optimistábbá váltak a megelőző negyedévhez képest.

A közleményben idézik Kozák Ákost, a VOSZ társelnökét, az Egyensúly Intézet társalapítóját, aki szerint a makrogazdasági számok fényében „nem is olyan rosszak ezek az adatok”, és a hangulat javulására a német gazdaság fellendülésére utaló hírek adhattak alapot.

A beruházási hajlandóságot mérő alindex értéke a harmadik negyedévben egy százalékponttal, 32 százalékra csökkent az előző negyedévhez képest. Ezzel összefüggésben Kozák Ákos megjegyezte, hogy a GDP-hez viszonyított beruházási aktivitás az elmúlt 3-4 évben 28-ról 20 százalékra csökkent, vagyis „sok ezer milliárd forint esett ki a magyar gazdaságból”.

A cégek alig több mint fele (55 százalék) tudta befejezni tervezett beruházásait, ami azt jelzi, hogy a kkv-k még mindig nagyon óvatosak.

Perlusz László, a VOSZ főtitkára a beruházásokkal kapcsolatban kiemelte: a VOSZ álláspontja, hogy továbbra is érdemes támogatni a vállalkozásokat, mivel mindig keresik a fejlődés lehetőségeit. A nehéz időszakok áthidalásában sokat segít a vállalkozásoknak, hogy a Széchenyi Kártya Programon belül a likviditási hitelkamatok is 3 százalékra csökkentek.

Fotó: Depositphotos

A vizsgálat során a megkérdezett vállalkozók 8 százaléka mondta azt, hogy idén szükség lesz munkaerő elbocsátására, míg a korábbi évek hasonló időszakához képest jelentősen, 85 százalékra nőtt a fizetésemelést nem tervező cégvezetők aránya.

A VOSZ barométer pénzügyi helyzetet mérő alindexe a második negyedévi 62 százalékpontról 61 százalékra csökkent, a bázisidőszakhoz képest 7 százalékponttal, ám továbbra is a legjobban teljesítő almutató.

Fel van adva a lecke a kkv-knak

Az alindex lefelé tartó trendje a jobb pénzügyi helyzetben lévő, tartalékkal rendelkező vállalkozások arányának csökkenését mutatja – magyarázták, megjegyezve, hogy az inflációt a vállalkozások 72 százaléka építi be az áraiba.

A tavaly novemberben megkötött hároméves minimálbér-megállapodás 2026-ra 13 százalékos emelést irányoz elő, ám a felmérésből kiderült, hogy a vállalkozások fele nehezen tudná ezt megvalósítani – írták, hozzátéve, hogy a megállapodás újratárgyalására van szükség, mert elmaradt a 3 százalék feletti növekedés, és „stagfláció közeli állapot” alakult ki.

A VOSZ üdvözli, hogy a kormányzat nyitott a szociális hozzájárulási adó további csökkentésére – idézte a közlemény Perlusz Lászlót.