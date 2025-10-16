Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Vállalatok Kis- és középvállalatok

Döbbenet: sok ezer milliárd forint esett ki a magyar gazdaságból

mfor.hu

Ezt eredményezte a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége társelnöke szerint, hogy a GDP-hez viszonyított beruházási aktivitás az elmúlt 3-4 évben 28-ról 20 százalékra csökkent. 

A makrogazdasági mutatókhoz képest meglepően optimista a hazai kis- és középvállalkozások (kkv) hangulata, a 400 tagvállalat megkérdezésével negyedévente készülő VOSZ Barométer Index értéke a harmadik negyedévében 50 százalékon állt, ami megegyezik az előző negyedéves adattal, ám 2 százalékponttal elmarad a bázis időszakitól – tájékoztatta a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) az MTI-t csütörtökön.

Az Egyensúly Intézet szakmai közreműködésével készült kutatásban a megkérdezett kkv-k az ország gazdasági helyzetével kapcsolatos legfőbb problémák között a magas adóterheket, az inflációt és a vásárlóerő csökkenését nevezték meg, míg saját üzletmenetükkel kapcsolatban a legfőbb kockázatként a megrendelések elmaradásából adódó veszteséges működést említették.

Az üzleti hangulatot tükröző alindex 58 százalékra nőtt, ami 2 százalékponttal haladja meg az előző negyedévi adatot. A gazdasági helyzetet pesszimistán érzékelők aránya jelentősen csökkent, a mérés kezdete óta nem látott mélypontra esett, míg a vállalkozások rövid és hosszú távú kilátásaira vonatkozó percepciók optimistábbá váltak a megelőző negyedévhez képest.

A közleményben idézik Kozák Ákost, a VOSZ társelnökét, az Egyensúly Intézet társalapítóját, aki szerint a makrogazdasági számok fényében „nem is olyan rosszak ezek az adatok”, és a hangulat javulására a német gazdaság fellendülésére utaló hírek adhattak alapot.

A beruházási hajlandóságot mérő alindex értéke a harmadik negyedévben egy százalékponttal, 32 százalékra csökkent az előző negyedévhez képest. Ezzel összefüggésben Kozák Ákos megjegyezte, hogy a GDP-hez viszonyított beruházási aktivitás az elmúlt 3-4 évben 28-ról 20 százalékra csökkent, vagyis „sok ezer milliárd forint esett ki a magyar gazdaságból”.

A cégek alig több mint fele (55 százalék) tudta befejezni tervezett beruházásait, ami azt jelzi, hogy a kkv-k még mindig nagyon óvatosak.

Perlusz László, a VOSZ főtitkára a beruházásokkal kapcsolatban kiemelte: a VOSZ álláspontja, hogy továbbra is érdemes támogatni a vállalkozásokat, mivel mindig keresik a fejlődés lehetőségeit. A nehéz időszakok áthidalásában sokat segít a vállalkozásoknak, hogy a Széchenyi Kártya Programon belül a likviditási hitelkamatok is 3 százalékra csökkentek.

A cégek alig több mint fele tudta befejezni a tervezett beruházásait
A cégek alig több mint fele tudta befejezni a tervezett beruházásait
Fotó: Depositphotos

A vizsgálat során a megkérdezett vállalkozók 8 százaléka mondta azt, hogy idén szükség lesz munkaerő elbocsátására, míg a korábbi évek hasonló időszakához képest jelentősen, 85 százalékra nőtt a fizetésemelést nem tervező cégvezetők aránya.

A VOSZ barométer pénzügyi helyzetet mérő alindexe a második negyedévi 62 százalékpontról 61 százalékra csökkent, a bázisidőszakhoz képest 7 százalékponttal, ám továbbra is a legjobban teljesítő almutató.

Fel van adva a lecke a kkv-knak

Az alindex lefelé tartó trendje a jobb pénzügyi helyzetben lévő, tartalékkal rendelkező vállalkozások arányának csökkenését mutatja – magyarázták, megjegyezve, hogy az inflációt a vállalkozások 72 százaléka építi be az áraiba.

A tavaly novemberben megkötött hároméves minimálbér-megállapodás 2026-ra 13 százalékos emelést irányoz elő, ám a felmérésből kiderült, hogy a vállalkozások fele nehezen tudná ezt megvalósítani – írták, hozzátéve, hogy a megállapodás újratárgyalására van szükség, mert elmaradt a 3 százalék feletti növekedés, és „stagfláció közeli állapot” alakult ki.

A VOSZ üdvözli, hogy a kormányzat nyitott a szociális hozzájárulási adó további csökkentésére – idézte a közlemény Perlusz Lászlót.

Az Egyensúly Intézet őszi előrejelzésében azzal számol, hogy a GDP növekedése az idei 0,3 százalékról jövőre 2,4 százalékra, 2027-ben 2,6 százalékra bővül, míg az infláció 4,5 százalékról jövőre 3,9 százalékra, 2027-ben 3,4 százalékra mérséklődik.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megnyitott a Zenit Corso a Bosnyák téren, máris perelhetik

Megnyitott a Zenit Corso a Bosnyák téren, máris perelhetik

A piac mellett 11 ezer négyzetméteren nyílt meg az új bevásárlóközpont.

Új amerikai gyors étteremlánc tette be a lábát Budapestre

A New Orleansból származó, világhírű csirkemárka, a Popeyes hivatalosan is megérkezett Magyarországra: első éttermét a budapesti Westend bevásárlóközpontban nyitotta meg. A megnyitóra több száz vendég érkezett, sokan már kora reggel sorban álltak, hogy elsőként kóstolhassák meg a márka cajun fűszerezésű, ikonikus The Chicken Sandwichét, amely helikopterrel érkezett egy hatalmas dobozban a Westend tetejére, ahol egy jazz-zenekar köszöntette az éhes rajongókat.  

Meglepő dolgokat vallottak be a magyar kkv-k

Meglepő dolgokat vallottak be a magyar kkv-k

A makrogazdasági mutatókhoz képest meglepően optimista a hazai kkv-k hangulata – olvasható ki a VOSZ Barométer felmérés friss, harmadik negyedévre vonatkozó számaiból.

Stihl-fűrész

Felbőgnek a Stihl-fűrészek a magyar határnál

Felavatták a Stihl nagyváradi üzemét szerdán.

A ZalaZone

Megalakult a ZalaZONE Alapítvány a járműipari tesztpálya működtetésére

Jogilag, szakmailag és fizikailag is önálló entitásként megalakult Zalaegerszegen a ZalaZONE Alapítvány a járműipari tesztpályának és környezetének működtetésére, fejlesztésére – közölte Palkovics László a kuratórium elnökeként kedden a megalakulást követő sajtótájékoztatón.

A Borsodi rendkívüli körülmények között is fenntartható

A Borsodi rendkívüli körülmények között is fenntartható

A Borsodi Sörgyár idén, immár hetedik alkalommal készítette el fenntarthatósági jelentését, amely a megelőző év gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság terén tett erőfeszítéseit foglalja össze.

Felelősségből jövő – a fenntarthatóság emberi oldala

A fenntarthatóság ma már nemcsak környezeti kérdés, hanem társadalmi és gazdasági felelősség is. A CIB Bank ESG-vezetőjével, Máté Károllyal arról beszélgettünk, hogyan válhat a banki működés a zöld átállás motorjává, mit jelent a transzparencia és etikus döntéshozatal a gyakorlatban, és miért közös ügyünk a jövő fenntarthatósága – nemcsak vállalati, hanem egyéni szinten is.

Újabb bajba került cégek végezték a NAV markában – most milliókért árulják őket

Újabb bajba került cégek végezték a NAV markában – most milliókért árulják őket

Ismét cégeket árverez el az adóhivatal.

Szerb gyárépítést jelentett be Szijjártó Péter

Magyar-szerb gyár építését jelentette be Szijjártó Péter

Mintegy tízmilliárd forintnyi beruházással vasbeton szerkezeteket gyártó üzemet hoz létre egy magyar-szerb tulajdonú építőipari vállalat Dunavecsén – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen a tárca tájékoztatása szerint.

Cáfolja a BYD, hogy idén ne kezdődne meg a termelés Magyarországon

Bár a most napvilágot látott képek alapján nem úgy fest, hogy a BYD gyára üzemképes lesz idén, a vállalat kitart az eredeti álláspontja mellett.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168