Csaknem 5 milliárddal hizlalják Lázár János barátainak családi vagyonkezelő alapítványát az elszívott cigaretták

Sosem dohányoztak még el annyi pénzt a magyarok, mint 2023-ban. Bár a szerencsejátékokra és sportfogadásra elköltött összeg is már megközelítette az ezermilliárd forintot, a Magyarországon a dohánykiskereskedelmi-ellátás jogát gyakorló koncessziós társaság, az Országos Dohányboltellátó Kft. (ODBE) 2023-as beszámolója szerint tavaly már 1048,3 millió forint volt a bevételük, ami 8 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit.

Új rekord a trafikokban

Fotó: MTI / Kovács Attila

A forgalmazott dohánytermékek értéke, azaz az eladott áruk beszerzési értéke 1011,1 milliárd forintot tett ki, ez 7,8 százalékkal több, mint 2022-ben.

Az ODBE 536 alkalmazottja összesen bruttó 5547 millió forint bért kapott, ami azt jelenti, hogy egy alkalmazott havi bruttó bére átlagosan 862 ezer forint volt, ez körülbelül 14 százalékkal haladja meg a 2022-es átlagkeresetüket.

A legnagyobb költségelem az anyagjellegű ráfordítások között szereplő koncessziós díj, mely a 2022. évi 8,8 milliárd forint után tavaly 12,3 milliárd forintot tett ki.

A 11,1 milliárd forint egyéb ráfordításból a legnagyobb tétel a 9,5 milliárd forintra rúgó dohányipari beszállítók forgalmi alapú pénzbeli visszatérítése.

Az ODE adózott eredménye végül a 2022-es 8,3 milliárd forint után tavaly 9,5 milliárd forint volt, a profitból pedig a tulajdonosok 9,4 milliárd forint osztalékot vettek ki maguknak.

Az osztalékot a tulajdonosok tulajdoni arányuk szerint osztják meg, így 49 százaléka, 4 milliárd 606 millió forint a British American Tobacco magyarországi leányvállalatáé, a BAT Pécsi Dohánygyár Kft.-é lesz. 51 százalékra, 4 milliárd 794 millió forintra pedig a Tabán Trafik Dohánytermék-forgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. tarthat igényt. Ez a cég a Lázár János barátaiként is ismért hódmezővásárhelyi Sánta család (idősebb és ifjabb Sánta János) cége, akik 2023 szeptemberében alapították meg a Solidium Capital Vagyonkezelő Alapítványt, illetve a Projekt Six Pro Vagyonkezelő Alapítványt, melyekbe bevitték a Tabán Trafikban levő részvényeiket is.

Kapcsolódó cikk Mi jöhet még? Alapítványi cigarettát szívhatnak a magyarok Lázár János dohányos barátja és családja is megalapította a maga alapítványát, ahova beterelte a fél hazai dohánypiacot.

Így tehát minden elszívott szál cigarettával egy magyar család gyarapodását szolgáljuk. Nagy segítség ez a magyar családoknak!