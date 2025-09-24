Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Világrendek átalakulása
Befektetési stratégiák a globális változások viharában

Klasszis Befektetői Klub Bendarzsevszkij Anton nyitóelőadásával
és más neves szakértőkkel!

2025. szeptember 30. 16:30

Jelentkezzen most!

Vállalatok Budapest Nagy Márton

Döntött a minisztérium, fontos rendelet jelent meg a ferihegyi gyorsvasútról

mfor.hu

A Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvánosságra hozta annak a rendeletnek a tervezetét, amely megalapozná a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Nyugati pályaudvar közé tervezett gyorsvasút koncesszióba adását.

A dokumentum szerint a beruházás „stratégiai jelentőségű a nemzetgazdaság szempontjából”, ezért indokolt koncessziós formában megvalósítani – írja a 444.

A koncessziókért korábban Rogán Antal felelt, az idei kormányzati átszervezés után azonban a feladat Nagy Mártonhoz került, így a gazdasági miniszter viszi tovább a projektet. Ő jelentette be a beruházást a nyáron, akkor azt mondta, a gyorsvasút költsége nagyjából 1 milliárd euróra rúghat.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is várja az eredményt
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is várja az eredményt
Fotó: MTI/Purger Tamás

A miniszter akkor azt mondta, az új nyomvonal Kőbánya és a repülőtér között épülne, és a légi kikötőt az országos vasúti infrastruktúrába kapcsolnák. A repülőtéren belül valószínűleg a föld alatt lesz az állomás.

A rendelet a fejlesztés előzményei között említi, hogy a kormány 2024-ben többségi tulajdonrészt szerzett a repülőteret üzemeltető társaságban. A fennmaradó 20 százalékot a francia VINCI birtokolja; a teljes vételár 3,1 milliárd euró volt.

A ferihegyi gyorsvasút ötlete nem új: már a rendszerváltás előtt napirenden volt, és azóta nyolc különböző kormány vetette fel, mindeddig sikertelenül. Gyurcsány Ferenc kabinetje szintén koncessziós megoldásban gondolkodott, de végül abból sem lett semmi.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Vadsztrájk bénítja a szemétszállítást – a MOHU tárgyalna, de nincs kivel

Vadsztrájk bénítja a szemétszállítást – a MOHU tárgyalna, de nincs kivel

Reagált a cég a spontán munkabeszüntetésre.

Megkapta a jóváhagyást a 4iG, de a Rába vezetőségének nem tetszik az ajánlat

Megkapta a jóváhagyást a 4iG, de a Rába vezetőségének nem tetszik az ajánlat

Köszönik szépen, de nem – ez nagyjából a Rába vezetőségének álláspontja a nyilvános vételi ajánlatról.

A MAVIR csak fél évvel később lesz erre képes

A MAVIR csak fél évvel később lesz erre képes

A MAVIR ZRt. a szakmai partnerekkel, stakeholderekkel történt egyeztetések alapján 2026. szeptember 30-ra ütemezi a MARI és PICASSO platformokhoz való csatlakozás éles indulását. 

A Visa hároméves programot indít mikro-, és kisvállalkozásoknak

A Visa hároméves programot indít mikro-, és kisvállalkozásoknak

A világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója, elindítja a Digitális Fizetés Programot Magyarországon, amelynek célja, hogy a mikro- és kisvállalkozásokat felkészítse egy olyan világra, ahol a fogyasztók egyre inkább online vásárolnak és digitálisan fizetnek és ezzel támogassa az ország digitális gazdaságát.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter aktív úton jár

Az amerikai Genesys Budapestre érkezik

Húszmilliárd forintos értékű beruházást hajt végre a Genesys amerikai technológiai vállalat Budapesten – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden New Yorkban.

Új alelnökkel erősít az MNB

A Gazdasági Bizottság 11 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül támogatta Sipos-Tompa Levente MNB-alelnöki kinevezését, aki októbertől veheti át a Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökség vezetését.

Új logót kapnak a Suzuki autók – képpel

Új logót kapnak a Suzuki autók – fotóval

A Suzuki Motor Corporation 22 év után változtat a logóján.

Sikertörténetet ír a magyar hátterű ipari ingatlanfejlesztő

Öt évvel ezelőtt, 2020-ban indult útjára a Futureal-csoport ipari ingatlanfejlesztő vállalata, a HelloParks, amely mára a hazai piac egyik meghatározó szereplőjévé vált. A társaság piaci részesedése az új fejlesztések területén ez idő alatt a nulláról 40 százalékra nőtt, ami kiemelkedő eredmény a magyar ipari ingatlanszektorban. Az eredményekről és az üzletfejlesztési stratégiáról Pozderka István, a HelloParks társalapítója és üzletfejlesztési igazgatója számolt be.

Advertisement
Vergődik a hazai építőipar, de a kormányközeli cégek jól állnak

Vergődik a hazai építőipar, de a kormányközeli cégek jól állnak

Nyolc éve először fordult elő, hogy csökkent a hazai építőipar meghatározó cégeinek összesített nyeresége. Az ötszáz legnagyobb vállalat árbevétele ugyan kismértékben még nőtt, ez azonban kizárólag a kormányközeli cégek gyarapodásának köszönhető – írja a G7.

Pehrsson Christofer

Új tranzakciós igazgatót igazolt a Recorde Alapkezelő

Pehrsson Christofert nevezték ki a posztra. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168