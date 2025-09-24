Döntött a minisztérium, fontos rendelet jelent meg a ferihegyi gyorsvasútról

A dokumentum szerint a beruházás „stratégiai jelentőségű a nemzetgazdaság szempontjából”, ezért indokolt koncessziós formában megvalósítani – írja a 444.

A koncessziókért korábban Rogán Antal felelt, az idei kormányzati átszervezés után azonban a feladat Nagy Mártonhoz került, így a gazdasági miniszter viszi tovább a projektet. Ő jelentette be a beruházást a nyáron, akkor azt mondta, a gyorsvasút költsége nagyjából 1 milliárd euróra rúghat.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is várja az eredményt

Fotó: MTI/Purger Tamás

A miniszter akkor azt mondta, az új nyomvonal Kőbánya és a repülőtér között épülne, és a légi kikötőt az országos vasúti infrastruktúrába kapcsolnák. A repülőtéren belül valószínűleg a föld alatt lesz az állomás.

A rendelet a fejlesztés előzményei között említi, hogy a kormány 2024-ben többségi tulajdonrészt szerzett a repülőteret üzemeltető társaságban. A fennmaradó 20 százalékot a francia VINCI birtokolja; a teljes vételár 3,1 milliárd euró volt.

A ferihegyi gyorsvasút ötlete nem új: már a rendszerváltás előtt napirenden volt, és azóta nyolc különböző kormány vetette fel, mindeddig sikertelenül. Gyurcsány Ferenc kabinetje szintén koncessziós megoldásban gondolkodott, de végül abból sem lett semmi.