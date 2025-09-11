Döntött az uniós bíróság: óriási gyomrost kapott Paks II építése

Kulcsfontosságú döntés született csütörtökön, ugyanis az Európai Unió Bírósága megsemmisítette a Paks II-nek nyújtott magyar állami támogatás európai bizottsági jóváhagyását. A testület honlapján közzétett ítélet szerint az Európai Bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, összhangban van-e az uniós közbeszerzési szabályokkal, ha a két új reaktor megépítésére irányuló szerződést közvetlenül valamely orosz vállalkozásnak ítélik oda. Az ítélet így szól:

a Bíróság Ausztria fellebbezése alapján eljárva hatályon kívül helyezi az Európai Unió Törvényszéke által ebben az ügyben hozott ítéletet, továbbá megsemmisíti az Európai Bizottság azon határozatát, amely jóváhagyta a Magyarország által a Paksi Atomerőmű telephelyén két új atomreaktor fejlesztéséhez nyújtott támogatást. Mivel a két reaktor megépítése részét képezi a támogatás tárgyának, az építési szerződés valamely orosz vállalkozás részére történő közvetlen odaítélése pedig megbonthatatlanul kapcsolódik e tárgyhoz, a Bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, hogy ez a nyilvános pályázati eljárás nélküli közvetlen odaítélés megfelel-e az uniós közbeszerzési szabályoknak.

Tordai Bence független képviselő Facebook-oldalán így értékelte az Európai Bíróság döntését: óriási győzelem Paks 2 ügyében!

Mint írta,

az Európai Bíróság 15 fős Nagytanácsa másodfokú, jogerős döntésével megsemmisítette az Európai Bizottság 2017-es határozatát, amely engedélyezte a Paks 2 projektnek nyújtott magyar állami támogatást.

Ez azt jelenti, hogy az oroszokkal folytatott atomerőmű-beruházás ettől a pillanattól kezdve hivatalosan is megsérti az uniós jogot; minden további kapavágás illegális!

A képviselő az ítélet alapján arra számít, hogy a Paks II beruházás biztosan nem épül meg, mint írta, „most már bizonyos, hogy az oroszok nem építhetik fel itt az újabb atomerőművüket” – ezt azonban valószínűleg korai még kijelenteni.