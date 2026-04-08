Döntöttek: ennyi osztalékot fizethet a Magyar Telekom

A Magyar Telekom a részvényeseknek összesen 136,4 milliárd forint osztalékot fizet a 2025. évi eredmény után – erről döntött a társaság szerdai közgyűlése a cég tájékoztatása szerint.

A közgyűlési előterjesztés alapján a Magyar Telekom Nyrt. igazgatósága részvényenként 154 forintos osztalékot javasolt. Közölték: a 136 406 973 626 forint osztalékot a 216 021 369 930 forint egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredményből fizetik ki, az eredmény fennmaradó 79 614 396 304 forintos részét pedig az eredménytartalékba helyezik.

Így számol a Telekom

Az osztalék kifizetésének első napja 2026. május 20. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja május 11. A tájékoztatás szerint április 21-én a társaság igazgatósága részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a vállalat és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.