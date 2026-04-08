1p
Vállalatok Magyar Telekom Osztalék

Döntöttek: ennyi osztalékot fizethet a Magyar Telekom

mfor.hu

Megtartották a közgyűlést.

A Magyar Telekom a részvényeseknek összesen 136,4 milliárd forint osztalékot fizet a 2025. évi eredmény után – erről döntött a társaság szerdai közgyűlése a cég tájékoztatása szerint.

A közgyűlési előterjesztés alapján a Magyar Telekom Nyrt. igazgatósága részvényenként 154 forintos osztalékot javasolt. Közölték: a 136 406 973 626 forint osztalékot a 216 021 369 930 forint egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredményből fizetik ki, az eredmény fennmaradó 79 614 396 304 forintos részét pedig az eredménytartalékba helyezik.

Így számol a Telekom
Fotó: Depositphotos

Az osztalék kifizetésének első napja 2026. május 20. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja május 11. A tájékoztatás szerint április 21-én a társaság igazgatósága részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a vállalat és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG