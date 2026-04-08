Döntöttek: ennyi osztalékot fizethet a Magyar Telekom

A Magyar Telekom a részvényeseknek összesen 136,4 milliárd forint osztalékot fizet a 2025. évi eredmény után – erről döntött a társaság szerdai közgyűlése a cég tájékoztatása szerint.
A közgyűlési előterjesztés alapján a Magyar Telekom Nyrt. igazgatósága részvényenként 154 forintos osztalékot javasolt. Közölték: a 136 406 973 626 forint osztalékot a 216 021 369 930 forint egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredményből fizetik ki, az eredmény fennmaradó 79 614 396 304 forintos részét pedig az eredménytartalékba helyezik.
Az osztalék kifizetésének első napja 2026. május 20. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja május 11. A tájékoztatás szerint április 21-én a társaság igazgatósága részletes közleményt jelentet meg az osztalékfizetés rendjéről a vállalat és a Budapesti Értéktőzsde honlapján.