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Dübörög a sugarbaby-biznisz: 125 milliót kaszált a Puncs.hu tulajdonosa

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Az üzemeltető rendkívül stabil.

Amikor a puncs.hu először megjelent Magyarországon, aminek lassan már tíz éve, és plakátjai elárasztották az utcákat, a sugarbaby-kereső oldal óriási figyelmet kapott, és nem mellesleg komoly közfelháborodást váltott ki. (Sugarbaby-nek azokat a fiatalabb lányokat vagy fiúkat nevezik, akik anyagi támogatásért cserébe társaságot és/vagy intim kapcsolatot nyújtanak egy jellemzően náluk jóval idősebb és gazdagabb férfinak vagy nőnek – a szerk). Azóta már némileg csendesebb működésre váltott, a biznisz azonban él és virul – ezt a 2025-ös üzleti év számai is igazolták.

A portál mögött álló Ntice Kft. évek óta rendkívül jövedelmezően működik, ahogy arról tavalyi cikkünkben is beszámoltunk: 2024-ben 278 millió forintos árbevétel mellett 106,42 millió forintos adózott eredményt könyvelhetett el a cég.

A jó tendencia 2025-ben sem szakadt meg: az árbevétel 299 millió forint volt, amelyet kizárólag belföldről szerzett a cég, az adózott eredmény pedig ismételten emelkedett, és a tárgyévet már 123 milliós profittal zárta a vállalkozás.

Arról a beszámolóhoz csatolt dokumentum nem árult el részleteket, hogy ez pontosan miből folyt be, ám a portál üzleti modelljét ismerve feltehetően a prémium előfizetések, valamint a megjelenített hirdetések termeltek a cégnek.

Az érdekeltségi körben ezúttal sem történt változás, így továbbra is igaz a korábbi felállás: a Puncs.hu-t üzemeltető vállalat tulajdonosa a Dating Central Europe Zrt., amelynek alapítója és ügyvezetője Weiler Péter képzőművész és internetes vállalkozó – akárcsak a sugarbaby-keresőt üzemeltető cégé. 

A tulajdonosi lánc végén a liechtensteini bejegyzésű, egyébként osztrák kézben lévő Russmedia International médiakonglomerátum áll, amely 2019-ben vásárolta meg a céget az akkori tulajdonostól, a Hernádi Zsolthoz köthető Gran Private Equitytől. Ezzel a Mol vezére akkor kiszállt a randioldal-bizniszből.

Pénz áll a házhoz

Az Ntice Kft. teljesítményével osztalékszempontból is elégedett lehet a tulajdonos, hiszen a 2025-ös üzleti évben ismételten szépen fialt a cég. A beszámolóhoz csatolt alapítói határozatból kiderült: Weiler a tulajdonos vállalkozás ügyvezetőjeként arról döntött, hogy a profitot teljes egészében kiveszik a vállalkozásból: 125 millió forintos osztalék kifizetését hagyta jóvá. Ezzel 2020 óta közel félmilliárd forintot hozott tulajdonosának a sugarbaby-biznisz.

A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is igaz, hogy a vállalkozás anyagi helyzete rendkívül stabil, a saját tőke 153 millió forint, adósságai nem számottevők, 19,5 millió forintra rúgtak a kötelezettségek, ezek döntő többsége rövid lejáratú, azaz például beszállítókkal szemben állt fent.

Hogy teljesített az anyacég?

A tulajdonos Dating Central Europe Zrt., amely elsősorban a Randivonal társkereső üzemeltetőjeként ismert, szintén leadta már beszámolóját. A vállalat árbevétele 2025-ben 933 millió forint volt, ennek döntő többsége, mintegy 718 millió forint belföldről származott – 2024-ben az összes árbevétel 801 millió forintra rúgott, így ezen a téren sokat erősödött cég.

Amely továbbra is kifejezetten profitábilis: a tárgyévre 179 millió forintra emelkedett az adózott eredmény 139 millió forintról.

Osztalékot nem vettek ki a cégből, így az eredménytartalékba került az összeg, a saját tőke pedig 909 millió forintra hízott.

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