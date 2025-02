A Duna Aszfalt egy brassói céget vásárol fel

A Duna Aszfalt leányvállalatai között már eddig is volt egy-egy romániai és bulgáriai építőipari cég, több lengyelországi érdekeltség, és még Afrikában is működik egy vállalkozása a csoportnak. Éppen a Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia között építenének 184 kilométernyi autópályát, kérdés azonban, hogy a közelmúltban kirobbant, bár az ország más részén dúló harcok ezt mennyiben befolyásolják.

Bár Szíjj László kevésbé látható a kormányközeli elit eseményein, 2020-ban mindenki megismerte személyét, miután Szijjártó Péter külügyminiszter az ő jachtján nyaralt a koronavírus-járvány közepén, miközben Facebook-posztjaiban úgy állította be, hogy hivatalában dolgozik — idézi fel a HVG.

Szíjj László cége a régióban is terjeszkedik Fotó: Duna Aszfalt

