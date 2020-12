Duplán drága mulatság, ha nem fizetjük be a kötelező biztosítás díját időben

Nagyon kellemetlen helyzet állhat elő, ha erről megfeledkezünk, ugyanis a 60 nap lejártával a biztosító automatikusan felmondja a kötelező biztosítást (KGFB). Ezzel egyrészt a gépjármű KGFB nélkül marad, másrészt az üzembentartónak fedezetlenségi díjat kell fizetnie.

Napi 1210 forintot is fizethetünk

A fedezetlenségi díjat a MABISZ állapítja meg minden évre, személygépkocsikra 2021-ben a teljesítménytől függően napi 560 és 1210 forint között mozog. Ez egy évre számolva 204 400 és 441 650 forint közötti KGFB-díjat jelent. Kis könnyebbség, hogy ez a díj már tartalmazza a baleseti adót. A fedezetlenségi díjat az a biztosító fogja behajtani, ahol a kötelezőt kötöttük.

A vonatkozó jogszabály nem ad lehetőséget a biztosítónak a fedezetlenségi díj elengedésére, ugyanakkor részletfizetési lehetőséget kérhetünk, ha a fedezetlenséggel érintett időszak 120 napnál hosszabb. Nem jelent felmentést a fedezetlenségi díj alól az sem, ha nem használjuk a gépjárművet, vagy ha az teljesen üzemképtelen.

Nem köthetünk akárhol új biztosítást

Csak annál a társaságnál lehet megkötni az új kötelezőt, ahol a régi (megszűnt) biztosítást megkötöttük, és a biztosítási év alatt nem lehet biztosítót váltani. Ráadásul az egész éves díjat egyszerre, egy összegben kell kifizetni 30 napon belül. Mindezt a baleseti adóval növelve, a 60 napos türelmi időszakra számított eredeti KGFB díjával együtt.

Lényeges változás, hogy a rendes éves KGFB-t is fizetni kell

2021. január 1-től a fedezetlenségi díjon és a türelmi időre járó díjon felül az eredeti kötelező biztosítási időszakra hátralévő teljes díjat is meg kell fizetnie annak, aki 60 napnál többet csúszik a kgfb első részletével. Egyszerűbben fogalmazva: ha a szerződéskötés utáni 60 napon nem fizetjük be a kötelező első részletét (éves díjnál a teljes díjat), és új biztosítást szeretnénk kötni, akkor egy összegben 30 napon belül be kell fizetni az eredeti biztosítás díját, az új biztosítási díjat, a vonatkozó baleseti adókat és a fedezetlenségi díjat is.

Akár ki is vonhatják az autót a forgalomból

Érvényes kötelező biztosítás nélküli gépjárművet vezetni szabálysértés. A helyszíni bírság akár 50 ezer forint is lehet, de ha szabálysértési eljárás indul, akár 300 ezer forintra is felmehet a bírság. Legrosszabb esetben a gépjárművet akár ki is vonhatja a rendőrség a forgalomból egészen addig, amíg nem tudjuk bizonyítani, hogy új kötelező biztosítást kötöttünk rá.

A casco-ra nem vonatkozik

A casco biztosításokra nem terjed ki a fedezetlenségi díjat előíró rendelet. Tehát ha nem fizetjük be az esedékes részletet, díjnemfizetés miatt ugyan megszűnik a casco, de nem kell külön büntetést fizetnünk. Fontos ugyanakkor szem előtt tartani, hogy a biztosító jogi úton ebben az esetben is behajthatja az elmaradt részleteket. A casco díj első részletének befizetésére egyébként csak 30 nap türelmi időszak vonatkozik, a megkötéstől számítva tehát ennyi időnk van arra, hogy a pénzt befizessük a pénzintézetnek..

Megéri odafigyelni

Nagyon nagy összeget bukhat tehát 2021-től az, aki nem fizeti be 60 napon belül a kötelező első részletét. Ha nem tudjuk, vagy nem akarjuk fizetni a kfgb-t, megoldás lehet, ha ideiglenesen kivonatjuk a forgalomból a gépjárművet a közlekedési hatóságnál, és attól a naptól fogva mentesülünk a díjfizetés terhe alól.