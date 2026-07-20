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Durván alávág a brit áruházlánc a magyar áraknak, itt a nagy nyári leértékelés

mfor.hu

Brutál árcsökkentést jelentettek be Magyarországon.

Július 20-tól több száz női, férfi és gyermekruházati termék ára csökken a Primark üzleteiben. Az árváltozás több népszerű alapdarabot is érint, így például pulóvereket, nadrágokat, pizsamákat és kabátokat is – mutatjuk, mely termékek kerülnek kevesebbe.

A vállalat közlése szerint az új árak több népszerű terméket érintenek. A férfi pamutpulóverek és melegítőnadrágok például 4400 forinttól, a női Cocoon Yarn pulóver 6500 forintért, a női és gyermek pizsamaszettek 6500, illetve 3800 forinttól lesznek elérhetők. A Primark bélelt, bársonyos leggingsének ára 3000 forintról 2200 forintra csökken.

Az árcsökkentés mellett több termék esetében változott a kínálat kialakítása is: a Primark szerint az új kollekciókban korszerűbb anyagokat és továbbfejlesztett szabásokat alkalmaznak.

A vásárlók az üzletekben külön jelölésekkel találkozhatnak az érintett termékeknél. A vállalat szerint ezek segítségével könnyebben megtalálhatók lesznek a csökkentett árú darabok.

Indulhat a roham
Indulhat a roham
Fotó: Privátbankár

Maciej Podwojski, a Primark közép- és kelet-európai értékesítési igazgatója szerint a kedvező ár továbbra is fontos szempont a régió vásárlói számára.

„A kedvező ár továbbra is kiemelten fontos szempont vásárlóink számára Közép- és Kelet-Európában. Ahogy folytatjuk terjeszkedésünket a régióban, szeretnénk továbbra is meghatározni, mit jelent a megfizethető divat, és biztosítani vásárlóinkat arról, hogy a Primarkban mindig a lehető legjobb árakat találják – anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötniük a stílus vagy a minőség terén” – mondta.

A cég tájékoztatása szerint az árcsökkentési program a Primark mind a 19 piacán elindul.

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