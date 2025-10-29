Durván visszaeseett a Tesco-dolgozók létszáma

Júliusról augusztusra 628 fővel csökkent a Tesco-Global Áruházak Zrt. alkalmazotti létszáma – írja a HR Portál az Opten adatai alapján. Az elmúlt három évben trendszerű létszámcsökkenés figyelhető meg a vállalatnál.

Jelenleg az augusztusi a legfrissebb adat a Tescóról, eszerint 9132-en dolgoznak itt.

Általában csökken a létszám a nyár végére, és az évben mindig az augusztus jelenti a mélypontot, mivel ilyenkor járnak le az előző tanévi gyakorlati szerződések – írja a portál. Viszont ennek fényében is nagy csökkenés volt tapasztalható idén ebben az időszakban, az elmúlt évek létszámadatait összevetve látható, hogy évről évre kevesebben dolgoznak a cégnél.

A kiskereskedelmi vállalatok közül továbbra is a Spar rendelkezik a legtöbb alkalmazottal, ez a cég augusztusban 13322 dolgozót foglalkoztatott, pedig itt is csökkent a létszám 118 fővel az említett időszakban. A Tesco helyére, a második helyre viszont most feljött a Lidl, ahol kicsit még nőtt is a foglalkoztatottak száma, augusztusban 9695 ember dolgozott náluk.