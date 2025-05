Eddig jó, nagyon jó – mondhatja Hernádi Zsolt

Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató stabilnak nevezte az első negyedév eredményeit, amelyeket – hangsúlyozta – bizonytalan időszakban, geopolitikai feszültségek és gazdasági átalakulások közepette sikerült elérni. Mindezt a társaság javuló belső teljesítményével magyarázta, kiemelve a költségvetési fegyelem jelentőségét, valamint a körültekintő beruházások, az integrált működési modell és kitűzött stratégia következetes végrehajtását. A Mol vezetője a továbbiakban is változékony körülményekre számít, de szerinte az eddigi eredményekre támaszkodva az újabb nehézségek sem jelenthetnek akadályt a vállalat előtt, amelynek a versenyképesség érdekében továbbra is a hatékonyságra, a belső teljesítmény javítására kell összpontosítania – tette hozzá.

A Fogyasztói Szolgáltatások üzletágat mind az üzemanyag, mind a nem üzemanyag terület támogatta, bár a makrogazdasági környezet kedvezőtlenebbre fordult. A 60,6 milliárd forintos (158 millió dollár) EBITDA így is 10 százalékkal haladja meg a 2024-est. Az üzemanyag-értékesítés eredménye különösen Romániában és Horvátországban javult, a nem üzemanyagtermékek értékesítése az előző évhez képest lassabban ugyan, de nőtt, a Fresh Corner hálózat bővülése ugyancsak folytatódott.

A Downstream (feldolgozás-kereskedelem) számára nem kedvezett a finomítói árrések csökkenése, de a kapacitáskihasználás javult, és segített a feldolgozott mennyiségek, valamint a saját értékesítések emelkedése is, így az előző évhez képest 2 százalékot javítva csaknem 115 milliárd forintra (300 millió dollár) nőtt az üzletági tiszta EBITDA. A petrolkémiai terület profitált az értékesítési volumenek növekedéséből, de továbbra is veszteséges.

A vállalatcsoport nettó árbevétele szintén gyarapodott az idei első három hónapban, éves összevetés alapján 2046 milliárd forintról 2171 milliárd forintra. Dollárban számolva ugyanez kissé mérséklődött, egy év alatt 5,718 milliárd dollárról 5,646 milliárd dollárra csökkent. Az első negyedéves újrabeszerzési árakkal becsült „tiszta” EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) 257,7 milliárd forintról (718 millió dollár) 318,8 milliárd forintra (833 millió dollár), a nettó eredmény 95,9 milliárd forintról (265 millió dollár) 152,3 milliárd forintra (393 millió dollár) nőtt. Az iparági körülmények javulására tekintettel az elemzők is azzal számoltak, hogy a Mol jól kezdheti az évet.

