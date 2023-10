Egészen furcsa dolog történt az egyik hazai pénzintézettel

Elsőre nem különösebben izgalmasnak tűnő értesítés jelent meg a Cégközlönyben, olyan, amilyennel naponta akár tucatszám lehet találkozni. Eszerint a Generali Alapkezelő Zrt. magába olvasztja a Generali Befektetési Zrt.-t.

Erről a közlés tanúsága szerint már mindkét cég részvényesei döntöttek, ami már csak azért sem volt bonyolult művelet, mivel a tulajdonosok között erős átfedés van. A Generali Alapkezelő Zrt. 74 százalékos gazdája ugyanis az a Generali Biztosító Zrt., amelynek egyedüli részvényese az amszterdami székhelyű Generali CEE Holding B.V., amely nemcsak az alapkezelő 26 százalékát birtokolja, hanem teljes egészében az övé a Generali Befektetési Zrt. is.

Az effajta kereszttulajdonlás egy vállalatcsoport esetében egyáltalán nem szokatlan. Ami miatt mégis említésre érdemes a befektetési cégnek az alapkezelőbe való beolvadása, az az, hogy a megszűnő cég még az egy éves kort sem érte meg. A mindenki által nyilvánosan elérhető cégbírósági dokumentumok szerint ugyanis 2022. november 23-án alakult, 5 millió forintos alaptőkével, s a cégbíróság december 8-án jegyezte be, így aznap kezdhette meg a tevékenységét, azaz a vagyonkezelést (másba nem vágott bele).

Kérészéletű első üzleti évének adatai aligha mérvadóak, így csak a jegyzőkönyv kedvéért jegyezzük meg, hogy közel 2,6 millió forintos vesztesége mellett a saját tőkéje valamivel több mint 17 millióra rúgott.

Természetesen megkerestük a Generalit, hogy mi az oka a rendkívül rövid múltú cég bezárásának, és az alábbi választ kaptuk:

„A nemzetközi Generali Csoport átszervezi a közép- és kelet-európai befektetési üzletágát a régiós tapasztalatok és ismeretek felhasználásával, egy szorosabb nemzetközi együttműködésben. Ugyanakkor a nemzetközi szakmai támogatás mellett a magyar ügyfeleket a jövőben is Magyarországról, a Generali Alapkezelő munkatársai fogják kiszolgálni. A nemzetközi kapcsolódás és minőségi fejlesztés, az alaptevékenység szerves részévé váló nemzetközi jelenlét megvalósításához a működési forma áttekintése és átalakítása is szükséges hosszabb távon – melynek első lépései kezdődtek meg. Az ügyfelek mindebből pozitívumként a nemzetközi szakmai támogatás hatásait érezhetik már, amellett a maximális elkötelezettség mellett, amellyel az alapkezelő munkatársai továbbra is a legmagasabb színvonalú ügyfélszolkiszolgálásra törekszenek.”