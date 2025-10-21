Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Vállalatok Energiapiac Olaj Mol

Égett a Mol finomítója

mfor.hu

Hétfő éjjel tűz ütött ki a százhalombattai Dunai Finomító AV3-as üzemében; a tüzet lokalizálták a tűzoltók, és dolgoznak a területen.

Hétfő éjjel tűz ütött ki a Dunai Finomító AV3-as üzemében; a tüzet lokalizálták a tűzoltók, és dolgoznak a területen – közölte az olajtársaság hétfő éjszaka az MTI érdeklődésére. Kiemelték: személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják. Előzőleg a katasztrófavédelem arról tájékoztatott, hogy egy alapanyag-feldolgozó üzem gyulladt ki.

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, nincs tudomásuk arról, hogy a tűzesetben megsérült volna valaki.

A közleményben kiemelték, hogy az alapanyag-feldolgozó üzemben keletkezett tűzhöz elsőként a létesítmény tűzoltói érkeztek ki. Az esethez érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a Pest és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották. A tűzoltók hab- és vízágyúkkal oltják a tüzet – tették hozzá.

Vezér Mihály (Értünk Százhalombattai Közéleti Egyesület) polgármester valamivel éjfél előtt azt írta a Facebook-oldalán: folyamatosan kapcsolatban vannak a finomító veszélyelhárítást irányító operatív törzsével. „Az önkormányzat részéről a vezetői törzs szolgálatba lépett, és ellátja feladatát” – tette hozzá, folyamatos tájékoztatást ígérve a lakosságnak.

Szemtanúk arról számoltak be hétfő éjjel az MTI-nek, hogy a Mol százhalombattai olajfinomítója felől kilométerekről látszanak a lángok, és füst gomolyog.
 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Menti a menthetőt a kormány Dunaújvárosban

Menti a menthetőt a kormány Dunaújvárosban

Kormánybiztos irányítja a Dunaferr felszámolását.

Óriási változást jelentett be a Duna House

Óriási változást jelentett be a Duna House

A Duna House Group DH Groupként, megújult arculattal folytatja tevékenységét – közölte a társaság.

Korea is vizsgálja, hogy mi a helyzet a gödi Samsung gyárnál

Korea is vizsgálja, hogy mi a helyzet a gödi Samsung gyárnál

Miután a Budapest Környéki Törvényszék hatályon kívül helyezte a gödi akkugyár környezethasználati engedélyét, a koreai sajtóban több cikk is megjelent a döntés előzményeiről és annak lehetséges következményeiről.

Shinheung

Állami segítséggel bővül a dél-koreai Shinheung Monoron

Hétszáz munkahelyet teremtett a Shinheung kapacitásbővítése, amely beruházás még tovább erősíti Magyarország szerepét az elektromos autóipari forradalomban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Monoron.

Jól befűthetünk vele: Az MVM klímaakciót indít a háztartások számára

Jól befűthetünk vele: az MVM klímaakciót indít a háztartások számára

Ezzel a korszerű, hűtő-fűtő klímaberendezések elérhetőségét kívánja megkönnyíteni a háztartások számára – közölte az MVM csoport pénteken.

Kifli

Nagyot dobott a Kifli anyavállalata Bécsben

A Kifli.hu anyavállalata, a Rohlik-csoport informatikai cége, a Veloq bemutatta a világ legfejlettebb, mesterséges intelligencián alapuló, online élelmiszer-kiskereskedelmi központját Bécsben. A bejelentés egy globális együttműködés kezdetét is jelenti a német AutoStore-ral, az intelligens rendelés-feldolgozás vezető fejlesztőjével.

A 4iG elnöke már most fontos amerikai vendéggel találkozott Budapesten

A 4iG elnöke már most fontos amerikai vendéggel találkozott Budapesten

Budapesten találkozott Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke, és Kam Ghaffarian, az Axiom Space társalapítója. A megbeszélésen a felek űripari és potenciális energetikai együttműködésekről egyeztettek – közölte a cég.

Ezt hozza a Donald Trump-Orbán Viktor barátság: újabb beruházásról posztolt Szijjártó Péter

Ezt hozza a Donald Trump-Orbán Viktor barátság: újabb beruházásról posztolt Szijjártó Péter

Megállapodás született arról, hogy a Citibank folytatja magyarországi tevékenységének bővítését, így ez immár a kilencedik amerikai beruházás Donald Trump elnök januári hivatalba lépése óta – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.

Északra tart a magyar fapados, örülhetnek a LEGO-rajongók

Északra tart a magyar fapados, örülhetnek a LEGO-rajongók

Két új városba repül a WizzAir decembertől Budapestről. Célkeresztben Tallin és Billund.

Megnyitott a Zenit Corso a Bosnyák téren, máris perelhetik

Megnyitott a Zenit Corso a Bosnyák téren, máris perelhetik

A piac mellett 11 ezer négyzetméteren nyílt meg az új bevásárlóközpont.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168