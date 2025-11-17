Egy egész sor személyi kérdésben döntött az MBH Bank

2p
Az elnök-vezérigazgató mandátumát is meghosszabbították.

A szerkesztőségünknek megküldött közlemény szerint az MBH Bank november 17-i rendkívüli közgyűlésén megválasztották a társaság vezető testületeinek tagjait.

Dr. Barna Zsolt 2030-ig kapott mandátumot
Fotó: MBH Bank

A közgyűlés döntése értelmében Dr. Barna Zsolt elnök-vezérigazgató megbízatása 2026. január 1-től ötéves periódusra meghosszabbításra kerül. Az igazgatóság tagjaként a következő ciklusban is folytatja munkáját Szabó Levente, Egerszegi Ádám és Takács Marcell Tamás, míg dr. Tajthy Attila Tamás és dr. Lélfai Koppány Tibor új tagként csatlakoznak a testülethez 2026. január 1-jétől, valamint a közgyűlés döntött arról is, hogy dr. Kandrács Csaba Istvánt 2026. április 2-től szándékában áll az igazgatóság tagjává választani.

A közgyűlés megújította továbbá a Felügyelőbizottság elnökeként Vaszily Miklós, az Audit bizottság elnökeként pedig Feodor Rita mandátumát. Új felügyelőbizottsági tagként választotta meg a közgyűlés Czene Árpádot, Bechtold Balázst és Kovács Árpádot, míg dr. Török Ilona mandátuma meghosszabbításra került. A közgyűlés döntése alapján Czene Árpád az Audit bizottsághoz is csatlakozik új tagként, illetve Feodor Rita és Vaszily Miklós továbbra is az Audit bizottság tagjaként folytatják tevékenységüket.

„A közgyűlés mai döntése fontos visszajelzés személyem és az MBH Bank teljes menedzsmentje számára, és fontos elismerése nemcsak az elmúlt öt év eredményeinek, hanem az MBH Bank ambiciózus jövőképének is. Köszönjük részvényeseink és ügyfeleink bizalmát. A következő öt évben elismert szakemberekkel megerősített vezető testületekkel és elkötelezett menedzsmenttel folytatjuk a növekedést és fejlesztést, hogy értéket teremtsünk ügyfeleink, részvényeseink és az egész ország számára” – mondta a közgyűlési döntések kapcsán Dr. Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.

December elejétől BYD buszok állnak szolgálatba Budapesten

Csaló észak-koreaiak is jelentkeznek hazai távmunkákra

Ez is pajzs, de nem amerikai: tovább erősödik a kibercsalók elleni összefogás

Mészáros Lőrinc cégének alvállalkozói kifizetetlen számlákra panaszkodnak

Ezt teszi a zöld jövőért a Magyar Telekom

Szijjártó Péter méretes beruházást jelentett be

Sokkolta az Erstét a bankadó emelése

Váratlan fölénybe került a BYD Magyarországon

A Telekom folytonos üzletmenetet garantál üzleti ügyfeleinek

